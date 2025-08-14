Thị trường Giá vàng chiều nay 14/8: Giá vàng nhẫn và vàng miếng tăng phá kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ chốt lời Giá vàng chiều nay 14/8/2025: Giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước tăng sát kỷ lục 125 triệu. Vàng thế giới giảm nhẹ chốt lời sau khi tăng 3 ngày liên tiếp

Giá vàng trong nước chiều nay 14/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 14/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 13/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,2-124,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 14/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 14/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 14/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,7 124,7

+700 +500 Tập đoàn DOJI

123,5 124,7

+800

+800 Mi Hồng

124,2 124,7

+800 +500 PNJ

123,7

124,7

+700 +500 Bảo Tín Minh Châu

123,7

124,7

+700 +500

Phú Quý 122,7 124,7

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 14/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K AVPL/SJC HCM 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K AVPL/SJC ĐN 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K Nguyên liệu 9999 - HN 109,600 ▲300K 110,600 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 106,500 ▲300K 110,500 ▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 14/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,500 ▲500K 124,700 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,800 119,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 14/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,700 ▲700K 124,700 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 123,700 ▲700K 124,720 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,700 ▲700K 124,730 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117,100 ▲300K 119,600 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117,100 ▲300K 119,700 ▲300K Nữ trang 99,99% 116,900 ▲500K 118,700 ▲100K Nữ trang 99% 113,024 ▲99K 117,524 ▲99K Nữ trang 68% 73,674 ▲68K 80,874 ▲68K Nữ trang 41,7% 42,452 ▲41K 49,652 ▲41K

Giá vàng thế giới chiều nay 14/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 14/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3349,52 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 4,42 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,87 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,83 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu lạm phát ở mức thấp. Điều này cũng khiến đồng USD suy yếu, hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,13%, trong khi hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 giảm 0,1% xuống 3.406,80 USD.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, cho biết: "Thị trường đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Do đó, đồng USD giảm giá, kéo theo giá vàng tăng và lợi suất trái phiếu cũng giảm." Ông cũng nhận định: "Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang có xu hướng tăng. Thị trường chỉ cần vượt qua ngưỡng 3.400 USD một cách bền vững để củng cố đà tăng."

Đồng USD hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều tuần so với các đồng tiền khác, khiến giá vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng ở mức thấp nhất trong một tuần.

Dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Thậm chí, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng có khả năng ngân hàng trung ương sẽ giảm tới 50 điểm cơ bản.

Theo thống kê từ LSEG, các nhà giao dịch coi việc Fed cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9 là gần như chắc chắn, thậm chí có khoảng 6% khả năng mức cắt giảm sẽ lên tới 50 điểm. Vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp do không mang lại lợi nhuận như các tài sản khác.

Nhà đầu tư đang theo dõi các số liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố trong tuần này, bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), số liệu thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ, để dự đoán động thái tiếp theo của Fed.

Trên mặt trận địa chính trị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tiết lộ đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang "đánh lừa" về ý định kết thúc chiến tranh. Những căng thẳng địa chính trị thường khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giữ ổn định ở mức 38,49 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm nhẹ 0,3% xuống 1.336 USD. Ngược lại, palladium tăng 1,2% lên 1.135,93 USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng hiện đang được hỗ trợ mạnh mẽ ở mức trên 3.300 USD/ounce. Theo phân tích của ING, đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi giá vàng thoát khỏi giai đoạn đi ngang hiện tại và tái kiểm tra các mức cao kỷ lục.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, bà Ewa Manthey - Chiến lược gia hàng hóa tại ING đã điều chỉnh dự báo tăng giá vàng do tín hiệu yếu đi từ thị trường lao động Mỹ cùng với áp lực lạm phát vẫn tồn tại. Bà dự kiến giá vàng trung bình quý III sẽ đạt 3.400 USD/ounce và quý IV là 3.450 USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 3.200 USD cho cả hai quý.

Bà Manthey kỳ vọng giá vàng có thể vượt ngưỡng 3.500 USD vào quý I/2025, cao hơn 9% so với ước tính trước đây. Trong năm 2026, giá trung bình dự kiến đạt 3.512 USD/ounce, tăng mạnh từ mức 3.175 USD trong dự báo cũ. Sự điều chỉnh tăng này đến từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào nửa cuối năm 2025.

"Với kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ gia tăng, vàng có thể sẵn sàng thiết lập mức cao kỷ lục mới. Nhóm kinh tế của chúng tôi dự đoán 3 lần cắt giảm trong năm nay và thêm 2 lần vào đầu 2026, mạnh hơn so với kỳ vọng chung của thị trường", bà Manthey nhận định.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới và 50% cơ hội cho 3 lần cắt giảm tính đến cuối năm. Bà Manthey cho rằng những lo ngại về tính độc lập của Fed có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

"Việc Thống đốc Adriana Kugler từ chức... có thể tạo cơ hội cho Tổng thống Trump bổ nhiệm người phù hợp hơn với chương trình cắt giảm lãi suất của ông. Đương nhiên, ông ấy không ưa Chủ tịch Powell, và nhiệm kỳ của Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Tất cả những điều này đang làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, đồng thời tiếp tục đẩy giá vàng lên cao", bà phân tích.

Bà Manthey cũng chỉ ra sức mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương cùng với sự quan tâm ngày càng tăng từ giới đầu tư. "Chúng tôi tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ trong bối cảnh môi trường kinh tế còn nhiều bất ổn và xu hướng đa dạng hóa khỏi đồng USD", bà nhấn mạnh.

Bà cũng lưu ý rằng nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng trong nửa đầu năm đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu 2020, dù tổng nắm giữ vẫn thấp hơn khoảng 300 tấn so với mức kỷ lục cách đây 5 năm.

"Các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào, cuộc chiến thương mại của ông Trump vẫn tiếp diễn, rủi ro địa chính trị ở mức cao, và lượng nắm giữ ETF tiếp tục mở rộng, tất cả đang hỗ trợ giá vàng ở mức hiện tại. Việc Fed cắt giảm lãi suất có thể là chất xúc tác cuối cùng để khơi mào một đợt tăng giá phá kỷ lục mới", bà Manthey kết luận.