Thị trường Giá vàng hôm nay 14/8: Giá vàng trong nước và thế giới tăng cao chót vót, càng tăng càng lỗ Giá vàng hôm nay 14/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng cao chót vót. Đáng chú ý, với chênh lệch mua - bán hiện nay, giá vàng tăng càng cao thì người mua lướt sóng ngày càng lỗ nặng

Giá vàng trong nước hôm nay 14/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 14/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 12/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,4-124,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 14/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 14/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123 124,2

+300 +300 Tập đoàn DOJI

122,7 123,9

-

- Mi Hồng

123,4 124,2

+400 +300 PNJ

123

124,2

+300 +300 Bảo Tín Minh Châu

123

124,2

+300 +300

Phú Quý 122,2 124,2

+400 +300

1. DOJI - Cập nhật: 14/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 122,700 123,900 AVPL/SJC HCM 122,700 123,900 AVPL/SJC ĐN 122,700 123,900 Nguyên liệu 9999 - HN 109,300 ▼200K 110,300 ▼200K Nguyên liệu 999 - HN 109,200 ▼200K 110,200 ▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 14/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,000 ▲300K 124,200 ▲300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,800 ▼200K 119,500 Vàng Kim Bảo 999.9 116,800 ▼200K 119,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,800 ▼200K 119,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,800 ▼200K 119,500 Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 14/8/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,000 ▲300K 124,200 ▲300K Vàng SJC 5 chỉ 123,000 ▲300K 124,220 ▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,000 ▲300K 124,230 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,800 ▲300K 119,300 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,800 ▲300K 119,400 ▲300K Nữ trang 99,99% 116,600 ▲500K 118,600 ▲500K Nữ trang 99% 112,925 ▲495K 117,425 ▲495K Nữ trang 68% 73,606 ▲340K 80,806 ▲340K Nữ trang 41,7% 42,411 ▲208K 49,611 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 14/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 14/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3364,02 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 28,43 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,9 triệu đồng/lượng.

Do chênh lệch mua bán ở mức cao, dù giá vàng trong nước có tăng nhẹ nhưng người mua lướt sóng ngày càng lỗ nặng. Cụ thể, sau 1 tuần, người mua vàng miếng lỗ khoảng 1,1 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn bán cắt lỗ từ 3 đến 3,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Nguyên nhân chính là do dữ liệu lạm phát nhẹ ở Mỹ củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, đồng thời làm tăng khả năng có thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ trong năm nay.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên mức 3.362,92 USD/ounce, trong khi giá vàng hợp đồng tương lai Mỹ kỳ hạn tháng 12 tăng 0,4% lên 3.412,20 USD.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, khiến giá vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm cũng giảm nhẹ.

Theo ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com, giá vàng tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 sau khi dữ liệu lạm phát (CPI) ổn định và báo cáo việc làm tháng 7 yếu.

Thị trường hiện dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 lên tới 97%, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 7 cho thấy tác động hạn chế từ các biện pháp thuế quan của chính quyền Mỹ. Điều này, cùng với báo cáo việc làm yếu đầu tháng 8, khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ có ít nhất một đợt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ chờ đợi thêm các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, tình hình địa chính trị cũng có thể tác động đến giá vàng. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine dự kiến sẽ đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn ngừng áp thuế thêm 90 ngày.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 1,6% lên 38,48 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm nhẹ 0,1% xuống 1.335,19 USD. Paladi tăng 0,1% lên 1.129,89 USD.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo mới từ Bloomberg Intelligence, giá vàng vẫn đang giữ vững mức giá hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD/ounce. Diễn biến kỹ thuật cho thấy kim loại quý này có thể chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh trong thời gian tới.

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, nếu giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự quanh 3.400 USD, nguyên nhân có thể đến từ các diễn biến địa chính trị hơn là yếu tố kinh tế.

Ông cũng nhận định: "Dù tôi vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng, nhưng dự báo trong năm nay sẽ thận trọng hơn. Giá vàng có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ trong vài tháng tới nếu thị trường chứng khoán tăng mạnh."

Một trong những yếu tố quan trọng giúp vàng tăng giá có thể đến từ thị trường chứng khoán. Nếu chứng khoán Mỹ trải qua một đợt điều chỉnh nhỏ, giá vàng có thể tăng vọt lên mức 4.000 USD/ounce, tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, chính sách thuế quan của Mỹ đã hoàn thành phần lớn quá trình đàm phán với các đối tác thương mại lớn. Do đó, động lực chính của giá vàng trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định rằng việc Fed giảm lãi suất khó tạo ra đà tăng mạnh cho vàng. Ông dự báo giá vàng thế giới có thể tiếp tục giảm trong vài tháng tới, chạm mức 3.100-3.200 USD/ounce trước khi củng cố và tích lũy để chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới.

Nếu giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước cũng sẽ điều chỉnh theo. Mức độ giảm phụ thuộc nhiều vào khả năng cải thiện nguồn cung, đặc biệt là vàng miếng SJC. Hiện tại, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá thế giới đang ở mức cao đáng báo động, khoảng 16-17 triệu đồng/lượng.

Theo ông Phương, khoảng cách giá này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nắm giữ vàng, nhất là khi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang xem xét các biện pháp để thu hẹp chênh lệch.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo rằng giá vàng đang ở vùng cao và biến động khó lường. Ông khuyên nhà đầu tư không nên lướt sóng vàng vì rủi ro lớn. Thay vào đó, khi phân bổ tài sản, nên cân nhắc khẩu vị rủi ro, khả năng chịu lỗ và mục tiêu lợi nhuận cá nhân.