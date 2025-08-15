Thị trường Sáng 15/8: Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau báo cáo việc làm tuần trước tốt hơn dự kiến Giá vàng thế giới giảm nhẹ vào sáng 15/8 sau khi Mỹ công bố số liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước thấp hơn so với dự báo

Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc ngày 9/8 là 224.000, thấp hơn mức dự báo 228.000. Số liệu tuần trước đó được điều chỉnh tăng nhẹ từ 227.000.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống mức thấp nhất trong phiên, hiện giao dịch quanh 3.340,96 USD/ounce, giảm 0,69% so với đầu ngày.

Dựa trên tỷ giá USD hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 106,44 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,26 triệu đồng/lượng.

Chỉ số trung bình 4 tuần về đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới, thường được đánh giá là thước đo ổn định hơn do hạn chế được biến động theo tuần đạt 221.750, thấp hơn mức dự báo 223.000. Số liệu này cũng tốt hơn mức trung bình đã điều chỉnh của tuần trước đó là 221.000.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp - tức những người đã và đang nhận trợ cấp, giảm xuống 1,953 triệu trong tuần kết thúc ngày 2/8. Con số này thấp hơn so với dự báo 1,960 triệu và thấp hơn mức đã điều chỉnh giảm của tuần trước đó là 1,968 triệu.

Dữ liệu việc làm tích cực thường khiến giá vàng giảm vì củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao. Khi ít người thất nghiệp hơn, nền kinh tế được xem là mạnh, làm giảm nhu cầu đầu tư vào vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là biến động ngắn hạn. Giá vàng vẫn có thể phục hồi nếu các yếu tố như lạm phát cao hay bất ổn địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp. Thị trường hiện vẫn đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed về lộ trình điều chỉnh lãi suất trong những tháng tới.