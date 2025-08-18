Thị trường Giá vàng hôm nay 18/8: Giá vàng miếng có kỷ lục mới, vàng nhẫn và vàng thế giới giảm mạnh Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Giá vàng miếng có kỷ lục mới với 124,5 triệu. Giá vàng nhẫn và vàng thế giới giảm mạnh, người mua vàng nhẫn lỗ tới 3,2 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 18/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 18/8/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 16/8 hôm qua. Mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 10/8 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124-124,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán. So với đầu tuần trước, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với thứ 2 tuần trước.

Tính đến 4h00 ngày 18/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 18/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 18/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,5 124,5

- - Tập đoàn DOJI

123,5 124,5

-

- Mi Hồng

124 124,5

- - PNJ

123,5

124,5

- - Bảo Tín Minh Châu

123,5

124,5

- -

Phú Quý 122,7 124,5

- -

1. DOJI - Cập nhật: 18/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,500 124,500 AVPL/SJC HCM 123,500 124,500 AVPL/SJC ĐN 123,500 124,500 Nguyên liệu 9999 - HN 109,300 110,300 Nguyên liệu 999 - HN 109,200 110,200

2. PNJ - Cập nhật: 18/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,500 124,500 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,600 119,500 Vàng Kim Bảo 999.9 116,600 119,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,600 119,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,600 119,500 Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 18/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,500 124,500 Vàng SJC 5 chỉ 123,500 124,520 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,500 124,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,600 119,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,600 119,100 Nữ trang 99,99% 116,400 118,200 Nữ trang 99% 112,529 117,029 Nữ trang 68% 73,334 80,534 Nữ trang 41,7% 42,244 49,444

Giá vàng thế giới hôm nay 18/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 18/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3336,18 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua và giảm 58,44 USD/Ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,39 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,11 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 124,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và bán thu hẹp còn 1 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với tuần trước.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 của SJC lại giảm mạnh sau một tuần. Dù giá vàng trong nước lên đỉnh, người mua vàng miếng vẫn lỗ gần 1 triệu đồng/lượng, còn người mua vàng nhẫn lỗ tới 3,2 triệu đồng do chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Kevin Grady, chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng lãi suất hiện đang cao hơn mức cần thiết. Ông dự đoán Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, trừ khi lạm phát tiếp tục tăng. Tuy nhiên, theo phân tích của Grady, mức tăng lạm phát gần đây chủ yếu do thuế quan, nếu loại trừ yếu tố này thì lạm phát chỉ ở mức 2%. Ông nhận định đây chỉ là tác động một lần khi thuế quan có hiệu lực, không phải xu hướng dài hạn.

Về thị trường vàng, Grady cho biết thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sau biến động mạnh tuần trước. Chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và vàng vật chất (EFP) đã tăng vọt từ 8 USD lên hơn 100 USD vào ngày 21/7 do bất ổn về chính sách thuế quan. Mức chênh lệch này sau đó giảm xuống 60 USD khi chính phủ xác nhận vàng không bị áp thuế. Grady nhấn mạnh những biến động quá lớn như vậy gây khó khăn cho giao dịch vàng vật chất, đặc biệt với các ngân hàng và nhà giao dịch.

Ông giải thích thị trường hiện đang thận trọng do thiếu thông tin rõ ràng về phí giao dịch. Các nhà đầu tư không muốn giao dịch khi không chắc chắn về mức phí, vì biến động giá đột ngột có thể gây thiệt hại lớn. Trong bối cảnh nhiều người đang nghỉ hè, các bộ phận quản lý rủi ro cũng muốn giảm hoạt động giao dịch sau những biến động mạnh gần đây.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp với dự báo. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 2,7%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 2,8%. Lạm phát cơ bản (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,3% trong tháng 7, đúng như dự đoán. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hàng năm lại tăng 3,1%, cao hơn mức 3,0% mà thị trường kỳ vọng.

Theo bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng, nguyên nhân chính khiến niềm tin giảm là do lo ngại về lạm phát. Ông Bill Adams, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Comerica, nhận định người tiêu dùng Mỹ đang trong tình trạng khá ổn. Chi tiêu vẫn tăng ở nhiều nhóm hàng, đặc biệt là xe điện, đồ nội thất và quần áo. Tuy nhiên, chi cho nhà hàng và vật liệu xây dựng lại giảm, cho thấy một bộ phận người tiêu dùng vẫn thận trọng với túi tiền của mình.

Tuần sau sẽ có ít dữ liệu kinh tế quan trọng, nên thị trường sẽ tập trung vào các động thái của Fed. Đáng chú ý nhất là biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ 6.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, đa số chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan cho rằng vàng có thể tăng giá.

Cụ thể, 10 chuyên gia đã tham gia khảo sát của Kitco News. Kết quả cho thấy chỉ 1 người kỳ vọng giá vàng tăng, 1 người dự đoán giá giảm, còn lại 8 người tin rằng vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Ở góc độ nhà đầu tư nhỏ lẻ, kết quả khảo sát trực tuyến với 183 phiếu bầu cho thấy 63% (115 người) kỳ vọng giá vàng tăng, 18% (33 người) dự đoán giảm và 19% (35 người) cho rằng giá sẽ ổn định.

Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, đánh giá diễn biến giá vàng thời gian gần đây so với xu hướng trung hạn. Ông cho biết giá vàng từng tăng mạnh do ảnh hưởng từ thuế nhập khẩu vàng Thụy Sĩ, nhưng sau đó giảm nhẹ. Tiếp theo, dữ liệu lạm phát khiến lãi suất tăng nhẹ, dẫn đến tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường.

Mặc dù thị trường chứng khoán phục hồi, giá vàng vẫn dao động trong biên độ hẹp. Pavilonis dự đoán vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Trước đây, ông kỳ vọng giá vàng giảm xuống dưới 3.000 USD, nhưng hiện tại, ông cho rằng vàng có thể tăng nhẹ hoặc duy trì mức giá hiện tại.

Theo Pavilonis, nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và lạm phát tăng, vàng có thể tăng giá. Ông không nghĩ vàng sẽ giảm mạnh trừ khi có thay đổi lớn về dữ liệu kinh tế. Về yếu tố địa chính trị, xung đột giữa Nga, Ukraine và Mỹ có thể gây áp lực lên giá vàng nếu có thỏa thuận hòa bình, nhưng kịch bản nhiều khả năng nhất vẫn là vàng tiếp tục đi ngang.

Pavilonis hy vọng đợt tăng giá gần đây không phải là tín hiệu giả và giá sẽ không quay đầu giảm. Ông theo dõi các chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ giá, nhận thấy vàng đang ở vùng trung tính kể từ tháng 4 – tức là đã dao động trong 4 tháng liền. Đường trung bình 50 ngày vẫn có xu hướng tăng nhưng đang mất dần đà.

Nếu giá vàng không thể lập đỉnh mới vào tháng 10 hoặc tháng 11, khả năng cao là nó sẽ giảm về vùng hỗ trợ quanh đường trung bình 200 ngày, khoảng 2.964 USD.

Về các sự kiện sắp tới như biên bản cuộc họp FOMC hay hội nghị Jackson Hole, Pavilonis cho rằng chúng khó tác động mạnh đến giá vàng trừ khi Fed bất ngờ cắt giảm lãi suất. Biên bản cuộc họp thường phản ánh dữ liệu trong quá khứ, và thị trường đã phần nào định giá trước khả năng giảm lãi suất. Do đó, ông kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục di chuyển trong kênh giá đi ngang hiện tại.