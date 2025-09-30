Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng SJC BTMC, vàng nhẫn DOJI, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng miếng SJC BTMC và vàng nhẫn 9999 DOJI tiếp tục tăng đột phá. Giá vàng thế giới tăng ở mức rất cao vượt 3800 USD/Ounce
Giá vàng trong nước hôm nay 30/9/2025
Tính đến 16h00 hôm nay 30/9/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng đột phá 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 29/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,8 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 16h00 ngày 30/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 30/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 30/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|135,3
|137,3
|+800
|+800
|Tập đoàn DOJI
|135,3
|137,3
|+800
|+800
|Mi Hồng
|136,8
|137,8
|+1300
|+1300
|PNJ
|135,3
|137,3
|+800
|+800
|Bảo Tín Minh Châu
|135,8
|137,8
|+1300
|+1300
|Phú Quý
|134,8
|137,3
|+800
|+800
|1. DOJI - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|135,300 ▲800K
|137,300 ▲800K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|129,700 ▲1700K
|133,700 ▲1700K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|129,200 ▲1700K
|133,200 ▲1700K
|Nguyên liệu 99.99
|126,200 ▲2400K
|128,200 ▲2400K
|Nguyên liệu 99.9
|125,700 ▲2400K
|127,700 ▲2400K
|2. PNJ - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|135,300 ▲800K
|137,300 ▲800K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|Vàng nữ trang 999.9
|128,500 ▲1100K
|131,000 ▲1100K
|Vàng nữ trang 999
|128,370 ▲1100K
|130,870 ▲1100K
|Vàng nữ trang 9920
|127,550 ▲1090K
|130,050 ▲1090K
|Vàng nữ trang 99
|127,290 ▲1090K
|129,790 ▲1090K
|Vàng 916 (22K)
|117,600 ▲1010K
|120,100 ▲1010K
|Vàng 750 (18K)
|89,900 ▲820K
|98,400 ▲820K
|Vàng 680 (16.3K)
|81,730 ▲750K
|89,230 ▲750K
|Vàng 650 (15.6K)
|77,800 ▲710K
|85,300 ▲710K
|Vàng 610 (14.6K)
|72,560 ▲670K
|80,060 ▲670K
|Vàng 585 (14K)
|69,290 ▲650K
|76,790 ▲650K
|Vàng 416 (10K)
|47,150 ▲460K
|54,650 ▲460K
|Vàng 375 (9K)
|41,780 ▲420K
|49,280 ▲420K
|Vàng 333 (8K)
|35,880 ▲360K
|43,380 ▲360K
|3. SJC - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135,300 ▲800K
|137,300 ▲800K
|Vàng SJC 5 chỉ
|135,300 ▲800K
|137,320 ▲800K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|135,300 ▲800K
|137,330 ▲800K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|130,700 ▲1000K
|133,400 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|130,700 ▲1000K
|133,500 ▲1000K
|Nữ trang 99,99%
|127,900 ▲1000K
|130,900 ▲1000K
|Nữ trang 99%
|124,604 ▲990K
|129,604 ▲990K
|Nữ trang 68%
|81,670 ▲680K
|89,170 ▲680K
|Nữ trang 41,7%
|47,240 ▲417K
|54,740 ▲417K
Giá vàng thế giới hôm nay 30/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 30/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3837,46 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 21,84 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,7 triệu đồng/lượng.
Trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước và thế giới cùng có một đợt tăng giá mạnh mẽ. Nếu so sánh với ngày 30/8, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 5,7 triệu đồng/lượng chiều mua và tăng 6,2 triệu đồng/lượng chiều bán.
Với vàng miếng SJC, mức giá bán ra vào ngày 30/8 được ghi nhận ở mức 130,6 triệu đồng/lượng. Đến nay, giá mua vào cao nhất tại các thương hiệu lớn như Mi Hồng hay Bảo Tín Minh Châu đã lên tới 135,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong một tháng, nhà đầu tư có thể lãi khoảng 4,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn còn mang lại lợi nhuận cao hơn. Tại DOJI, giá bán ra cuối tháng 8 chỉ ở mức 125,5 triệu đồng/lượng, nhưng hiện giá mua vào đã đạt gần 131 triệu đồng. Tính toán đơn giản cho thấy, lợi nhuận đem về khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.