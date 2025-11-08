Thị trường Giá vàng miếng lập đỉnh liên tiếp: Chuyên gia cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư lướt sóng Giá vàng miếng trong nước phá đỉnh kỷ lục, nhưng chuyên gia khuyến nghị đây không phải thời điểm lý tưởng để mua lướt sóng vì rủi ro thua lỗ rất cao.

Tóm tắt nhanh: Giá vàng trong nước chênh lệch lớn với thế giới, nguồn cung hạn chế. Nên cân bằng danh mục giữa tiền mặt, vàng và chứng khoán. Vàng nhẫn 9999 lợi thế hơn vàng miếng SJC về giá và thanh khoản. Dòng tiền đang dịch chuyển sang chứng khoán nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Giá vàng trong nước sáng nay 11/8 giảm 500 nghìn đồng/lượng, đánh mất mốc cao nhất lịch sử đạt được cuối tuần qua là 124,4 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia tài chính cho rằng vàng nên được xem là tài sản tích trữ trung và dài hạn, thay vì công cụ đầu cơ ngắn hạn.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo, khi giá vàng đang ở mức cao, việc mua để “ăn chênh lệch” trong biến động mạnh sẽ dễ gặp rủi ro. Vàng vốn mang tính phòng thủ, ít rủi ro hơn khi nắm giữ lâu dài.

Ông khuyên nhà đầu tư cần cân nhắc yếu tố an toàn vốn, khả năng sinh lời và thanh khoản khi phân bổ tài sản, đồng thời theo dõi sát tình hình địa chính trị, chính sách lãi suất của Fed, tỷ giá và lạm phát.

Tại Việt Nam, giá vàng chịu ảnh hưởng cả từ thị trường quốc tế lẫn cung - cầu nội địa. Nguồn cung hạn chế và thị trường chưa liên thông khiến giá vàng trong nước thường cao hơn thế giới, có thời điểm chênh lệch tới 16 – 17 triệu đồng/lượng.

Chính phủ đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng và sửa đổi Nghị định 24/2012 nhằm thu hẹp chênh lệch và tăng tính minh bạch. Khi đó, chiến lược “ăn chênh” sẽ khó áp dụng, buộc nhà đầu tư phải chú ý nhiều hơn tới xu hướng giá toàn cầu.

Lời khuyên từ chuyên gia: Không phải thời điểm để mua lướt sóng

TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị phân bổ 1/3 tài sản vào tiền mặt, phần còn lại chia cho vàng và chứng khoán.

Chuyên gia Ngô Trí Long lưu ý không nên mua vàng lướt sóng ở thời điểm này, thay vào đó có thể mua tích lũy dần nếu đầu tư dài hạn. Chênh lệch 1 - 2 triệu đồng/lượng hiện tại khiến giao dịch ngắn hạn tiềm ẩn rủi ro.

Ông Nguyễn Quang Huy bổ sung, vàng nhẫn 9999 có lợi hơn vàng miếng SJC vì giá bám sát quốc tế và thanh khoản tốt hơn.

Ngoài vàng, chứng khoán đang trở thành kênh hút vốn mạnh nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường. Dòng tiền đầu cơ đang rời vàng để tìm kiếm cơ hội lợi suất cao hơn ở cổ phiếu, vốn yêu cầu số tiền nhỏ, thanh khoản cao và dễ tiếp cận.

Tâm lý FOMO vào vàng giảm, trong khi bất ổn kinh tế toàn cầu và khả năng Fed cắt giảm lãi suất vẫn là những yếu tố hỗ trợ giá vàng ở mức cao. Tuy vậy, nhà đầu tư được khuyến cáo nên kiên nhẫn, chỉ tích lũy khi giá điều chỉnh và phân bổ hợp lý giữa các kênh.