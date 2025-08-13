Thị trường Giá vàng hôm nay 13/8: Giá vàng nhẫn trong nước và thế giới tăng nhẹ nhưng bị bán cắt lỗ hơn 3 triệu đồng Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Giá vàng nhẫn trong nước và thế giới tăng nhẹ sau báo cáo lạm phát tại Mỹ, nhiều nhà đầu tư vẫn phải bán tháo sau khi lỗ hơn 3 triệu

Giá vàng trong nước hôm nay 13/8/2025

Tính đến 4h30 hôm nay 13/8/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 8/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123-123,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,9-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 ngày 13/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 13/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

122,7 123,9

- - Tập đoàn DOJI

122,7 123,9

-

- Mi Hồng

123 123,9

- - PNJ

122,7

123,9

- - Bảo Tín Minh Châu

122,7

123,9

- -

Phú Quý 121,9 123,9

- -

1. DOJI - Cập nhật: 13/8/2025 4:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 122,700 123,900 AVPL/SJC HCM 122,700 123,900 AVPL/SJC ĐN 122,700 123,900 Nguyên liệu 9999 - HN 109,500 110,500 Nguyên liệu 999 - HN 109,400 110,400

2. PNJ - Cập nhật: 13/8/2025 4:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 122,700 123,900 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,800 119,300 Vàng Kim Bảo 999.9 116,800 119,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,800 119,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,800 119,300 Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 13/8/2025 4:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122,700 123,900 Vàng SJC 5 chỉ 122,700 123,920 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122,700 123,930 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,500 ▼100K 119,000 ▼100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,500 ▼100K 119,100 ▼100K Nữ trang 99,99% 116,100 ▼400K 118,100 ▼400K Nữ trang 99% 112,430 ▼396K 116,930 ▼396K Nữ trang 68% 73,266 ▼272K 80,466 ▼272K Nữ trang 41,7% 42,202 ▼167K 49,402 ▼167K

Giá vàng thế giới hôm nay 13/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3335,67 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 16,07 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,6 triệu đồng/lượng.

Do chênh lệch mua bán ở mức cao, dù giá vàng trong nước có tăng nhẹ nhưng nhà đầu tư vẫn vội vàng bán tháo để cắt lỗ. Cụ thể, sau 1 tuần, người mua vàng miếng lỗ khoảng 1,1 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn bán cắt lỗ từ 3 đến 3,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuy vẫn giảm nhưng có dấu hiệu hồi phục nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện tập trung vào các số liệu kinh tế quan trọng khác sẽ được công bố trong tuần này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,48%, trong khi giá vàng hợp đồng tương lai tháng 12 của Mỹ giảm 0,2% xuống 3.397,50 USD/ounce.

Giá vàng đã giảm hơn 2% so với đầu tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ không áp thuế đối với vàng nhập khẩu. Trước đó, một báo cáo cho rằng Washington áp thuế đối với vàng thỏi 1kg nhập khẩu đã đẩy giá vàng lên mức kỷ lục vào thứ 6 tuần trước.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ cho thấy mức tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo 2,8%. Lạm phát cơ bản (không tính thực phẩm và năng lượng) tăng 3,1%, cao hơn mức kỳ vọng 3% và so với mức 2,9% trong tháng 6. Một số nhà đầu tư cho rằng dữ liệu lạm phát ôn hòa có thể mở đường cho Fed giảm tới 0,5 điểm.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, cho biết dù số liệu lạm phát có phần trái chiều nhưng vẫn hỗ trợ cho kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng do thị trường đang ở giai đoạn quan trọng và chờ đợi thêm các chỉ số kinh tế khác.

Sau dữ liệu CPI, giới đầu tư tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12. Lãi suất thấp làm tăng sức hấp dẫn của vàng do kim loại này không mang lại lợi nhuận từ lãi. Tuần này, thị trường còn chờ đợi các số liệu khác như chỉ số giá sản xuất (PPI), đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ.

Haberkorn nói thêm yếu tố tiêu cực nhất đối với giá vàng sẽ là nếu Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết họ không có kế hoạch giảm lãi suất. Diễn biến thương mại Mỹ-Trung hiện chưa phải là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi 2 nước lùi thời hạn thuế quan thêm 90 ngày.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 37,74 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 1.324,47 USD và palladium giảm 0,6% còn 1.128,75 USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới bật tăng từ mức đáy và đang giao dịch ổn định trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng tiếp tục ăn sâu vào nền kinh tế. Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2%, thấp hơn mức 0,3% của tháng 6 nhưng vẫn phù hợp với kỳ vọng thị trường.

Thông thường, lạm phát cao có thể gây áp lực lên vàng do Fed có thể siết chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng mạnh vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, khi dữ liệu thị trường lao động yếu tiếp tục lấn át mối lo lạm phát.

Larry Tentarelli, Chiến lược gia Kỹ thuật tại Blue Chip Daily Trend Report, nhận định dù lạm phát tháng 7 tăng thấp hơn kỳ vọng, mức độ cao hiện tại vẫn đặt Fed vào thế khó. 'Hai tháng liên tiếp lạm phát tăng cao sẽ khiến Fed khó biện minh cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chúng tôi chỉ kỳ vọng điều này xảy ra nếu thị trường lao động suy yếu mạnh trong 45 ngày tới'.

Trái lại, Jeffrey Roach, Kinh tế trưởng tại LPL Financial, tin rằng Fed vẫn sẽ cắt lãi suất dù lạm phát cơ bản tăng. 'Nền kinh tế đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao đi đôi với tăng trưởng chậm - một dạng 'stagflation nhẹ'. Fed có thể ưu tiên hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu hơn là chống lạm phát'.

Sau chuỗi ngày tăng mạnh vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce tuần trước, giá vàng thế giới đã điều chỉnh giảm trở lại vùng 3.350-3.400 USD. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng dài hạn.

Giá vàng đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách tiền tệ của Fed. Việc ngân hàng trung ương Mỹ có khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9 tới đang khiến đồng USD suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng trưởng. Đặc biệt, mỗi khi giá vàng giảm xuống dưới 3.350 USD, lực mua từ các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư lớn ngay lập tức xuất hiện, đẩy giá trở lại.

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết dù có biến động ngắn hạn, vàng vẫn duy trì được mức hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD/ounce từ tháng 4 đến nay. Ông nhận định yếu tố then chốt giúp vàng bứt phá lên mốc 4.000 USD có thể đến từ sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ, khi chỉ số S&P 500 đang có dấu hiệu chững lại ở vùng đỉnh lịch sử.

Ngoài yếu tố thị trường tài chính, bất ổn địa chính trị do Mỹ dẫn dắt vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Những phát ngôn gần đây của Tổng thống Trump phản bác số liệu thống kê Mỹ và tính độc lập của Fed có thể trở thành động lực mới cho thị trường vàng trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tại, vàng vẫn giữ vững vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Mức hỗ trợ quanh 3.300 USD được xem là vùng giá hấp dẫn để các nhà đầu tư cân nhắc mua vào, trong khi khả năng bứt phá lên vùng 4.000 USD vẫn hoàn toàn có cơ sở nếu thị trường chứng khoán có dấu hiệu suy yếu.