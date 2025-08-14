Thị trường Sau sáng nay, chuyên gia dự báo giá vàng sẽ sớm lập kỷ lục mới Theo nhận định của ngân hàng ING, chỉ là vấn đề thời gian trước khi giá vàng phá vỡ vùng tích lũy và sẽ sớm lập lại các kỷ lục mới

Giá vàng duy trì vững trên 3.300 USD

Giá vàng hiện đang được hỗ trợ mạnh ở mức trên 3.300 USD/ounce, và theo nhận định của ngân hàng ING, chỉ là vấn đề thời gian trước khi giá phá vỡ vùng tích lũy và thử nghiệm lại các mức cao kỷ lục.

Tính đến 10h00 sáng 14/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,64%, đạt mức 3368,11 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trong báo cáo hàng tháng về vàng, Ewa Manthey - Chiến lược gia hàng hóa tại ING đã điều chỉnh tăng dự báo giá vàng do thị trường lao động Mỹ mất đà và áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Bà hiện kỳ vọng giá vàng sẽ trung bình ở mức 3.400 USD/ounce trong quý III và 3.450 USD trong quý IV, cao hơn so với mức 3.200 USD cho cả hai giai đoạn theo dự báo trước đó.

Manthey dự đoán giá vàng có thể vượt ngưỡng 3.500 USD vào đầu năm 2025, cao hơn 9% so với ước tính trước đây của bà. Trong dài hạn, bà nâng mức giá trung bình năm 2026 lên 3.512 USD, so với con số 3.175 USD trước đó. Điều chỉnh này đến từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào nửa cuối năm 2025.

Kỳ vọng Fed giảm lãi suất - Động lực chính tăng giá vàng

Theo Manthey, việc thị trường ngày càng kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất có thể đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới. "Nhóm kinh tế gia của chúng tôi dự đoán Fed sẽ cắt giảm 3 lần trong năm nay và thêm 2 lần vào đầu 2026, mạnh hơn so với kỳ vọng chung của thị trường. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng, vì đây là tài sản không sinh lãi so với các kênh đầu tư khác."

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá 90% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng tới và 50% cơ hội cắt giảm tổng cộng 3 lần trong năm nay. Manthey cũng nhận định rằng những lo ngại về tính độc lập của Fed có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Bất ổn chính sách tiền tệ Mỹ hỗ trợ giá vàng

Bà Manthey chỉ ra rằng việc Thống đốc Adriana Kugler từ chức có thể tạo cơ hội cho Tổng thống Trump bổ nhiệm người phù hợp hơn với chính sách giảm lãi suất của ông.

"Ông Trump không ủng hộ Chủ tịch Powell, và nhiệm kỳ của ông ấy sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của Fed, đồng thời tiếp tục đẩy giá vàng lên cao".

Tuần trước, Trump đã đề cử Stephen Miran - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế thay thế vị trí của Kugler.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư vẫn mạnh

"Chúng tôi tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ do môi trường kinh tế vẫn bất ổn và xu hướng đa dạng hóa khỏi đồng USD," bà nói.

Bà cũng lưu ý rằng nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng trong nửa đầu năm đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu 2020, mặc dù tổng lượng nắm giữ vẫn thấp hơn khoảng 300 tấn so với mức kỷ lục cách đây 5 năm.

Triển vọng giá vàng vẫn lạc quan

"Ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào, chiến tranh thương mại dưới thời Trump vẫn tiếp diễn, rủi ro địa chính trị ở mức cao, và lượng nắm giữ ETF tiếp tục mở rộng - tất cả đều hỗ trợ giá vàng ở mức hiện tại. Việc Fed cắt giảm lãi suất có thể là yếu tố xúc tác còn thiếu để đưa giá vàng bứt phá lên mức kỷ lục một lần nữa", Manthey kết luận.

Với những yếu tố này, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được đánh giá rất tích cực.