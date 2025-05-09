Thị trường Giá vàng chiều nay 5/9: Giá vàng tăng cao không cản nổi Giá vàng chiều nay 5/9/2025 lúc 15h00: Giá vàng thế giới tăng trở lại gần mức cao kỷ lục, giá vàng miếng SJC tăng không cản nổi phá đỉnh kỷ lục ngày càng sâu

Giá vàng thế giới tăng lên cao chưa từng có

Tính đến 15h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3.550,01 USD/ounce, tăng 0,37% tương đương tăng 12,94 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và đang trên đà có tuần tăng tốt nhất trong 3 tháng qua. Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này. Tâm điểm chú ý của thị trường hiện nay đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,37%, dao động gần mức cao kỷ lục 3578,5 USD/ounce được thiết lập vào thứ 4. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 4,19%. Song song đó, giá vàng giao sau kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng tăng nhẹ 0,1% lên 3611,7 USD/ounce.

Ông Tim Waterer từ KCM Trade cho biết, giá vàng đang tăng nhẹ trong ngày hôm nay, nhưng các nhà giao dịch vẫn thận trọng và không muốn đẩy giá lên quá cao cho đến khi họ nhìn thấy kết quả của báo cáo việc làm.

Ông nhận định các động lực thị trường hiện vẫn đang ủng hộ giá vàng tăng, bao gồm khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm, những tác động từ Tổng thống Trump nhằm định hướng Fed trở nên ôn hòa hơn, và xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sự lạc quan này được củng cố bởi những dữ liệu gần đây về thị trường lao động Mỹ. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhiều hơn dự kiến trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động đang dần nguội lạnh. Hơn nữa, báo cáo việc làm tư nhân ADP cũng cho thấy số lượng việc làm được tạo ra trong tháng 8 thấp hơn kỳ vọng.

Nhiều quan chức Fed trong tuần này đã bày tỏ quan điểm rằng những lo ngại về thị trường lao động củng cố niềm tin của họ về việc cần phải cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Thậm chí, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương nên thực hiện cắt giảm lãi suất ngay tại cuộc họp sắp tới.

Theo công cụ dự báo FedWatch, các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng gần như chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm 0,25% sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 17/9. Vàng là tài sản không sinh lãi, nên nó thường trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng vật chất tại các thị trường trung tâm ở châu Á đã giảm trong tuần này do giá lên quá cao, khiến các đại lý tại những thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ phải đưa ra các chính sách chiết khấu để thu hút người mua.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 40,84 USD/ounce và chuẩn bị ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Bạch kim cũng tăng 0,9% lên 1379,24 USD/ounce, trong khi Palladium giữ nguyên giá ở mức 1127,4 USD/ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 5/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 5/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng không cản nổi phá đỉnh kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 4/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,4-134,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 ngày 5/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 5/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 5/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

132,9 134,4

+500 +500 Tập đoàn DOJI

132,9 134,4

+500

+500 Mi Hồng

133,4 134,4

+500 +500 PNJ

132,9

134,4

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

132,9

134,4

+500 +500

Phú Quý 131,9 134,4

+400 +500

1. DOJI - Cập nhật: 5/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 132,900 ▲500K 134,400 ▲500K AVPL/SJC HCM 132,900 ▲500K 134,400 ▲500K AVPL/SJC ĐN 132,900 ▲500K 134,400 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 119,300 ▲500K 120,300 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 119,200 ▲500K 120,200 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 5/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 132,900 ▲500K 134,400 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 125,000 ▲500K 127,500 ▲500K Vàng nữ trang 999 124,870 ▲500K 127,370 ▲500K Vàng nữ trang 9920 124,870 ▲500K 127,370 ▲500K Vàng nữ trang 99 123,830 ▲500K 126,330 ▲500K Vàng 916 (22K) 114,390 ▲460K 116,890 ▲460K Vàng 750 (18K) 88,280 ▲380K 95,780 ▲380K Vàng 680 (16.3K) 79,350 ▲340K 86,850 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 75,530 ▲330K 83,030 ▲330K Vàng 610 (14.6K) 70,430 ▲310K 77,930 ▲310K Vàng 585 (14K) 67,240 ▲290K 74,740 ▲290K Vàng 416 (10K) 45,690 ▲210K 53,190 ▲210K Vàng 375 (9K) 40,460 ▲180K 47,960 ▲180K Vàng 333 (8K) 34,730 ▲170K 42,230 ▲170K