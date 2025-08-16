Thị trường Giá vàng hôm nay 16/8: Giá vàng trong nước rớt khỏi đỉnh, thế giới chốt tuần giảm nhẹ Giá vàng hôm nay 16/8/2025: Giá vàng trong nước rớt khỏi đỉnh xuống 124,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới chốt tuần giảm nhẹ sau các báo cáo kinh tế Mỹ

Giá vàng trong nước hôm nay 16/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 16/8/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 15/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,8-124,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 16/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 16/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,5 124,5

-200 -200 Tập đoàn DOJI

123,5 124,5

-

-200 Mi Hồng

123,8 124,5

-200 -200 PNJ

123,5

124,5

-200 -200 Bảo Tín Minh Châu

123,5

124,5

-200 -200

Phú Quý 122,7 124,5

- -200

1. DOJI - Cập nhật: 16/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,500 124,500 ▼200K AVPL/SJC HCM 123,500 124,500 ▼200K AVPL/SJC ĐN 123,500 124,500 ▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109,300 ▼300K 110,300 ▼300K Nguyên liệu 999 - HN 109,200 ▼300K 110,200 ▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 16/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,500 ▼200K 124,500 ▼200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,600 ▼200K 119,500 ▼300K Vàng Kim Bảo 999.9 116,600 ▼200K 119,500 ▼300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,600 ▼200K 119,500 ▼300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,600 ▼200K 119,500 ▼300K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 16/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,500 ▼200K 124,500 ▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123,500 ▼200K 124,520 ▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,500 ▼200K 124,530 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,600 ▼200K 119,200 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,600 ▼200K 119,100 ▼200K Nữ trang 99,99% 116,400 ▼200K 118,200 ▼200K Nữ trang 99% 112,529 ▼198K 117,029 ▼198K Nữ trang 68% 73,334 ▼136K 80,534 ▼136K Nữ trang 41,7% 42,244 ▼83K 49,444 ▼83K

Giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 16/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3338,67 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,38 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,36 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng vẫn giảm trong tuần sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện tập trung vào cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,01% nhưng giảm 1,6% trong tuần. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 của Mỹ tăng nhẹ 0,2% lên 3.390,80 USD.

Dữ liệu công bố tối thứ 5 cho thấy giá sản xuất tại Mỹ tháng 7 tăng mạnh nhất trong cùng kỳ 3 năm trước. Hiện tại, thị trường dự đoán 92,6% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, thấp hơn so với kỳ vọng trước đó. Sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng giảm do không mang lại lợi tức, vàng giao ngay đóng cửa giảm 0,6%.

Theo Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích tại FXTM, dù giá vàng ổn định vào thứ 6, nhưng vẫn có thể giảm tiếp tùy thuộc vào kết quả cuộc gặp giữa Trump và Putin tại Alaska. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. Những bất ổn địa chính trị và lãi suất thấp thường làm tăng nhu cầu đối với vàng.

Các nhà phân tích tại ANZ cho biết rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay, củng cố sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn. ANZ nhận định triển vọng tăng giá của vàng vẫn được hỗ trợ bởi thuế quan tăng, kinh tế toàn cầu chậm lại, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và đồng USD tiếp tục yếu.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 7, nhưng thị trường lao động chậm lại và giá hàng hóa cao có thể hạn chế tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng trong quý III.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 37,85 USD/ounce và giảm hơn 1% trong tuần. Bạch kim giảm 1% xuống 1.344,14 USD, trong khi palladium giảm 2,3% xuống 1.119,37 USD.

Dự báo giá vàng

Một loạt các chỉ số kinh tế Mỹ được công bố sáng sớm hôm nay, tác động trái chiều tới giá vàng thế giới, nhưng xét tổng thể chung giá vàng sẽ chốt một tuần giảm giá khi không nhiều số liệu kinh tế ủng hộ đà tăng của vàng.

Cụ thể, theo số liệu sơ bộ từ Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 8 chỉ đạt 58,6 điểm, thấp hơn mức 61,7 của tháng 7 và dưới dự báo 62 điểm của các chuyên gia, trong khi kỳ vọng lạm phát lại tăng lên. Điều này khiến giá vàng tăng nhẹ trước khi thị trường đóng cửa cuối tuần.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài lâu khi Chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York tăng lên mức 11,9 điểm trong tháng 8 vượt xa dự báo của các chuyên gia. Cùng với bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 0,5% kéo giá vàng giảm trở lại mức 3338,67 USD/ounce.

Theo ông Ryan McIntyre từ Sprott Inc., một khi thị trường nhận thức rõ hơn về vấn đề nợ công Mỹ, giá vàng có thể biến động mạnh. Ông chỉ ra rằng, từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, các ngân hàng trung ương đã tăng mua vàng mạnh mẽ, tạo ra một sàn giá vững chắc và gửi tín hiệu tích cực cho thị trường.

Tuy nhiên, ông Mohammed Taha từ MH Markets lưu ý rằng áp lực lạm phát vẫn tồn tại, khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao. Điều này có thể gây khó khăn cho giá vàng trong ngắn hạn. Dù vậy, nếu lạm phát kéo dài dẫn đến suy thoái, vàng sẽ lại trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giá vàng vẫn đang tích cực. Theo ông Fawad Razaqzada từ City Index, nếu giá vàng phá vỡ được ngưỡng kháng cự quan trọng 3.400 USD/ounce, đà tăng tiếp theo có thể được thúc đẩy bởi các yếu tố địa chính trị thay vì dữ liệu kinh tế.

Tuy nhiên, ông cũng dự báo giá vàng có thể trải qua giai đoạn điều chỉnh nhẹ trong những tháng tới, đặc biệt khi thị trường chứng khoán đang có đà tăng mạnh. Dù vậy, về dài hạn, các yếu tố như lạm phát, nợ công và bất ổn địa chính trị vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.