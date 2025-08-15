Thị trường Giá vàng thế giới sáng 15/8/2025: Giá vàng giảm sau báo cáo PPI tháng 7 Giá vàng thế giới sáng 15/8/2025 giảm nhẹ sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số PPI tháng 7 tăng đột biến, gây lạm phát cao

Người tiêu dùng đang hy vọng lạm phát sẽ giảm trong năm nay đã phải đối mặt với thực tế khó khăn khi giá sản xuất tăng mạnh. Sự gia tăng đột biến của chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ cũng gây ra biến động cho thị trường vàng, vì lạm phát cao có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khó cắt giảm lãi suất mạnh trong nửa cuối năm.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số PPI tháng 7 tăng 0,9%, sau khi giữ nguyên vào tháng 6. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,2%. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 3,3%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Không chỉ giá tiêu dùng, lạm phát cũng đang lan rộng trong nền kinh tế sản xuất. Lõi PPI (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,9% trong tháng 7, sau khi không thay đổi vào tháng 6. Trong 12 tháng qua, lõi PPI tăng 2,8%.

Nguyên nhân chính của đợt tăng giá tháng 7 là do chi phí dịch vụ tăng 1,1%, chiếm hơn 75% mức tăng chung.

Tác động đến giá vàng thế giới

Ngay sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, giá vàng thế giới giảm nhẹ. Vàng giao ngay hiện ở mức 3340,96 USD/ounce, giảm 0,69% trong ngày.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,66 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,04 triệu đồng/lượng.

Lạm phát cao thường gây bất lợi cho giá vàng vì làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tác động không hoàn toàn tiêu cực, vì lạm phát kéo dài cũng đe dọa tăng trưởng kinh tế.

Mohammed Taha, chuyên gia phân tích thị trường tại MH Markets, nhận định: "Dữ liệu này cho thấy áp lực lạm phát vẫn tồn tại, có thể khiến vàng giảm giá do nhà đầu tư lo ngại lãi suất sẽ duy trì cao lâu hơn. Tuy nhiên, nếu Fed buộc phải nới lỏng chính sách vì kinh tế suy yếu hoặc lạm phát kéo dài, giá vàng có thể phục hồi và hướng tới mức 3.450 - 3.500 USD."

Một số nhà phân tích dự báo nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào tình trạng "lạm phát đình đốn" - lạm phát cao nhưng tăng trưởng chậm. Trong trường hợp này, vàng sẽ trở thành tài sản hấp dẫn vì Fed buộc phải cắt giảm lãi suất, đẩy lợi suất thực xuống thấp.

Dù lạm phát cao hơn dự kiến, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng tới. Điều này có thể hỗ trợ giá vàng trong trung hạn, đặc biệt nếu kinh tế có dấu hiệu suy yếu rõ rệt.