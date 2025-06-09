Thị trường Giá vàng trong nước tăng 48,62% so với cùng kỳ năm trước Giá vàng trong nước tăng 48,62% so với cùng kỳ năm trước, đạt 134,4 triệu đồng/lượng trong bối cảnh Fed dự kiến cắt giảm lãi suất và USD suy yếu.

Theo số liệu mới công bố từ Cục Thống kê, giá vàng trong nước tháng 8/2025 tăng 48,62% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến ngày 6/9/2025, giá vàng thế giới đạt mức 3589,87 USD/ounce, tăng 4,07% so với tháng trước. Trong nước, giá vàng SJC chốt phiên ngày 6/9 ở mức 135,4 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.

Ba yếu tố chính tác động đến đà tăng của giá vàng bao gồm: kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu, và các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu vàng tăng mạnh tại các thị trường châu Á cũng góp phần đẩy giá lên cao.

Giá vàng SJC chốt ngày 6/9/2025

Giá vàng SJC tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji chốt ngày 6/9/2025

Tính đến chốt ngày 6/9, giá vàng SJC đã tăng mạnh 1 triệu đồng ở chiều bán ra so với hôm qua, đạt mức 135,4 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cũng tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 133,9 triệu đồng/lượng. Mức tăng này phản ánh xu hướng chung của thị trường vàng toàn cầu.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 tăng 0,05% so với tháng trước. So với tháng 12/2024, CPI tăng 2,18% và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 3,19%, trong khi bình quân 8 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,25%.

Nhóm nhà ở, điện nước tăng 0,21% do nhu cầu thuê nhà dịp nhập học và thời tiết nắng nóng

Giáo dục tăng 0,21% do điều chỉnh học phí năm học mới 2025-2026

May mặc, giày dép tăng 0,17% nhờ nhu cầu mua sắm chuẩn bị năm học mới

Ngược lại, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04% và nhóm hàng ăn giảm 0,06%

Giá xăng dầu giảm nhẹ với dầu diesel giảm 2,06% và xăng giảm 0,2%

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong những tháng cuối năm 2025, chủ yếu do chính sách tiền tệ của Fed và các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, diễn biến lạm phát và các chính sách kinh tế vĩ mô trong nước sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.