Thứ Bảy, 13/9/2025
Thị trường

Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa chiều nay 13/9/2025

Quốc Duẩn 13/09/2025 15:30

Tin thị trường chiều nay 13/9 lúc 15h30: Giá vàng SJC tiếp tục giảm cùng chiều vàng thế giới. Tỷ giá USD và giá tiêu giữ nguyên, cà phê liên tục tăng mạnh.

Mục lục

Giá vàng thế giới chiều nay giảm nhẹ

Tính đến 15h30 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3642,3 USD/ounce, giảm 0,3% tương đương giảm 10,87 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 116,2 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 13/9/2025

Tính đến 15h30 chiều nay 13/9/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục chuỗi giảm. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tin thị trường chiều nay 13/9: Tỷ giá USD, giá tiêu, cà phê

Tính đến 15h30 ngày 13/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết không thay đổi ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn không thay đổi ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 13/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 13/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
128,1131,1
-300-300
Tập đoàn DOJI
128,1131,1
-300-300
Mi Hồng
129131,1
-500+100
PNJ
128,1
131,1
-300-300
Bảo Tín Minh Châu
128,1
131,1
-300-300
Phú Quý127,5131,1
--300
1. DOJI - Cập nhật: 13/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN128,100 ▼300K131,100 ▼300K
AVPL/SJC HCM128,100 ▼300K131,100 ▼300K
AVPL/SJC ĐN128,100 ▼300K131,100 ▼300K
Nguyên liệu 9999 - HN118,000 ▲2500K119,000 ▲2500K
Nguyên liệu 999 - HN117,900 ▲2500K118,900 ▲2500K
2. PNJ - Cập nhật: 13/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9128,100 ▼300K131,100 ▼300K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9126,200129,200
Vàng Kim Bảo 999.9126,200129,200
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9126,200129,200
Vàng PNJ - Phượng Hoàng126,200129,200
Vàng nữ trang 999.9123,100 ▼100K125,600 ▼100K
Vàng nữ trang 999122,970 ▼100K125,470 ▼100K
Vàng nữ trang 9920122,200 ▼100K124,700 ▼100K
Vàng nữ trang 99121,940 ▼90K124,440 ▼90K
Vàng 916 (22K)112,650 ▼90K115,150 ▼90K
Vàng 750 (18K)86,850 ▼70K94,350 ▼70K
Vàng 680 (16.3K)78,060 ▼70K85,560 ▼70K
Vàng 650 (15.6K)74,290 ▼60K81,790 ▼60K
Vàng 610 (14.6K)69,270 ▼60K76,770 ▼60K
Vàng 585 (14K)66,130 ▼60K73,630 ▼60K
Vàng 416 (10K)44,900 ▼40K52,400 ▼40K
Vàng 375 (9K)39,750 ▼40K47,250 ▼40K
Vàng 333 (8K)34,100 ▼30K41,600 ▼30K
3. SJC - Cập nhật: 13/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG128,100 ▼300K131,100 ▼300K
Vàng SJC 5 chỉ128,100 ▼300K131,120 ▼300K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ128,100 ▼300K131,130 ▼300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ125,000128,100
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ125,000128,000
Nữ trang 99,99%122,500125,500
Nữ trang 99%119,257124,257
Nữ trang 68%77,99885,498
Nữ trang 41,7%44,98852,488

Tỷ giá USD chiều ngày 13/9: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, trong khi các số liệu kinh tế gần đây không khả quan. Chỉ số DXY kết thúc tuần giao dịch ở mức 97,62 điểm, phản ánh sự suy yếu của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính.

Tính đến 15h30 chiều ngày 13/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25,216 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được điều chỉnh giảm, ghi nhận ở 24,006 VND/USD (mua vào) - 26,426 VND/USD (bán ra).

Giá USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết duy trì ổn định quanh mốc 26,476 VND/USD.

Vietcombank giữ nguyên niêm yết ở mức 26,166 - 26,476 VND/USD.

BIDV hạ 7 đồng ở chiều mua, còn 26,208 - 26,476 VND/USD.

Techcombank cũng giảm 10 đồng chiều mua, xuống còn 26,120 - 26,476 VND/USD.

Eximbank giữ nguyên mức 24,681 - 26,476 VND/USD.

ACB giảm nhẹ giá mua xuống 26,160 VND/USD, nhưng giá bán vẫn ở mức 26,476 VND/USD.

Ngoài hệ thống ngân hàng, trên thị trường tự do, đồng USD tiếp tục được giao dịch quanh mức 26,850 - 26,950 VND/USD, không có biến động mới so với lần cập nhật gần nhất.

Giá tiêu hôm nay 13/9/2025: Giữ giá không đổi

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giữ giá không đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

gia-tieu-hom-nay-13-9-2025.jpg

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 13/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,074 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,024 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

gia-tieu-the-gioi-hom-nay-duoc-cap-nhat-lien-tuc-09-13-2025_02_11_pm.png

Giá cà phê hôm nay 13/9/2025: Liên tiếp tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên liên tiếp tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 119,800 - 120,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,500 đồng/kg, tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 120,200 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 120,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 119,800 đồng/kg.

gia-ca-phe-hom-nay-13-9-2025.jpeg

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4817 USD/tấn, tăng 2,64% (124 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,77% (80 USD/tấn), lên mức 4601 USD/tấn.

Giá-cà-phê-trực-tuyến-sàn-London-New-York-BMF-Brazil--09-13-2025_02_14_PM (2)

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,41% (9,65 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 410,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,78% (10,75 US cent/pound), đạt 396,85 US cent/pound.

Giá-cà-phê-trực-tuyến-sàn-London-New-York-BMF-Brazil--09-13-2025_02_14_PM (1)

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,81% (14 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 511,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,14% (0,75 US cent/pound), đạt 484 US cent/pound.

gia-ca-phe-truc-tuyen-san-london-new-york-bmf-brazil-09-13-2025_02_14_pm.png

