Giá vàng chiều nay 13/8: Giá vàng miếng và vàng thế giới tăng cao chót vót, vàng nhẫn ngược dòng giảm giá

Quốc Duẩn13/08/2025 16:15

Giá vàng chiều nay 13/8/2025: Giá vàng miếng trong nước và vàng thế giới tăng cao chót vót. Nhưng giá vàng nhẫn lại ngược dòng giảm giá.

Giá vàng trong nước chiều nay 13/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 13/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 12/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,4-124,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,2-124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 13/8: Giá vàng miếng và vàng thế giới tăng cao chót vót, vàng nhẫn ngược dòng giảm giá

Tính đến 16h00 ngày 13/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 13/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 13/8/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
123124,2
+300+300
Tập đoàn DOJI
123124,2
+300
+300
Mi Hồng
123,4124,2
+400+300
PNJ
123
124,2
+300+300
Bảo Tín Minh Châu
123
124,2
+300+300
Phú Quý122,2124,2
+400+300
1. DOJI - Cập nhật: 13/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN122,700123,900
AVPL/SJC HCM122,700123,900
AVPL/SJC ĐN122,700123,900
Nguyên liệu 9999 - HN109,500110,500
Nguyên liệu 999 - HN109,400110,400
2. PNJ - Cập nhật: 13/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9123,000 ▲300K124,200 ▲300K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9116,800 ▼200K119,300 ▼200K
Vàng Kim Bảo 999.9116,800 ▼200K119,300 ▼200K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9116,800 ▼200K119,300 ▼200K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng116,800 ▼200K119,300 ▼200K
Vàng nữ trang 999.9116,100118,600
Vàng nữ trang 999115,980118,480
Vàng nữ trang 9920115,250117,750
Vàng nữ trang 99115,010117,510
Vàng 916 (22K)106,240108,740
Vàng 750 (18K)81,60089,100
Vàng 680 (16.3K)73,30080,800
Vàng 650 (15.6K)69,74077,240
Vàng 610 (14.6K)65,00072,500
Vàng 585 (14K)62,03069,530
Vàng 416 (10K)41,99049,490
Vàng 375 (9K)37,13044,630
Vàng 333 (8K)31,79039,290
3. SJC - Cập nhật: 13/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG123,000 ▲300K124,200 ▲300K
Vàng SJC 5 chỉ123,000 ▲300K124,220 ▲300K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ123,000 ▲300K124,230 ▲300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ116,500119,000
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ116,500119,100
Nữ trang 99,99%116,300 ▲200K118,300 ▲200K
Nữ trang 99%112,628 ▲198K117,128 ▲198K
Nữ trang 68%73,402 ▲136K80,602 ▲136K
Nữ trang 41,7%42,286 ▲83K49,486 ▲83K

Giá vàng thế giới chiều nay 13/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3360,09 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 13,12 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,2 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-08-13-2025_03_49_pm.jpg

Giá vàng thế giới tăng nhẹ khi dữ liệu lạm phát nhẹ củng cố kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9, đồng thời đồng USD yếu hơn cũng thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý này.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.354,77 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 tăng nhẹ 0,1% lên 3.403,20 USD.

Theo nhà phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo từ UBS, thị trường đang tranh luận về khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản (0,5%) trong cuộc họp tháng 9, sau những phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent. Các số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến cũng hỗ trợ cho kịch bản này.

Hiện tại, thị trường dự đoán hơn 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 7 cho thấy thuế nhập khẩu Mỹ tác động không đáng kể đến giá tiêu dùng. Ngoài ra, nhiều khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt giảm lãi suất nữa trước cuối năm.

Vàng là tài sản không sinh lời nhưng thường được xem là nơi trú ẩn an toàn khi kinh tế hoặc địa chính trị bất ổn. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng trở nên hấp dẫn hơn do chi phí nắm giữ rẻ hơn. Ngoài ra, chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, châu Âu và Nga, các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine sẽ có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, theo Staunovo, những cuộc đàm phán này khó ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng, dù có thể gây biến động ngắn hạn. Giá vàng dự kiến sẽ đi ngang trong thời gian tới, trừ khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy cần phải cắt giảm lãi suất nhanh hơn.

Mặt khác, Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn lệnh ngừng áp thuế thêm 90 ngày, tránh việc đánh thuế hàng hóa lên đến hàng trăm phần trăm. Điều này góp phần giảm bớt căng thẳng thương mại toàn cầu.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 38,39 USD/ounce, bạch kim tăng 0,8% lên 1.346,05 USD, trong khi palladium tăng nhẹ 0,4% lên 1.133,72 USD.

