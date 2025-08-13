Thị trường Giá vàng chiều nay 13/8: Giá vàng miếng và vàng thế giới tăng cao chót vót, vàng nhẫn ngược dòng giảm giá Giá vàng chiều nay 13/8/2025: Giá vàng miếng trong nước và vàng thế giới tăng cao chót vót. Nhưng giá vàng nhẫn lại ngược dòng giảm giá.

Giá vàng trong nước chiều nay 13/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 13/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 12/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,4-124,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 13/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

1. DOJI - Cập nhật: 13/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 122,700 123,900 AVPL/SJC HCM 122,700 123,900 AVPL/SJC ĐN 122,700 123,900 Nguyên liệu 9999 - HN 109,500 110,500 Nguyên liệu 999 - HN 109,400 110,400

2. PNJ - Cập nhật: 13/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,000 ▲300K 124,200 ▲300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,800 ▼200K 119,300 ▼200K Vàng Kim Bảo 999.9 116,800 ▼200K 119,300 ▼200K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,800 ▼200K 119,300 ▼200K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,800 ▼200K 119,300 ▼200K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 13/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,000 ▲300K 124,200 ▲300K Vàng SJC 5 chỉ 123,000 ▲300K 124,220 ▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,000 ▲300K 124,230 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,500 119,000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,500 119,100 Nữ trang 99,99% 116,300 ▲200K 118,300 ▲200K Nữ trang 99% 112,628 ▲198K 117,128 ▲198K Nữ trang 68% 73,402 ▲136K 80,602 ▲136K Nữ trang 41,7% 42,286 ▲83K 49,486 ▲83K

Giá vàng thế giới chiều nay 13/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3360,09 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 13,12 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ khi dữ liệu lạm phát nhẹ củng cố kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9, đồng thời đồng USD yếu hơn cũng thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.354,77 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 tăng nhẹ 0,1% lên 3.403,20 USD.

Theo nhà phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo từ UBS, thị trường đang tranh luận về khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản (0,5%) trong cuộc họp tháng 9, sau những phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent. Các số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến cũng hỗ trợ cho kịch bản này.

Hiện tại, thị trường dự đoán hơn 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 7 cho thấy thuế nhập khẩu Mỹ tác động không đáng kể đến giá tiêu dùng. Ngoài ra, nhiều khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt giảm lãi suất nữa trước cuối năm.

Vàng là tài sản không sinh lời nhưng thường được xem là nơi trú ẩn an toàn khi kinh tế hoặc địa chính trị bất ổn. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng trở nên hấp dẫn hơn do chi phí nắm giữ rẻ hơn. Ngoài ra, chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, châu Âu và Nga, các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine sẽ có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, theo Staunovo, những cuộc đàm phán này khó ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng, dù có thể gây biến động ngắn hạn. Giá vàng dự kiến sẽ đi ngang trong thời gian tới, trừ khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy cần phải cắt giảm lãi suất nhanh hơn.

Mặt khác, Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn lệnh ngừng áp thuế thêm 90 ngày, tránh việc đánh thuế hàng hóa lên đến hàng trăm phần trăm. Điều này góp phần giảm bớt căng thẳng thương mại toàn cầu.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 38,39 USD/ounce, bạch kim tăng 0,8% lên 1.346,05 USD, trong khi palladium tăng nhẹ 0,4% lên 1.133,72 USD.