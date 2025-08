Thị trường Giá vàng hôm nay 6/8: Giá vàng trong nước và thế giới cao kỷ lục, người dân sốt sắng mua vàng Giá vàng hôm nay 6/8: Giá vàng trong nước tăng mạnh sát mức kỷ lục 124,4 triệu, người dân sốt sắng mua vàng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi đồng USD mạnh lên

Giá vàng trong nước hôm nay 6/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 6/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh sát mức kỷ lục. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 4/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 122,6-123,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 6/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 6/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 6/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

122,2 123,8

+500 +500 Tập đoàn DOJI

122,2 123,8

+500

+500 Mi Hồng

122,6 123,8

+400 +600 PNJ

122,2

123,8

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

122,2

123,8

+500 +500

Phú Quý 121,2 123,8

+700 +500

1. DOJI - Cập nhật: 6/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 122,200 ▲500K 123,800 ▲500K AVPL/SJC HCM 122,200 ▲500K 123,800 ▲500K AVPL/SJC ĐN 122,200 ▲500K 123,800 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 110,000 ▲500K 111,000 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 109,900 ▲500K 110,900 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 6/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 122,200 123,800 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,500 120,000 Vàng Kim Bảo 999.9 117,500 120,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,500 120,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,500 120,000 Vàng nữ trang 999.9 116,300 118,800 Vàng nữ trang 999 116,180 118,680 Vàng nữ trang 9920 115,450 117,950 Vàng nữ trang 99 115,210 117,710 Vàng 916 (22K) 106,420 108,920 Vàng 750 (18K) 81,750 89,250 Vàng 680 (16.3K) 73,430 80,930 Vàng 650 (15.6K) 69,870 77,370 Vàng 610 (14.6K) 65,120 72,620 Vàng 585 (14K) 62,150 69,650 Vàng 416 (10K) 42,070 49,570 Vàng 375 (9K) 37,200 44,700 Vàng 333 (8K) 31,850 39,350

3. SJC - Cập nhật: 6/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122,200 ▲500K 123,800 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 122,200 ▲500K 123,820 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122,200 ▲500K 123,830 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,800 ▲500K 119,300 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,800 ▲500K 119,400 ▲500K Nữ trang 99,99% 116,800 ▲500K 118,700 ▲500K Nữ trang 99% 113,024 ▲495K 117,524 ▲495K Nữ trang 68% 73,974 ▲340K 80,874 ▲340K Nữ trang 41,7% 42,752 ▲208K 49,652 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 6/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 6/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3373,54 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 9,59 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,77 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,03 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi đồng USD mạnh lên phần nào làm giảm áp lực tăng từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Thị trường cũng đang chờ đợi thông báo của Tổng thống Trump về việc bổ nhiệm nhân sự mới cho Fed.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,28%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/7 vào hôm trước. Giá vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng 0,1% lên 3.430 USD.

Đồng USD tăng 0,2% khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với các nhà đầu tư nước ngoài. Bob Haberkorn, chuyên gia chiến lược thị trường tại RJO Futures, cho biết dù USD mạnh đang gây áp lực lên vàng, nhưng kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn là yếu tố hỗ trợ tích cực.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt lãi suất hai lần trong năm nay, bắt đầu từ tháng 9 sau báo cáo việc làm tháng 6 yếu hơn dự kiến. Vàng thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị hoặc kinh tế, đồng thời có lợi thế khi lãi suất thấp vì bản thân vàng không sinh lãi.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm công bố quyết định về người thay thế tạm thời cho thành viên Fed Adriana Kugler vừa từ chức, cùng với đề cử chức Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới.

Số liệu thương mại Mỹ tháng 6 cho thấy thâm hụt giảm nhờ nhập khẩu hàng tiêu dùng sụt giảm mạnh, phản ánh tác động từ chính sách thuế quan của Trump. Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm Mỹ vào thứ 5 để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Fed.

Hoạt động dịch vụ của Trung Quốc bất ngờ tăng trưởng mạnh trong tháng 7, đạt tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua. Chỉ số PMI dịch vụ do S&P công bố tăng từ 50,6 lên 52,6, mức cao nhất kể từ tháng 5/2024. Kết quả này vượt dự báo trung bình của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát. Mùa hè thường là thời điểm cao điểm cho các ngành dịch vụ như du lịch, vận tải và giải trí.

Bên cạnh vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 37,53 USD/ounce, mức cao nhất từ ngày 30/7. Giá bạch kim giảm 1,3% xuống 1.312,42 USD và palladium mất 1,7% còn 1.186,18 USD.

Dự báo giá vàng

Chiều ngày 5/8 tại trụ sở Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC (TP.HCM), lượng khách đến giao dịch vàng nhẫn trơn và vàng miếng vẫn rất đông. Nhiều người tỏ ra lo lắng trước những biến động của thị trường và chọn mua vàng như một cách bảo toàn tài sản.

Ông Đặng Văn Huy, một khách hàng đang sinh sống tại phường Khánh Hội, chia sẻ: "Tôi quyết định mua vàng lúc này vì sợ giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Với tôi, vàng luôn là nơi gửi tiền an toàn nhất."

Cùng tâm trạng, chị Trần Thị Huyền (phường Xuân Hòa) cho biết đã chờ gần một tiếng để được giao dịch. "Tôi định mua 1,5 lượng nhưng cửa hàng chỉ bán mỗi người 1 lượng. Giá vàng thời gian gần đây lên xuống thất thường, nên tôi tranh thủ mua vào lúc này trước khi giá tăng cao hơn", chị Huyền nói.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, giá vàng có khả năng tăng mạnh trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp. Nếu lạm phát đi kèm suy thoái kinh tế (đình lạm) trở nên rõ rệt hơn, nhiều nhà đầu tư sẽ đổ xô vào vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, nếu thương mại toàn cầu ổn định và phục hồi, lợi suất có thể tăng lên, khiến giới đầu tư mạo hiểm hơn và giảm bớt sự hấp dẫn của vàng. Ngoài ra, nếu các ngân hàng trung ương giảm mua vàng, điều này cũng sẽ gây áp lực giảm giá lên thị trường.

Tập đoàn tài chính Citi mới đây đã điều chỉnh dự báo giá vàng lên 3500 USD/ounce trong 3 tháng tới, cao hơn nhiều so với dự đoán hồi tháng 6. Lý do là những lo ngại về suy giảm kinh tế Mỹ, lạm phát do thuế quan, đồng USD yếu đi và căng thẳng địa chính trị.

Citi cũng mở rộng phạm vi dự đoán giá vàng lên 3300 đến 3600 USD/ounce. Ngân hàng này cho biết nhu cầu vàng đã tăng hơn 33% kể từ giữa năm 2022, nhờ dòng tiền đầu tư, mua vào từ ngân hàng trung ương và nhu cầu trang sức ổn định. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với dự báo bi quan cách đây 6 tuần.

Mặc dù vàng có xu hướng tăng, nhưng sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ đã phần nào làm giảm đà tăng của kim loại quý này. Đóng cửa phiên ngày 4/8, chỉ số Dow Jones tăng 585,06 điểm (1,34%), lên 44.173,64 điểm, bù đắp hoàn toàn mức giảm mạnh từ phiên trước đó.