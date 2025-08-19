Thị trường Giá vàng hôm nay 19/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn giữ mức kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn giữ mức kỷ lục mới trên 120 triệu. Giá vàng thế giới giảm nhẹ thấp hơn vàng trong nước 18,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 19/8/2025

Tính đến 10h30 hôm nay 19/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng kỷ lục so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 17/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,5-125 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 10h30 ngày 19/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 19/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 19/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

124 125

+500 +500 Tập đoàn DOJI

124 125

+500

+500 Mi Hồng

124,5 125

+500 +500 PNJ

124

125

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

124

125

+500 +500

Phú Quý 123 125

+300 +500

1. DOJI - Cập nhật: 19/8/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K AVPL/SJC HCM 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K AVPL/SJC ĐN 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 109,800 ▲500K 110,800 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 109,700 ▲500K 110,700 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 19/8/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,000 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 117,000 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,000 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,000 ▲200K 119,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 19/8/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124,000 ▲500K 125,000 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 124,000 ▲500K 125,020 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124,000 ▲500K 125,030 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,000 ▲400K 119,600 ▲400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,000 ▲400K 119,500 ▲400K Nữ trang 99,99% 116,800 ▲400K 118,600 ▲400K Nữ trang 99% 112,925 ▲396K 117,425 ▲396K Nữ trang 68% 73,606 ▲272K 80,806 ▲272K Nữ trang 41,7% 42,411 ▲167K 49,611 ▲167K

Giá vàng thế giới hôm nay 19/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 10h30 ngày 19/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3341,15 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 2,9 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có biến động nhẹ, nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Các nhà đầu tư đang chú ý đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Ukraine và châu Âu, cũng như hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Jackson Hole.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,09%. Hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 của Mỹ giảm nhẹ 0,1% xuống 3.375,40 USD.

Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị thường niên diễn ra từ ngày 21-23/8 ở Wyoming được kỳ vọng sẽ cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về triển vọng kinh tế và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, nhận định: "Giá vàng vẫn đang trong trạng thái đi ngang và đang chờ đợi một yếu tố mới để bứt phá. Sự kiện quan trọng cần theo dõi là hội nghị Jackson Hole và liệu Fed có đưa ra tín hiệu thiên về nới lỏng chính sách hay không."

Theo công cụ FedWatch của CME, hiện có tới 84% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và khi bất ổn gia tăng.

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 7, dự kiến được công bố vào thứ 4, cũng sẽ cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.

Về diễn biến chiến sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cam kết với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Washington sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga. Lời cam kết này được đưa ra sau cuộc gặp không đạt được thỏa thuận giữa Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Trump mô tả cuộc gặp với Zelenskiy là rất tốt và cho biết ông đã liên hệ với nhà lãnh đạo Nga để sắp xếp một cuộc gặp giữa hai bên. Ông Rodda cảnh báo: "Nếu bằng cách nào đó một thỏa thuận được ký kết giữa Ukraine và Nga, điều này có thể là một cú sốc tiêu cực đối với giá vàng."

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 37,82 USD/ounce. Bạch kim tăng nhẹ 0,1% lên 1.323,76 USD trong khi palladium giảm 0,9% xuống 1.112,34 USD.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, đa số chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan cho rằng vàng có thể tăng giá.

Adrian Day từ Adrian Day Asset Management chia sẻ: 'Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có thể gây biến động mạnh cho giá vàng trong ngắn hạn. Vàng có khả năng duy trì đà tăng nhẹ trong biên độ hiện tại. Thị trường đã phản ánh kỳ vọng Fed cắt lãi suất vào tháng 9, nên cần thêm động thái nới lỏng tiền tệ để giá vàng bứt phá.'

Colin Cieszynski từ SIA Wealth Management bày tỏ quan điểm trung lập: 'Hai sự kiện lớn là hội nghị thượng đỉnh và hội nghị Jackson Hole có thể ảnh hưởng đến đồng USD, từ đó tác động đến giá vàng. Tuy nhiên, thị trường có xu hướng ít biến động trong giai đoạn này.'

James Stanley từ Forex.com lạc quan hơn: 'Vàng đang ở vùng hỗ trợ vững. Trước thềm Jackson Hole, khó có khả năng các ngân hàng trung ương đưa ra tín hiệu thắt chặt chính sách. Khi đối mặt với bất ổn, họ thường chọn lập trường ôn hòa.'

Ole Hansen từ Saxo Bank nhận xét dữ liệu lạm phát gần đây không đủ để ngăn Fed giảm lãi suất. 'Giá vàng giảm nhẹ sau báo cáo PPI vượt kỳ vọng, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Fed sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế.' Ông dự báo giá vàng dao động quanh mức 3.350 USD với biên độ 200 USD.

Tuần này tập trung vào các báo cáo nhà ở, sản xuất và đặc biệt là diễn biến từ Fed. Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 sẽ được công bố vào thứ 4, cùng với các phát biểu của quan chức Fed. Hội nghị Jackson Hole bắt đầu từ thứ 5, với bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Powell vào thứ 6.

Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex nhận định: "Giá vàng đã tạo đáy vững quanh 3.330 USD. Giao dịch trong khoảng 3.250-3.400 USD khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng. Yếu tố địa chính trị như cuộc gặp Trump-Putin có thể tạo biến động, nhưng tác động có thể chậm."

Theo WGC, nhu cầu vàng toàn cầu quý II/2025 tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 1.248,8 tấn. Đầu tư vào ETF vàng đạt mức cao nhất từ đầu 2020, trong khi tiêu thụ trang sức giảm 14% do nhu cầu yếu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Ngân hàng trung ương mua ròng 166,5 tấn, giảm 21% so với năm trước.

Giá vàng tăng 26% từ đầu năm, lập kỷ lục 3.500 USD hồi tháng 4. Lạm phát dai dẳng và bất ổn địa chính trị tiếp tục hỗ trợ vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Dự báo giá vàng có thể tăng thêm 10-15% trong nửa cuối năm nếu các yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu.