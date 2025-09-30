Thị trường Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng SJC BTMC, vàng nhẫn DOJI, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng miếng SJC BTMC và vàng nhẫn 9999 DOJI tiếp tục tăng đột phá. Giá vàng thế giới tăng ở mức rất cao vượt 3800 USD/Ounce

Giá vàng trong nước hôm nay 30/9/2025

Tính đến 16h00 hôm nay 30/9/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng đột phá 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 29/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,8 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 30/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 30/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 30/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

135,3 137,3

+800 +800 Tập đoàn DOJI

135,3 137,3

+800 +800 Mi Hồng

136,8 137,8

+1300 +1300 PNJ

135,3

137,3

+800 +800 Bảo Tín Minh Châu

135,8

137,8

+1300 +1300

Phú Quý 134,8 137,3

+800 +800

1. DOJI - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 135,300 ▲800K 137,300 ▲800K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 129,700 ▲1700K 133,700 ▲1700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 129,200 ▲1700K 133,200 ▲1700K Nguyên liệu 99.99 126,200 ▲2400K 128,200 ▲2400K Nguyên liệu 99.9 125,700 ▲2400K 127,700 ▲2400K

2. PNJ - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 135,300 ▲800K 137,300 ▲800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K Vàng Kim Bảo 999.9 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K Vàng nữ trang 999.9 128,500 ▲1100K 131,000 ▲1100K Vàng nữ trang 999 128,370 ▲1100K 130,870 ▲1100K Vàng nữ trang 9920 127,550 ▲1090K 130,050 ▲1090K Vàng nữ trang 99 127,290 ▲1090K 129,790 ▲1090K Vàng 916 (22K) 117,600 ▲1010K 120,100 ▲1010K Vàng 750 (18K) 89,900 ▲820K 98,400 ▲820K Vàng 680 (16.3K) 81,730 ▲750K 89,230 ▲750K Vàng 650 (15.6K) 77,800 ▲710K 85,300 ▲710K Vàng 610 (14.6K) 72,560 ▲670K 80,060 ▲670K Vàng 585 (14K) 69,290 ▲650K 76,790 ▲650K Vàng 416 (10K) 47,150 ▲460K 54,650 ▲460K Vàng 375 (9K) 41,780 ▲420K 49,280 ▲420K Vàng 333 (8K) 35,880 ▲360K 43,380 ▲360K

3. SJC - Cập nhật: 30/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135,300 ▲800K 137,300 ▲800K Vàng SJC 5 chỉ 135,300 ▲800K 137,320 ▲800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135,300 ▲800K 137,330 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 130,700 ▲1000K 133,400 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 130,700 ▲1000K 133,500 ▲1000K Nữ trang 99,99% 127,900 ▲1000K 130,900 ▲1000K Nữ trang 99% 124,604 ▲990K 129,604 ▲990K Nữ trang 68% 81,670 ▲680K 89,170 ▲680K Nữ trang 41,7% 47,240 ▲417K 54,740 ▲417K

Giá vàng thế giới hôm nay 30/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 30/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3837,46 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 21,84 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,7 triệu đồng/lượng.

Trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước và thế giới cùng có một đợt tăng giá mạnh mẽ. Nếu so sánh với ngày 30/8, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 5,7 triệu đồng/lượng chiều mua và tăng 6,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Với vàng miếng SJC, mức giá bán ra vào ngày 30/8 được ghi nhận ở mức 130,6 triệu đồng/lượng. Đến nay, giá mua vào cao nhất tại các thương hiệu lớn như Mi Hồng hay Bảo Tín Minh Châu đã lên tới 135,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong một tháng, nhà đầu tư có thể lãi khoảng 4,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn còn mang lại lợi nhuận cao hơn. Tại DOJI, giá bán ra cuối tháng 8 chỉ ở mức 125,5 triệu đồng/lượng, nhưng hiện giá mua vào đã đạt gần 131 triệu đồng. Tính toán đơn giản cho thấy, lợi nhuận đem về khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.