Thứ Ba, 30/9/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng SJC BTMC, vàng nhẫn DOJI, vàng thế giới

Quốc Duẩn30/09/2025 16:00

Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng miếng SJC BTMC và vàng nhẫn 9999 DOJI tiếp tục tăng đột phá. Giá vàng thế giới tăng ở mức rất cao vượt 3800 USD/Ounce

Giá vàng trong nước hôm nay 30/9/2025

Tính đến 16h00 hôm nay 30/9/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng đột phá 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 29/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,8 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng SJC BTMC, vàng nhẫn DOJI, vàng thế giới

Tính đến 16h00 ngày 30/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 30/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 30/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
135,3137,3
+800+800
Tập đoàn DOJI
135,3137,3
+800+800
Mi Hồng
136,8137,8
+1300+1300
PNJ
135,3
137,3
+800+800
Bảo Tín Minh Châu
135,8
137,8
+1300+1300
Phú Quý134,8137,3
+800+800
1. DOJI - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ135,300 ▲800K137,300 ▲800K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)131,000 ▲1100K134,000 ▲1100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ129,700 ▲1700K133,700 ▲1700K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ129,200 ▲1700K133,200 ▲1700K
Nguyên liệu 99.99126,200 ▲2400K128,200 ▲2400K
Nguyên liệu 99.9125,700 ▲2400K127,700 ▲2400K
2. PNJ - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9135,300 ▲800K137,300 ▲800K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9131,000 ▲1100K134,000 ▲1100K
Vàng Kim Bảo 999.9131,000 ▲1100K134,000 ▲1100K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9131,000 ▲1100K134,000 ▲1100K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng131,000 ▲1100K134,000 ▲1100K
Vàng nữ trang 999.9128,500 ▲1100K131,000 ▲1100K
Vàng nữ trang 999128,370 ▲1100K130,870 ▲1100K
Vàng nữ trang 9920127,550 ▲1090K130,050 ▲1090K
Vàng nữ trang 99127,290 ▲1090K129,790 ▲1090K
Vàng 916 (22K)117,600 ▲1010K120,100 ▲1010K
Vàng 750 (18K)89,900 ▲820K98,400 ▲820K
Vàng 680 (16.3K)81,730 ▲750K89,230 ▲750K
Vàng 650 (15.6K)77,800 ▲710K85,300 ▲710K
Vàng 610 (14.6K)72,560 ▲670K80,060 ▲670K
Vàng 585 (14K)69,290 ▲650K76,790 ▲650K
Vàng 416 (10K)47,150 ▲460K54,650 ▲460K
Vàng 375 (9K)41,780 ▲420K49,280 ▲420K
Vàng 333 (8K)35,880 ▲360K43,380 ▲360K
3. SJC - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135,300 ▲800K137,300 ▲800K
Vàng SJC 5 chỉ135,300 ▲800K137,320 ▲800K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ135,300 ▲800K137,330 ▲800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ130,700 ▲1000K133,400 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ130,700 ▲1000K133,500 ▲1000K
Nữ trang 99,99%127,900 ▲1000K130,900 ▲1000K
Nữ trang 99%124,604 ▲990K129,604 ▲990K
Nữ trang 68%81,670 ▲680K89,170 ▲680K
Nữ trang 41,7%47,240 ▲417K54,740 ▲417K

Giá vàng thế giới hôm nay 30/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 30/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3837,46 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 21,84 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,7 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-30-2025_03_45_pm.jpg

Trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước và thế giới cùng có một đợt tăng giá mạnh mẽ. Nếu so sánh với ngày 30/8, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 5,7 triệu đồng/lượng chiều mua và tăng 6,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Với vàng miếng SJC, mức giá bán ra vào ngày 30/8 được ghi nhận ở mức 130,6 triệu đồng/lượng. Đến nay, giá mua vào cao nhất tại các thương hiệu lớn như Mi Hồng hay Bảo Tín Minh Châu đã lên tới 135,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong một tháng, nhà đầu tư có thể lãi khoảng 4,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn còn mang lại lợi nhuận cao hơn. Tại DOJI, giá bán ra cuối tháng 8 chỉ ở mức 125,5 triệu đồng/lượng, nhưng hiện giá mua vào đã đạt gần 131 triệu đồng. Tính toán đơn giản cho thấy, lợi nhuận đem về khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.

