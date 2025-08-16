Thị trường Sáng 16/8: Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau báo cáo hoạt động sản xuất tại New York Sáng 16/8: Hoạt động sản xuất tại New York tăng mạnh làm giá vàng thế giới giảm nhẹ ngay sau khi công bố

Báo cáo cho biết chỉ số sản xuất Empire State trong tháng 8 đạt mức 11,9, tăng so với mức 5,5 của tháng 7. Kết quả này vượt xa dự đoán của các chuyên gia, khi họ cho rằng chỉ số sẽ giảm xuống 0,0. Điều đó cho thấy ngành sản xuất ở New York đang phát triển tốt hơn mong đợi, với lượng đơn hàng mới và vận chuyển hàng hóa đều tăng.

Tuy nhiên, thời gian giao hàng kéo dài hơn và nguồn cung nguyên liệu gặp một số khó khăn. Ngoài ra, lượng hàng tồn kho giảm sau khi tăng trong tháng trước.

Về việc làm, tình hình cũng có dấu hiệu cải thiện. Số lượng nhân viên tăng nhẹ, trong khi số giờ làm việc trung bình không thay đổi. Giá nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao, dù không tăng thêm so với tháng trước. Trong khi đó, giá bán sản phẩm giảm nhẹ, cho thấy các doanh nghiệp không tăng giá bán nhiều.

Sau khi báo cáo được công bố, cùng thời điểm với dữ liệu bán lẻ tháng 7, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, giá nhanh chóng phục hồi, với giá vàng giao ngay đạt 3342,04 USD/ounce, sau khi có số liệu báo cáo khác về chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 8 giảm nhẹ.

Điều này cho thấy vàng vẫn được nhiều người xem là lựa chọn an toàn trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Báo cáo cho thấy tình hình sản xuất tại khu vực này nhìn chung đã cải thiện, nhưng vẫn còn một số điểm yếu. Chỉ số đơn hàng mới tăng 13 điểm lên 15,4, trong khi chỉ số giao hàng giữ nguyên ở mức 12,2. Đơn hàng tồn giảm nhẹ. Sau khi tăng mạnh vào tháng trước, chỉ số tồn kho giảm 22 điểm xuống -6,4, cho thấy lượng hàng tồn kho đã thu hẹp. Thời gian giao hàng kéo dài hơn rõ rệt, và nguồn cung nguyên liệu cũng khan hiếm hơn.

Thị trường lao động cũng có dấu hiệu tích cực. Chỉ số việc làm duy trì ở mức 4,4 điểm, phản ánh mức tăng nhẹ về số lượng lao động. Chỉ số giờ làm việc trung bình gần như không đổi, cho thấy thời gian làm việc ổn định.

Tuy nhiên, chi phí đầu vào vẫn ở mức cao. Chỉ số giá nguyên liệu hầu như không thay đổi ở mức 54,1 điểm, cho thấy áp lực chi phí vẫn lớn. Trong khi đó, chỉ số giá bán giảm nhẹ xuống 22,9 điểm, phản ánh mức tăng giá bán sản phẩm ở tốc độ vừa phải.

Về triển vọng tương lai, chỉ số kỳ vọng kinh doanh giảm 8 điểm xuống 16,0, cho thấy doanh nghiệp vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng nhưng kém lạc quan hơn so với tháng 7. Đơn hàng mới và lượng giao hàng dự kiến sẽ tăng. Khoảng hai phần ba doanh nghiệp được khảo sát cho rằng giá nguyên liệu sẽ tiếp tục tăng trong sáu tháng tới. Kế hoạch đầu tư vốn vẫn ở mức thấp.