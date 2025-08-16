Thứ Bảy, 16/8/2025
Tin kinh tế sáng 16/8: Giá vàng thế giới tăng nhẹ cuối tuần

Quốc Duẩn 16/08/2025 04:40

Tin kinh tế sáng 16/8: Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước khi thị trường đóng cửa cuối tuần khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8, trong khi kỳ vọng lạm phát tăng lên

Theo số liệu sơ bộ từ Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 8 chỉ đạt 58,6 điểm, thấp hơn mức 61,7 của tháng 7 và dưới dự báo 62 điểm của các chuyên gia. Đây là lần đầu tiên sau bốn tháng chỉ số này giảm. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại về lạm phát gia tăng.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng thế giới tăng nhẹ. Vàng giao ngay hiện ở mức 3342,04 USD/ounce, tăng 0,03% trong ngày.

Tin kinh tế sáng 16/8: Giá vàng thế giới tăng nhẹ cuối tuần

Hầu hết các yếu tố trong chỉ số tháng 8 đều giảm, trong khi kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và dài hạn đều tăng. Chi tiêu của người tiêu dùng cũng phản ánh tác động của giá cả cao.

Theo báo cáo, điều kiện mua sắm hàng tiêu dùng lâu bền giảm mạnh 14%, mức thấp nhất trong một năm, do giá cả tăng. Tài chính cá nhân hiện tại cũng giảm nhẹ vì lo ngại về sức mua. Trái lại, kỳ vọng thu nhập và tài chính cá nhân trong tương lai tăng nhẹ, nhưng vẫn ở mức thấp.

So với tháng 4, thời điểm người tiêu dùng lo sợ nhất về kinh tế do căng thẳng thuế quan, tâm lý hiện tại đã cải thiện phần nào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn dự đoán lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục xấu đi trong thời gian tới.

Kỳ vọng lạm phát trong năm tới tăng từ 4,5% (tháng 7) lên 4,9% (tháng 8), xuất hiện ở mọi nhóm nhân khẩu học và xu hướng chính trị. Kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng từ 3,4% lên 3,9%. Đây là lần tăng đầu tiên sau hai tháng giảm đối với lạm phát ngắn hạn và ba tháng giảm đối với dài hạn. Dù vậy, cả hai chỉ số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi tháng 4 và 5 năm 2025.

Nhìn chung, người dân Mỹ không còn quá bi quan về kinh tế như hồi tháng 4, khi có thông tin về các chính sách thuế quan mới. Tuy nhiên, họ vẫn lo lắng rằng lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tệ hơn trong tương lai. Điều này khiến giá vàng tiếp tục trở thành lựa chọn an toàn cho nhiều người muốn bảo vệ tài sản của mình trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

      Tin kinh tế sáng 16/8: Giá vàng thế giới tăng nhẹ cuối tuần

