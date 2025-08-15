Thị trường Giá vàng hôm nay 15/8: Giá vàng trong nước rơi từ đỉnh kỷ lục, thế giới giảm nhẹ chốt lời Giá vàng hôm nay 15/8/2025: Giá vàng trong nước rơi từ đỉnh kỷ lục gần 125 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giảm nhẹ chốt lời sau khi tăng 3 ngày liên tiếp

Giá vàng trong nước hôm nay 15/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 15/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng cao so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 13/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124-124,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 15/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 15/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 15/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,7 124,7

+700 +500 Tập đoàn DOJI

123,5 124,7

+800

+800 Mi Hồng

124 124,7

+600 +500 PNJ

123,7

124,7

+700 +500 Bảo Tín Minh Châu

123,7

124,7

+700 +500

Phú Quý 122,7 124,7

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 15/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K AVPL/SJC HCM 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K AVPL/SJC ĐN 123,500 ▲800K 124,700 ▲800K Nguyên liệu 9999 - HN 109,600 ▲300K 110,600 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 106,500 ▲300K 110,500 ▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 15/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,700 ▲700K 124,700 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,800 119,800 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,800 119,800 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 15/8/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,700 ▲700K 124,700 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 123,700 ▲700K 124,720 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,700 ▲700K 124,730 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,800 119,400 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,800 119,300 Nữ trang 99,99% 116,600 118,400 ▼200K Nữ trang 99% 112,727 ▼198K 117,227 ▼198K Nữ trang 68% 73,470 ▼136K 80,670 ▼136K Nữ trang 41,7% 42,327 ▼83K 49,527 ▼83K

Giá vàng thế giới hôm nay 15/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 15/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3340,96 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 23,06 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,66 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,04 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát PPI tháng 7 của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo, cùng với số liệu thất nghiệp lần đầu của tuần trước giảm, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Điều này làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 9.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,69%. Hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng giảm 0,2% xuống 3.400,60 USD.

Đồng USD tăng 0,2% so với mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn với những người mua ngoài nước Mỹ. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng tăng nhẹ so với mức thấp nhất trong tuần.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số PPI tháng 7 tăng 0,9%, sau khi giữ nguyên vào tháng 6. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,2%. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 3,3%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Những dữ liệu này khiến thị trường giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất mạnh 0,5 điểm vào tháng 9. Thay vào đó, nhiều khả năng Fed sẽ chỉ giảm 0,25 điểm và tiếp tục một đợt giảm tương tự vào tháng 10. Điều này phù hợp với nhận định của Mary Daly, một quan chức Fed, cho rằng việc cắt giảm quá mạnh là không cần thiết.

Ole Hansen, chiến lược gia hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết: "Giá vàng giảm do dữ liệu PPI mạnh hơn dự kiến có thể làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất. Điều này cũng khiến chỉ số lạm phát Core PCE tăng trong tháng 7, buộc Fed phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lạc quan về vàng vì cuối cùng Fed sẽ phải lựa chọn giữa kiềm chế lạm phát hoặc hỗ trợ nền kinh tế."

Mohammed Taha, chuyên gia phân tích thị trường tại MH Markets, nhận định: "Dữ liệu PPI cho thấy áp lực lạm phát vẫn tồn tại, có thể khiến vàng giảm giá do nhà đầu tư lo ngại lãi suất sẽ duy trì cao lâu hơn. Tuy nhiên, nếu Fed buộc phải nới lỏng chính sách vì kinh tế suy yếu hoặc lạm phát kéo dài, giá vàng có thể phục hồi và hướng tới mức 3.450 - 3.500 USD."

Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên sau khi Mỹ công bố số liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc ngày 9/8 là 224.000, thấp hơn mức dự báo 228.000. Số liệu tuần trước đó được điều chỉnh tăng nhẹ từ 227.000.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 38,11 USD/ounce. Trong khi đó, bạch kim tăng 1% lên 1.352,60 USD và palladium tăng 1,7% lên 1.140,81 USD.

Dự báo giá vàng

Hiện tại, giá vàng thế giới đang chịu một số áp lực bán chốt lời khi Mỹ dần đạt được các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn khiến nhà đầu tư thận trọng. Tình hình xung đột tại Ukraine tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt sau khi Nhà Trắng ngày 12/8 tỏ ra ít kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin.

Một trong những động lực chính đẩy giá vàng lên cao thời gian gần đây là kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất sau những phát biểu của ông Trump. Mặc dù chịu áp lực chốt lời trong ngắn hạn, vàng vẫn được hưởng lợi từ nhiều yếu tố bất ổn địa chính trị cùng với xu hướng đồng USD có thể giảm giá trong trung và dài hạn.

Giáo sư Thorsten Polleit, chuyên gia kinh tế tại Đại học Bayreuth và là người phụ trách ấn phẩm BOOM & BUST REPORT, chia sẻ quan điểm trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông cho biết việc lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao là điều dễ hiểu khi nhà đầu tư đòi hỏi mức bù rủi ro lớn hơn. Tuy nhiên, ông không kỳ vọng lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ sẽ vượt quá 5%.

Theo Giáo sư Polleit, Fed có lẽ đang hy vọng việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn sẽ giúp kéo giảm cả lãi suất dài hạn. 'Nếu biện pháp này không hiệu quả, rất có thể các ngân hàng trung ương sẽ phải can thiệp mua vào trở lại, khi lợi suất giảm, giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Thị trường vàng hiện có nhiều tiềm năng và động lực, tôi kỳ vọng giá sẽ cao hơn trước khi kết thúc năm nay.'

Về dài hạn, vị giáo sư này tỏ ra rất lạc quan khi cho rằng không ngoại trừ khả năng giá vàng tăng gấp đôi trong vòng 5 đến 10 năm tới. Nhận định này dựa trên nhiều yếu tố cơ bản bao gồm nhu cầu đa dạng hóa dự trữ toàn cầu, bối cảnh lãi suất thấp kéo dài và những bất ổn kinh tế - chính trị dai dẳng.

Giá vàng hiện đang được hỗ trợ mạnh mẽ ở mức trên 3.300 USD/ounce. Theo phân tích của ING, đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi giá vàng thoát khỏi giai đoạn đi ngang hiện tại và tái kiểm tra các mức cao kỷ lục.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, bà Ewa Manthey - Chiến lược gia hàng hóa tại ING đã điều chỉnh dự báo tăng giá vàng do tín hiệu yếu đi từ thị trường lao động Mỹ cùng với áp lực lạm phát vẫn tồn tại. Bà dự kiến giá vàng trung bình quý III sẽ đạt 3.400 USD/ounce và quý IV là 3.450 USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 3.200 USD cho cả hai quý.

Bà Manthey kỳ vọng giá vàng có thể vượt ngưỡng 3.500 USD vào quý I/2025, cao hơn 9% so với ước tính trước đây. Trong năm 2026, giá trung bình dự kiến đạt 3.512 USD/ounce, tăng mạnh từ mức 3.175 USD trong dự báo cũ. Sự điều chỉnh tăng này đến từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào nửa cuối năm 2025.

"Với kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ gia tăng, vàng có thể sẵn sàng thiết lập mức cao kỷ lục mới. Nhóm kinh tế của chúng tôi dự đoán 3 lần cắt giảm trong năm nay và thêm 2 lần vào đầu 2026, mạnh hơn so với kỳ vọng chung của thị trường", bà Manthey nhận định.