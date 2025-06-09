Thị trường Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới tiến sát ngưỡng 3600 USD/Ounce. Sau báo cáo dữ liệu việc làm Mỹ tháng 8, số việc làm phi nông nghiệp thấp hơn rất nhiều so với dự báo

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh và lập kỷ lục mới vào thứ Sáu. Giá vàng tiến sát ngưỡng 3.600 USD mỗi ounce. Nguyên nhân chính đến từ dữ liệu việc làm Mỹ tháng 8 yếu hơn dự kiến, khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất được củng cố mạnh mẽ.

Lúc 04h00 GMT+7, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 3.596,49 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.596,76 USD. Vàng được kỳ vọng sẽ có tuần tăng giá mạnh nhất trong gần 4 tháng. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 1,3% lên 3.653,30 USD.

Thị trường vàng một lần nữa thu hút dòng tiền tìm đến nơi trú ẩn an toàn. Nguyên nhân là thị trường lao động Mỹ đang mất đà nhanh hơn dự kiến.

Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ vừa được công bố cho thấy con số việc làm phi nông nghiệp trọng yếu chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 75.000. Sau báo cáo việc làm, thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 3 lần, mỗi lần 0,25% trong năm nay.

Cùng lúc đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,3% so với mức 4,2% của tháng 7. Mức tăng này phù hợp với các dự báo trước đó.

Thị trường cũng rất nhạy cảm với các số liệu được điều chỉnh. Dữ liệu việc làm tháng 6 đã được điều chỉnh giảm giảm 13.000 việc làm, trong khi số liệu tháng 7 được điều chỉnh tăng nhẹ lên 79.000 việc làm.

Báo cáo nêu rõ, với những điều chỉnh này, tổng số việc làm trong tháng 6 và tháng 7 thấp hơn 21.000 so với báo cáo trước đó.

Mặc dù tăng trưởng việc làm chậm lại, báo cáo cũng cho thấy mức tăng lương khá vững. Tháng trước, thu nhập trung bình theo giờ tăng 10 cent, tương đương 0,3%, lên 36,53 USD, đúng như kỳ vọng.

Báo cáo cho biết, trong 12 tháng qua, thu nhập trung bình theo giờ đã tăng 3,7%.

Thị trường lao động Mỹ suy yếu đang củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong phần còn lại của năm. Thị trường vẫn kỳ vọng một đợt cắt giảm 0,25% vào cuối tháng này và dự báo lãi suất có thể giảm tổng cộng một điểm phần trăm vào cuối năm.

Trong một bình luận, chuyên gia Suki Cooper từ Ngân hàng Standard Chartered cảnh báo rằng nếu tăng trưởng việc làm dưới 40.000, thị trường có thể bắt đầu kỳ vọng một đợt cắt giảm 0,5% vào cuối tháng này.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục tăng lên khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao. Các nhà phân tích nhận định đây là môi trường thuận lợi cho vàng, do rủi ro lạm phát đình trệ (stagflation) đang gia tăng.

Theo nhận định của chuyên gia Aakash Doshi, nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào tình trạng stagflation trong vòng 3 đến 6 tháng tới, và điều đó có khả năng đẩy giá vàng lên mức 4.000 USD/ounce.

Chuyên gia Mohammed Taha cho biết dữ liệu việc làm tháng 8 là báo cáo mới nhất xác nhận sự suy yếu ngày càng rõ của thị trường lao động. Số liệu đáng thất vọng cũng được báo cáo từ ADP, một công ty xử lý bảng lương khu vực tư nhân. Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết số vị trí tuyển dụng giảm mạnh trong tháng 7.

Theo ông Taha, con số 22.000 việc làm có thể đẩy giá vàng tiến về ngưỡng 3.600 USD/ounce hoặc lập kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn gia tăng giữa những bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị tiềm tàng. Mức độ chênh lệch lớn của dữ liệu cho thấy đà tăng rất mạnh cho vàng.

Tuy nhiên, ông Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng tại LPL Financial, nhận định rằng dù thị trường lao động đang chững lại, có lẽ vẫn chưa đủ để buộc Fed phải cắt giảm tới 0,50% vào cuối tháng này.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể sẽ tập trung vào điểm yếu của thị trường lao động để biện minh cho quyết định cắt giảm lãi suất. Dữ liệu lao động có lẽ chưa đủ yếu để Fed cắt giảm 0,5% do lạm phát vẫn dai dẳng, vì vậy kỳ vọng hiện tại vẫn là một đợt cắt giảm 0,25%.