Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 13/9/2025 Tin thị trường hôm nay 13/9/2025 lúc 4h00: Giá vàng trong nước giảm mạnh, thế giới tăng nhẹ. Tỷ giá USD, giá tiêu giảm. Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng

Tính đến 4h00 hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3652,39 USD/ounce, tăng 0,48% tương đương tăng 17,62 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 116,6 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 13/9/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh không phanh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5-131 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 4h00 ngày 13/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết giảm mạnh xuống ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giảm mạnh xuống ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 13/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

128,4 131,4

-1900 -1900 Tập đoàn DOJI

128,4 131,4

-1900 -1900 Mi Hồng

129,5 131

-1800 -3000 PNJ

128,4

131,4

-1900 -1900 Bảo Tín Minh Châu

128,4

131,4

-1600 -1900

Phú Quý 127,5 131,4

-2500 -2500

Tỷ giá USD chiều ngày 13/9: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) đo sức mạnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế được ghi nhận quanh mức 97,7 điểm.

Tính đến 4h00 chiều ngày 13/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD trung tâm ở mức 25,216 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng được phép niêm yết là 23,955 VND/USD và tỷ giá sàn là 26,477 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch NHNN, tỷ giá tham khảo được duy trì ở mức 24,010 VND/USD (mua vào) và 26,432 VND/USD (bán ra).

Tại hệ thống ngân hàng thương mại, tỷ giá cũng có xu hướng hạ nhẹ so với hôm qua.

Vietcombank niêm yết 26,166 - 26,476 đồng/USD (mua - bán), giảm 6 đồng ở cả hai chiều.

BIDV giữ nguyên giá mua vào 26,215 đồng/USD nhưng hạ giá bán xuống 26,476 đồng/USD, tức giảm 6 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Techcombank giao dịch ở mức 26,130 - 26,476 đồng/USD, giá mua giảm 3 đồng và giá bán giảm 6 đồng.

ACB niêm yết 26,170 - 26,476 đồng/USD, giữ nguyên giá mua và hạ 6 đồng ở chiều bán.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng nay vẫn ổn định quanh mức 26,850 - 27,950 đồng/USD, không thay đổi so với lần cập nhật trước.

Giá tiêu hôm nay 13/9/2025: Trong nước liên tục giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục giảm so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 13/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,074 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,024 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 13/9/2025: Tăng mạnh ở trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 117,800 - 118,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 118,500 đồng/kg, tăng mạnh 1600 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 118,200 đồng/kg, tăng 1400 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 118,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 117,800 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4737 USD/tấn, tăng 0,94% (44 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,92% (87 USD/tấn), lên mức 4608 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,24% (0,95 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 400,05 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,27% (8,75 US cent/pound), đạt 394,85 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,24% (1,25 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 497,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,23% (10,55 US cent/pound), đạt 483 US cent/pound.

Giá cao su hôm nay 13/9/2025: Đồng loạt giảm mạnh

Tại Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 0,39% (0,7 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 173,1 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,22% (0,4 USD/tấn), đạt 173,9 USD/tấn.

Mở cửa phiên giao dịch 13/9, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,99% (150 nhân dân tệ) xuống mức 14.825 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 0,62% (95 nhân dân tệ) xuống mức 14.955 nhân dân tệ/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá RSS3 tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM (Tokyo) giao tháng 9/2025 tăng 0,06% (0,2 Yen/kg) so với hôm qua, đạt mức 323,2 Yen/kg. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 10/2025 không thay đổi, đạt 321,9 Yen/kg.

Giá ca cao hôm nay 13/9/2025: Quay đầu giảm mạnh

Tính đến 4h00 ngày 13/9/2025, giá ca cao giao dịch tại sàn New York giao tháng 9/2025 tăng 1,29% (95 USD/tấn) so với hôm qua, lên mức 7451 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,26% (20 USD/tấn), đạt 7411 USD/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá ca cao London giao tháng 9/2025 giảm 3,84% (184 GBP/tấn) so với hôm qua, xuống mức 5085 GBP/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,74% (91 GBP/tấn), đạt 5105 GBP/tấn.