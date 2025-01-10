Thị trường Giá vàng hôm nay 1/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 1/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 trải qua một ngày biến động mạnh mẽ. Giá vàng thế giới quay về gần mốc 3800 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/10/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 1/10/2025, giá vàng miếng trong nước chốt ngày 30/9 quay đầu giảm nhưng tổng thể vẫn tăng nhẹ so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 134,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 30/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 135 - 136,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,3 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 1/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,4 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 1/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 1/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

134,8 136,8

+300 +300 Tập đoàn DOJI

135,3 137,3

+800 +800 Mi Hồng

135 136,8

-500 +300 PNJ

134,8

136,8

+300 +300 Bảo Tín Minh Châu

134,8

136,8

+300 +300

Phú Quý 133,3 136,8

-700 +300

1. DOJI - Cập nhật: 1/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 135,300 ▲800K 137,300 ▲800K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 128,700 ▲700K 132,700 ▲700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 128,200 ▲700K 132,200 ▲700K Nguyên liệu 99.99 125,200 ▲1400K 127,200 ▲1400K Nguyên liệu 99.9 124,700 ▲1400K 126,700 ▲1400K

2. PNJ - Cập nhật: 1/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 135,300 ▲800K 137,300 ▲800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K Vàng Kim Bảo 999.9 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 131,000 ▲1100K 134,000 ▲1100K Vàng nữ trang 999.9 128,500 ▲1100K 131,000 ▲1100K Vàng nữ trang 999 128,370 ▲1100K 130,870 ▲1100K Vàng nữ trang 9920 127,550 ▲1090K 130,050 ▲1090K Vàng nữ trang 99 127,290 ▲1090K 129,790 ▲1090K Vàng 916 (22K) 117,600 ▲1010K 120,100 ▲1010K Vàng 750 (18K) 89,900 ▲820K 98,400 ▲820K Vàng 680 (16.3K) 81,730 ▲750K 89,230 ▲750K Vàng 650 (15.6K) 77,800 ▲710K 85,300 ▲710K Vàng 610 (14.6K) 72,560 ▲670K 80,060 ▲670K Vàng 585 (14K) 69,290 ▲650K 76,790 ▲650K Vàng 416 (10K) 47,150 ▲460K 54,650 ▲460K Vàng 375 (9K) 41,780 ▲420K 49,280 ▲420K Vàng 333 (8K) 35,880 ▲360K 43,380 ▲360K

3. SJC - Cập nhật: 1/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134,800 ▲300K 136,800 ▲300K Vàng SJC 5 chỉ 134,800 ▲300K 136,820 ▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134,800 ▲300K 136,830 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 130,200 ▲500K 132,900 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 130,200 ▲500K 133,000 ▲500K Nữ trang 99,99% 127,400 ▲500K 130,400 ▲500K Nữ trang 99% 124,109 ▲495K 129,109 ▲495K Nữ trang 68% 81,330 ▲340K 88,830 ▲340K Nữ trang 41,7% 47,032 ▲208K 54,532 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 1/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 1/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3844,17 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 17,5 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vừa trải qua một ngày biến động rất mạnh mẽ. Sau khi tăng lên mức kỷ lục, gần chạm ngưỡng 138 triệu đồng/lượng, giá vàng bất ngờ quay đầu giảm xuống.

Điều đáng nói là dù thời tiết Hà Nội khá xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hàng trăm người vẫn không ngại mưa gió, nô nức xếp hàng tại các cửa hàng vàng để mua vàng ở mức giá cao.

Cụ thể, vào lúc 13h00 hôm qua, giá vàng miếng SJC đã bất ngờ tăng vọt, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong khoảng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. Vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ cũng tăng mạnh, với mức giá giao dịch từ 131,1 - 133,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến 16h00 chiều, thị trường bất ngờ chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm. Giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh về mức 134,8 - 136,8 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng giảm khoảng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Mặc cho diễn biến giá vàng phức tạp và thời tiết không thuận lợi, sức mua vàng từ phía người dân vẫn rất lớn. Hiện tượng xếp hàng đông nghịt tại cửa hàng vàng lớn tại DOJI và BTMC. Có người như bà Thu phải xếp hàng từ 9h00 sáng và mãi đến 11h00 mới mua được năm chỉ vàng nhẫn. Bà chia sẻ rằng ngày hôm trước bà đã đi mua nhưng nhiều nơi đều thông báo hết hàng.

Tình trạng cung không đủ cầu diễn ra rõ rệt. Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu phải dừng phát phiếu cho khách hàng chỉ sau 30 phút mở cửa. Những ai may mắn có phiếu cũng chỉ được mua tối đa hai chỉ vàng nhẫn, và hoàn toàn không có vàng miếng SJC để bán.

Tại Phú Quý cũng thông báo hết vàng miếng. Khách hàng mua vàng nhẫn không giới hạn số lượng, nhưng nếu mua từ năm chỉ trở xuống thì mới nhận hàng ngay, còn mua nhiều hơn thì phải đặt cọc tiền, ký hợp đồng và chờ đến đầu tháng 11/2025 mới nhận được vàng. Đến gần trưa, cửa hàng này cũng phải dừng tiếp nhận khách.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt và hầu hết các cửa hàng vàng đều ngừng bán từ trưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn đội mưa tới tìm mua. Nhân viên các cửa hàng liên tục phải ra ngoài giải thích và đề nghị khách hàng quay lại vào ngày hôm sau.