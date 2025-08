Thị trường Giá vàng hôm nay 3/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tuần này đảo chiều tăng vọt chỉ trong 1 phiên Giá vàng hôm nay 3/8/2025: Giá vàng trong nước ngày cuối tuần tăng hơn 2 triệu. Giá vàng thế giới cũng tăng vượt mức 3350 USD dẫn đến giá vàng tuần này đảo chiều tăng vọt chỉ trong 1 phiên duy nhất

Giá vàng trong nước hôm nay 3/8/2025

Tính đến 4h30 hôm nay 3/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng hơn 2 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 121,5-123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 121,5-123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 121,5-123,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,5-123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 120,5-123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 ngày 3/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 3/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 3/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

121,5 123,5

+1600 +2100 Tập đoàn DOJI

121,5 123,5

+1600

+2100 Mi Hồng

121,5 123,2

+1100 +1800 PNJ

121,5

123,5

+1600 +2100 Bảo Tín Minh Châu

121,5

123,5

+1600 +2100

Phú Quý 120,5 123,5

+1100 +2100

Giá vàng thế giới chiều nay 3/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 ngày 3/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3362,53 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 16,71 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,43 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,07 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần ở mức cao vượt 3.350 USD/ounce, và theo Khảo sát Vàng Hàng tuần của Kitco News, tâm lý giới phân tích thị trường hiện đang rất tích cực.

Tuần này bắt đầu với giá vàng giảm mạnh khi dữ liệu kinh tế cho thấy Mỹ tăng trưởng 3% trong quý II. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng số liệu GDP này chưa phản ánh đầy đủ do chịu ảnh hưởng lớn từ biến động thương mại.

Không nhiều thị trường có thể thay đổi xu hướng nhanh và mạnh như vàng. Chỉ một tin tức hay một số liệu kinh tế cũng có thể đảo chiều giá vàng trong chớp mắt.

Một câu nói của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã khiến giá vàng lao dốc. Sau khi giữ nguyên lãi suất, Powell tuyên bố: "Chúng tôi chưa quyết định gì về tháng 9". Ngay lập tức, giá vàng giảm gần 30 USD chỉ trong một giờ. Thị trường lập tức điều chỉnh kỳ vọng, khiến xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9 giảm xuống chỉ còn 37%.

Nhưng cuối tuần, mọi thứ thay đổi khi báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ gây thất vọng lớn. Theo Cục Thống kê Lao động, chỉ có 73.000 việc làm mới được tạo ra, đồng thời số liệu việc làm của tháng 5 và 6 cũng được điều chỉnh giảm mạnh. Chỉ hai phút sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng tăng 30 USD và tiếp tục leo dốc, đóng cửa ở mức 3362,53 USD/ounce, tăng hơn 2% trong ngày.

Phản ứng mạnh của vàng là điều dễ hiểu. Hiện tại, thị trường dự đoán 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, và 50% khả năng lãi suất giảm tổng cộng 1% trước cuối năm. Điều đáng chú ý là kỳ vọng này xuất hiện ngay cả khi lạm phát vẫn cao. Các chuyên gia cho rằng đây là điều kiện lý tưởng cho vàng, vì lãi suất thực giảm làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại này.

Một yếu tố quan trọng khác là nhu cầu đầu tư vào vàng đang tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư đang tìm đến vàng như một lá chắn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng trong nửa đầu năm 2025 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, tổng lượng vàng nắm giữ qua ETF vẫn thấp hơn nhiều so với năm năm trước, cho thấy tiềm năng tăng trưởng vẫn còn dồi dào ngay cả khi giá vàng ở gần mức kỷ lục.

Dự báo giá vàng

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định thị trường lao động Mỹ không vững chắc như Fed tuyên bố. Báo cáo việc làm yếu làm tăng áp lực buộc Fed phải giảm lãi suất vào tháng 9, và điều này hỗ trợ giá vàng tăng trong tuần tới.

Trong khảo sát tuần này với 17 chuyên gia tham gia, không ai dự đoán giá vàng giảm, cho thấy sự đồng thuận về xu hướng tăng mạnh phía trước.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng giá do bất ổn địa chính trị từ cuộc chiến thương mại do Tổng thống Trump khởi xướng. Từ góc độ kỹ thuật, hợp đồng vàng tháng 12 đã bước vào xu hướng tăng ngắn hạn. Nguyên nhân chính là do tháng mới bắt đầu, kèm theo những đe dọa áp thuế mới từ phía Mỹ.

Newsom dự đoán nếu các tin tức tiêu cực về Tổng thống Trump tiếp tục xuất hiện, những tuyên bố về thương mại có thể trở nên cứng rắn hơn nhằm chuyển hướng dư luận. Trong bối cảnh này, vàng sẽ luôn được coi là nơi trú ẩn an toàn và thu hút dòng tiền đầu tư.

Về triển vọng giá vàng trong tuần tới, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Capital Markets, cho biết báo cáo việc làm yếu của Mỹ cùng với lãi suất và đồng USD giảm mạnh đã tạo đáy cho giá vàng. Ông kỳ vọng nếu vượt qua mốc 3.375 USD/ounce, vàng có thể hướng tới mục tiêu 3.440 USD.

Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định với sự thay đổi mạnh trong kỳ vọng lãi suất, vàng có cơ hội tăng lên mốc 3.400 USD/ounce. Ông giải thích nếu Fed có tín hiệu giảm lãi suất, dòng tiền đầu cơ có thể đẩy giá vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 3.400 USD, đặc biệt khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Theo Aslam, nhiều nhà giao dịch đang chuẩn bị cho đợt tăng giá vào mùa thu, phù hợp với mô hình theo mùa khi vàng thường tăng điểm sau tháng 8. Dù biến động ngắn hạn vẫn có thể xảy ra, xu hướng tổng thể khá lạc quan và giai đoạn trầm lắng mùa hè có lẽ đã kết thúc.

Tuần tới với ít dữ liệu kinh tế quan trọng, thị trường sẽ tiếp tục tiêu hóa báo cáo việc làm hôm thứ 6. Song song đó, các chuyên gia kỳ vọng bất ổn từ cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng như tài sản trú ẩn.