Thị trường Giá vàng chiều nay 17/8: Giá vàng nhẫn giảm mạnh, vàng miếng lập kỷ lục mới Giá vàng chiều nay 17/8/2025: Giá vàng nhẫn giảm mạnh, giá vàng miếng tăng cao lên kỷ lục mới với 124,5 triệu đồng nhưng người mua sau một tuần vẫn bị lỗ nặng

Giá vàng trong nước chiều nay 17/8/2025

Tính đến 17h00 chiều nay 17/8/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 16/8 hôm qua. Mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 10/8 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124-124,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán. So với tuần trước, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua; mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 17h00 ngày 17/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 17/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 17/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,5 124,5

- - Tập đoàn DOJI

123,5 124,5

-

- Mi Hồng

124 124,5

- - PNJ

123,5

124,5

- - Bảo Tín Minh Châu

123,5

124,5

- -

Phú Quý 122,7 124,5

- -

1. DOJI - Cập nhật: 17/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,500 124,500 AVPL/SJC HCM 123,500 124,500 AVPL/SJC ĐN 123,500 124,500 Nguyên liệu 9999 - HN 109,300 110,300 Nguyên liệu 999 - HN 109,200 110,200

2. PNJ - Cập nhật: 17/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,500 124,500 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,600 119,500 Vàng Kim Bảo 999.9 116,600 119,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,600 119,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,600 119,500 Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 17/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,500 124,500 Vàng SJC 5 chỉ 123,500 124,520 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,500 124,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,600 119,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,600 119,100 Nữ trang 99,99% 116,400 118,200 Nữ trang 99% 112,529 117,029 Nữ trang 68% 73,334 80,534 Nữ trang 41,7% 42,244 49,444

Giá vàng thế giới chiều nay 17/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 17h00 ngày 17/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3336,18 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 5,5 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,39 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,11 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 124,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và bán thu hẹp còn 1 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với tuần trước.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 của SJC lại giảm mạnh sau một tuần. Dù giá vàng trong nước lên đỉnh, người mua vàng miếng vẫn lỗ gần 1 triệu đồng/lượng, còn người mua vàng nhẫn lỗ tới 3,2 triệu đồng do chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng cố gắng lấy lại thăng bằng sau những biến động về thuế quan tuần trước. Tuy nhiên, các dữ liệu lạm phát và tiêu dùng trái chiều không đủ sức hấp dẫn để nhà đầu tư mạnh tay vào các vị thế mới.

Giá vàng giao ngay bắt đầu tuần ở mức 3.394,89 USD/ounce nhưng nhanh chóng giảm nhẹ do ảnh hưởng từ câu chuyện thuế quan của Thụy Sĩ tuần trước vẫn còn ám ảnh thị trường. Đến tối Chủ nhật theo giờ Mỹ, giá vàng xuống 3.373 USD và sáng thứ 2 tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 3.350 USD.

Một đợt hồi phục ngắn đã đưa giá vàng trở lại mức 3.360 USD trong phiên Mỹ mở cửa, nhưng đà tăng không duy trì được lâu. Ngay sau khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa, giá vàng chạm đáy ngắn hạn quanh mức 3.340 USD.

Những ngày tiếp theo chứng kiến giá vàng dao động trong biên độ hẹp khoảng 30 USD. Mức thấp nhất được ghi nhận là 3.335 USD vào sáng thứ 3, trong khi đỉnh cao nhất lên tới 3.367 USD sau báo cáo CPI đúng như dự kiến vào sáng thứ 4.

Đến tối thứ 4, giá vàng có lúc vượt qua ngưỡng 3.370 USD nhưng lại nhanh chóng giảm trở lại. Khi báo cáo PPI tháng 7 được công bố vào sáng thứ 5, giá vàng đang giao dịch quanh mức 3.350 USD.

Việc chỉ số giá sản xuất tăng mạnh đã làm lung lay kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, khiến giá vàng giảm xuống mức thấp nhất tuần khoảng 3.330 USD vào trưa thứ 5 theo giờ Mỹ.

Từ thời điểm đó đến hết phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng hầu như chỉ dao động trong biên độ rất hẹp khoảng 10 USD. Các báo cáo doanh số bán lẻ và chỉ số niềm tin tiêu dùng hầu như không tạo ra tác động đáng kể nào đến thị trường vàng.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, đa số chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan cho rằng vàng có thể tăng giá.

Cụ thể, 10 chuyên gia đã tham gia khảo sát của Kitco News. Kết quả cho thấy chỉ 1 người kỳ vọng giá vàng tăng, 1 người dự đoán giá giảm, còn lại 8 người tin rằng vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Ở góc độ nhà đầu tư nhỏ lẻ, kết quả khảo sát trực tuyến với 183 phiếu bầu cho thấy 63% (115 người) kỳ vọng giá vàng tăng, 18% (33 người) dự đoán giảm và 19% (35 người) cho rằng giá sẽ ổn định.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có thể biến động mạnh tùy vào kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Putin. Tuy nhiên, nếu không có yếu tố bất ngờ, vàng có xu hướng tăng nhẹ trong biên độ hiện tại. Ông cũng cho biết thị trường đã phản ánh trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nên cần thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ mềm dẻo để giá vàng bứt phá.

Colin Cieszynski, chiến lược gia tại SIA Wealth Management, dự báo giá vàng sẽ ít biến động trong tuần tới, trừ khi có tác động từ hội nghị Jackson Hole, nơi các ngân hàng trung ương thảo luận chính sách tiền tệ.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng giá vàng đang ở vùng hỗ trợ và có thể tăng nhờ kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ ôn hòa sau hội nghị Jackson Hole. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu lạm phát cốt lõi tháng 7 và tín hiệu từ hội nghị Jackson Hole diễn ra từ ngày 21 - 23/8.

Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, khẳng định dữ liệu lạm phát gần đây không làm thay đổi triển vọng tăng giá dài hạn của vàng. Ông tin Fed sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Hiện tại, giá vàng đang giao dịch trong phạm vi 200 USD quanh mức 3.350 USD, nhưng nhu cầu từ các quỹ ETF vẫn mạnh, đạt mức cao nhất trong hai năm, cho thấy thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách và rủi ro lạm phát đình trệ còn tồn tại.

Tuần sau sẽ có ít dữ liệu kinh tế quan trọng, nên thị trường sẽ tập trung vào các động thái của Fed. Đáng chú ý nhất là biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ 6.

Với lịch kinh tế khá nhẹ tuần tới, ngoại trừ chỉ số PMI sơ bộ và hội nghị Jackson Hole của Fed, khả năng cao vàng sẽ tiếp tục đi ngang. Yếu tố bất ngờ có thể đến từ tình hình địa chính trị, dù cuộc gặp giữa Trump-Putin diễn ra quá muộn vào thứ 6 nên khó tạo tác động ngay lập tức.