Thị trường Cập nhật giá vàng ngày 12/8: Giá vàng rớt thảm, ông Trump miễn thuế nhập khẩu vàng Giá vàng hôm nay 12/8/2025: Giá vàng trong nước và vàng thế giới cùng rớt giá mạnh, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố vàng sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu

Giá vàng trong nước hôm nay 12/8/2025

Tính đến 9h30 hôm nay 12/8/2025, giá vàng miếng trong nước giảm 500 nghìn đồng/lượng sau khi tăng chạm đỉnh cao nhất lập được hồi tháng 4. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 8/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123-123,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,9-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 9h30 ngày 12/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 12/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

122,7 123,9

-500 -500 Tập đoàn DOJI

122,7 123,9

-500

-500 Mi Hồng

123 123,9

-600 -500 PNJ

122,7

123,9

-500 -500 Bảo Tín Minh Châu

122,7

123,9

-500 -500

Phú Quý 121,9 123,9

-300 -500

Giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 9h30 ngày 12/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3351,06 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 45,52 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,04 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,86 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi. Thông tin này giúp xoa dịu tâm lý lo ngại trên thị trường.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,66% sau khi chạm mức cao nhất từ ngày 23/7 vào cuối tuần trước. Hợp đồng vàng giao tháng 12 tại Mỹ giữ ổn định ở mức 3.402,80 USD/ounce

Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định: "Hiện tại, giới đầu tư đang tập trung vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9, điều mà thị trường phần nào đã dự đoán trước. Nếu chỉ số CPI lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) công bố thấp hơn dự kiến, điều này có thể củng cố thêm kỳ vọng về việc Fed sẽ hạ lãi suất."

Ông cũng cho biết thêm: "Việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí nắm giữ vàng. Hơn nữa, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn đang ở dưới mức kháng cự quan trọng, điều này có thể hỗ trợ giá vàng tăng trở lại."

Tất cả đang đổ dồn sự chú ý vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào lúc 12h30 GMT. Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự đoán CPI lõi tháng 7 có thể tăng 0,3%, đẩy tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 3%, vượt xa mục tiêu 2% mà Fed đặt ra.

Theo công cụ theo dõi FedWatch của CME, hiện có khoảng 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong bối cảnh kinh tế bất ổn hoặc khi lãi suất ở mức thấp.

Tổng thống Trump liên tục chỉ trích Fed vì không cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp gần đây. Bên cạnh đó, thị trường cũng quan tâm đến việc ai sẽ là người kế nhiệm Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm sau.

Các nhà giao dịch dường như không mấy quan tâm đến thông tin Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh gia hạn tạm ngừng áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thêm 90 ngày.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 37,81 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.334,24 USD, trong khi palladium tăng 0,7% lên 1.143,93 USD.

Dự báo giá vàng

Tại Việt Nam, giá vàng chịu ảnh hưởng cả từ thị trường quốc tế lẫn cung - cầu nội địa. Nguồn cung hạn chế và thị trường chưa liên thông khiến giá vàng trong nước thường cao hơn thế giới, hiện tại mức chênh lệch lên gần 14 triệu đồng/lượng.

Chính phủ đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng và sửa đổi Nghị định 24/2012 nhằm thu hẹp chênh lệch và tăng tính minh bạch. Khi đó, chiến lược “ăn chênh” sẽ khó áp dụng, buộc nhà đầu tư phải chú ý nhiều hơn tới xu hướng giá vàng toàn cầu.

Theo chuyên gia Han Tan từ Nemo.Money, giá vàng giảm mạnh do thị trường phản ứng lại nguy cơ thuế quan Mỹ làm đảo lộn dòng chảy vàng toàn cầu. Thị trường đặc biệt quan tâm đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ sẽ công bố vào hôm nay. Dự báo lạm phát cơ bản tăng 0,3%, đẩy tỷ lệ hàng năm lên 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Theo ông Tan, nếu CPI thấp hơn dự kiến và củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng có thể phục hồi trên ngưỡng tâm lý 3.400 USD. Báo cáo việc làm Mỹ vừa qua yếu hơn dự kiến khiến thị trường tin 90% khả năng Fed sẽ cắt lãi suất vào tháng 9.

Trong tuần qua, giá vàng biến động mạnh, đặc biệt ở hai phiên giao dịch cuối tuần khi xuất hiện tin về thuế nhập khẩu. Một số chuyên gia vẫn dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp diễn. James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex.com, nhận định mức 3.435 USD/ounce là mốc đáng chú ý vì đã được kiểm tra nhiều lần trong các tháng 5, 6 và 7.

Theo ông, phe mua vẫn đang kiểm soát và có thể hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là 3.500 USD/ounce. Tuy nhiên, ông kỳ vọng lần kiểm tra tiếp theo sẽ diễn ra theo đà tăng đều đặn thay vì tăng quá nhanh, để tránh việc thị trường bị chững lại.

James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex.com, nhận định mức 3.435 USD/ounce là mốc đáng chú ý vì đã được kiểm tra nhiều lần trong các tháng 5, 6 và 7. Darin Newsom, chuyên gia phân tích tại Barchart.com, cho rằng việc xuất hiện thông tin áp thuế vàng thỏi không phải là bất ngờ, bởi chính sách thương mại của chính quyền Trump vốn đã được định hình rõ.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, thì cho rằng thị trường cần thêm thời gian để đánh giá tác động thực sự của thông tin này. Nhà đầu tư vì thế đang thận trọng trước những thay đổi chính sách có thể xảy ra bất ngờ. Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cảnh báo nếu giá rơi xuống một số ngưỡng kỹ thuật quan trọng, áp lực giảm sẽ gia tăng, dù xu hướng hiện tại vẫn là tăng mạnh.