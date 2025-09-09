Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa chiều nay 9/9/2025 Tin thị trường chiều nay 9/9 lúc 16h30: Giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tăng cùng chiều vàng thế giới. Tỷ giá USD giảm nhẹ. Giá nông sản tăng mạnh trở lại

Giá vàng thế giới chiều nay tiếp tục tăng

Tính đến 16h30 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3642,56 USD/ounce, tăng 0,93% tương đương tăng 33,6 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,497 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 116,4 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 9/9/2025

Tính đến 16h30 chiều nay 9/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134-135,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 16h30 ngày 9/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng lên ngưỡng 128,3-131,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 9/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 9/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

133,8 135,8

+700 +700 Tập đoàn DOJI

133,8 135,8

+700 +700 Mi Hồng

134 135,8

-100 +700 PNJ

133,8

135,8

+700 +700 Bảo Tín Minh Châu

133,8

135,8

+700 +700

Phú Quý 133 135,8

+900 +700

1. DOJI - Cập nhật: 9/9/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 133,800 135,800 AVPL/SJC HCM 133,800 135,800 AVPL/SJC ĐN 133,800 135,800 Nguyên liệu 9999 - HN 120,500 121,500 Nguyên liệu 999 - HN 120,400 121,400

2. PNJ - Cập nhật: 9/9/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,800 135,800 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,300 131,300 Vàng Kim Bảo 999.9 128,300 131,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,300 131,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,300 131,300 Vàng nữ trang 999.9 126,800 129,300 Vàng nữ trang 999 126,670 129,170 Vàng nữ trang 9920 125,870 128,370 Vàng nữ trang 99 125,610 128,110 Vàng 916 (22K) 116,040 118,540 Vàng 750 (18K) 89,630 97,130 Vàng 680 (16.3K) 80,570 88,070 Vàng 650 (15.6K) 76,700 84,200 Vàng 610 (14.6K) 71,520 79,020 Vàng 585 (14K) 68,290 75,790 Vàng 416 (10K) 46,440 53,940 Vàng 375 (9K) 41,140 48,640 Vàng 333 (8K) 35,320 42,820

3. SJC - Cập nhật: 9/9/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,800 135,800 Vàng SJC 5 chỉ 133,800 135,820 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,800 135,830 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,300 130,900 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,300 130,800 Nữ trang 99,99% 126,800 129,300 Nữ trang 99% 123,019 128,019 Nữ trang 68% 80,582 88,082 Nữ trang 41,7% 46,573 54,073

Tỷ giá USD chiều ngày 9/9: Ngân hàng Nhà nước hạ tỷ giá trung tâm xuống 25.236 đồng/USD

Ngày 9/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.236 VND/USD, không đổi so với phiên sáng 8/9.

Theo biên độ ±5%, mức trần được phép giao dịch là 26.498 VND/USD, còn mức sàn là 23.974 VND/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá tham khảo hiện được niêm yết 24.025 - 26.447 VND/USD cho chiều mua vào và bán ra.

Vietcombank điều chỉnh tỷ giá USD lên 26.217 - 26.497 VND/USD, tăng 40 đồng ở chiều mua vào so với hôm qua. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm ngân hàng lớn sáng nay.

VietinBank niêm yết ở mức 26.234 - 26.497 VND/USD, tăng 19 đồng ở chiều mua vào. Techcombank đưa giá mua vào lên 26.218 đồng, cao hơn 12 đồng so với trước đó, trong khi BIDV điều chỉnh tăng 15 đồng, lên 26.230 đồng.

Eximbank vẫn giữ nguyên giá 26.170 - 26.497 VND/USD, không thay đổi so với phiên liền trước. Sacombank tăng nhẹ 10 đồng ở chiều mua vào, hiện giao dịch ở mức 26.210 - 26.497 VND/USD.

Mặc dù nhiều ngân hàng đã nâng giá mua vào, phần lớn đều giữ nguyên mức bán ra ở 26.497 VND/USD. Điều này cho thấy thị trường đang duy trì trạng thái ổn định, chỉ ghi nhận biến động nhỏ ở chiều mua.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm về mức 97,32.

Giá tiêu hôm nay 9/9/2025: Tăng nhẹ rải rác

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ rải rác so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150,000 đồng/kg đến 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152,000 đồng/kg, tăng 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 152,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 9/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,087 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,150 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 9/9/2025: Tăng mạnh cả ở trong nước và thế giới

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,500 - 115,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,600 đồng/kg, tăng mạnh 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,500 đồng/kg, tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,500 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4646 USD/tấn, tăng 3,98% (178 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,68% (30 USD/tấn), lên mức 4460 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,87% (3,45 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 401,25 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,39% (1,5 US cent/pound), đạt 386,35 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 3,37% (16,15 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 494,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,54% (2,55 US cent/pound), đạt 471,5 US cent/pound.