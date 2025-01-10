Giá vàng hôm nay 1/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 1/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 trải qua một ngày biến động mạnh mẽ. Giá vàng thế giới quay về gần mốc 3800 USD/Ounce.
Giá vàng trong nước hôm nay 1/10/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 1/10/2025, giá vàng miếng trong nước chốt ngày 30/9 quay đầu giảm nhưng tổng thể vẫn tăng nhẹ so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 134,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 30/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 135 - 136,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,3 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Tính đến 4h00 ngày 1/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,4 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 1/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 1/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|134,8
|136,8
|+300
|+300
|Tập đoàn DOJI
|135,3
|137,3
|+800
|+800
|Mi Hồng
|135
|136,8
|-500
|+300
|PNJ
|134,8
|136,8
|+300
|+300
|Bảo Tín Minh Châu
|134,8
|136,8
|+300
|+300
|Phú Quý
|133,3
|136,8
|-700
|+300
|1. DOJI - Cập nhật: 1/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|135,300 ▲800K
|137,300 ▲800K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|128,700 ▲700K
|132,700 ▲700K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|128,200 ▲700K
|132,200 ▲700K
|Nguyên liệu 99.99
|125,200 ▲1400K
|127,200 ▲1400K
|Nguyên liệu 99.9
|124,700 ▲1400K
|126,700 ▲1400K
|2. PNJ - Cập nhật: 1/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|135,300 ▲800K
|137,300 ▲800K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|131,000 ▲1100K
|134,000 ▲1100K
|Vàng nữ trang 999.9
|128,500 ▲1100K
|131,000 ▲1100K
|Vàng nữ trang 999
|128,370 ▲1100K
|130,870 ▲1100K
|Vàng nữ trang 9920
|127,550 ▲1090K
|130,050 ▲1090K
|Vàng nữ trang 99
|127,290 ▲1090K
|129,790 ▲1090K
|Vàng 916 (22K)
|117,600 ▲1010K
|120,100 ▲1010K
|Vàng 750 (18K)
|89,900 ▲820K
|98,400 ▲820K
|Vàng 680 (16.3K)
|81,730 ▲750K
|89,230 ▲750K
|Vàng 650 (15.6K)
|77,800 ▲710K
|85,300 ▲710K
|Vàng 610 (14.6K)
|72,560 ▲670K
|80,060 ▲670K
|Vàng 585 (14K)
|69,290 ▲650K
|76,790 ▲650K
|Vàng 416 (10K)
|47,150 ▲460K
|54,650 ▲460K
|Vàng 375 (9K)
|41,780 ▲420K
|49,280 ▲420K
|Vàng 333 (8K)
|35,880 ▲360K
|43,380 ▲360K
|3. SJC - Cập nhật: 1/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134,800 ▲300K
|136,800 ▲300K
|Vàng SJC 5 chỉ
|134,800 ▲300K
|136,820 ▲300K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|134,800 ▲300K
|136,830 ▲300K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|130,200 ▲500K
|132,900 ▲500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|130,200 ▲500K
|133,000 ▲500K
|Nữ trang 99,99%
|127,400 ▲500K
|130,400 ▲500K
|Nữ trang 99%
|124,109 ▲495K
|129,109 ▲495K
|Nữ trang 68%
|81,330 ▲340K
|88,830 ▲340K
|Nữ trang 41,7%
|47,032 ▲208K
|54,532 ▲208K
Giá vàng thế giới hôm nay 1/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 1/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3844,17 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 17,5 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước vừa trải qua một ngày biến động rất mạnh mẽ. Sau khi tăng lên mức kỷ lục, gần chạm ngưỡng 138 triệu đồng/lượng, giá vàng bất ngờ quay đầu giảm xuống.
Điều đáng nói là dù thời tiết Hà Nội khá xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hàng trăm người vẫn không ngại mưa gió, nô nức xếp hàng tại các cửa hàng vàng để mua vàng ở mức giá cao.
Cụ thể, vào lúc 13h00 hôm qua, giá vàng miếng SJC đã bất ngờ tăng vọt, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong khoảng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. Vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ cũng tăng mạnh, với mức giá giao dịch từ 131,1 - 133,8 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, đến 16h00 chiều, thị trường bất ngờ chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm. Giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh về mức 134,8 - 136,8 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng giảm khoảng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Mặc cho diễn biến giá vàng phức tạp và thời tiết không thuận lợi, sức mua vàng từ phía người dân vẫn rất lớn. Hiện tượng xếp hàng đông nghịt tại cửa hàng vàng lớn tại DOJI và BTMC. Có người như bà Thu phải xếp hàng từ 9h00 sáng và mãi đến 11h00 mới mua được năm chỉ vàng nhẫn. Bà chia sẻ rằng ngày hôm trước bà đã đi mua nhưng nhiều nơi đều thông báo hết hàng.
Tình trạng cung không đủ cầu diễn ra rõ rệt. Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu phải dừng phát phiếu cho khách hàng chỉ sau 30 phút mở cửa. Những ai may mắn có phiếu cũng chỉ được mua tối đa hai chỉ vàng nhẫn, và hoàn toàn không có vàng miếng SJC để bán.
Tại Phú Quý cũng thông báo hết vàng miếng. Khách hàng mua vàng nhẫn không giới hạn số lượng, nhưng nếu mua từ năm chỉ trở xuống thì mới nhận hàng ngay, còn mua nhiều hơn thì phải đặt cọc tiền, ký hợp đồng và chờ đến đầu tháng 11/2025 mới nhận được vàng. Đến gần trưa, cửa hàng này cũng phải dừng tiếp nhận khách.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt và hầu hết các cửa hàng vàng đều ngừng bán từ trưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn đội mưa tới tìm mua. Nhân viên các cửa hàng liên tục phải ra ngoài giải thích và đề nghị khách hàng quay lại vào ngày hôm sau.