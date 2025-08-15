Thị trường Giá vàng chiều nay 15/8: Giá vàng trong nước rớt khỏi đỉnh, thế giới tăng nhẹ trở lại Giá vàng chiều nay 15/8/2025: Giá vàng trong nước rớt khỏi đỉnh xuống 124,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng nhẹ 0,01% nhờ đồng USD giảm giá

Giá vàng trong nước chiều nay 15/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 15/8/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 14/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,8-124,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 15/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 15/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 15/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,5 124,5

-200 -200 Tập đoàn DOJI

123,5 124,5

-

-200 Mi Hồng

123,8 124,5

-200 -200 PNJ

123,5

124,5

-200 -200 Bảo Tín Minh Châu

123,5

124,5

-200 -200

Phú Quý 122,7 124,5

- -200

1. DOJI - Cập nhật: 15/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,500 124,500 ▼200K AVPL/SJC HCM 123,500 124,500 ▼200K AVPL/SJC ĐN 123,500 124,500 ▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109,300 ▼300K 110,300 ▼300K Nguyên liệu 999 - HN 109,200 ▼300K 110,200 ▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 15/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,500 ▼200K 124,500 ▼200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 116,600 ▼200K 119,500 ▼300K Vàng Kim Bảo 999.9 116,600 ▼200K 119,500 ▼300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 116,600 ▼200K 119,500 ▼300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 116,600 ▼200K 119,500 ▼300K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 15/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,500 ▼200K 124,500 ▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123,500 ▼200K 124,520 ▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,500 ▼200K 124,530 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,600 ▼200K 119,200 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,600 ▼200K 119,100 ▼200K Nữ trang 99,99% 116,400 ▼200K 118,200 ▼200K Nữ trang 99% 112,529 ▼198K 117,029 ▼198K Nữ trang 68% 73,334 ▼136K 80,534 ▼136K Nữ trang 41,7% 42,244 ▼83K 49,444 ▼83K

Giá vàng thế giới chiều nay 15/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 15/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3341,58 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 0,25 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,67 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,83 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhờ đồng USD giảm giá, tuy nhiên, tính cả tuần, giá vàng vẫn giảm 1,5% do dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay 0,5%.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,01%. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 của Mỹ tăng 0,1% lên 3.387,60 USD.

Theo số liệu mới nhất, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng 0,9% so với tháng 6, cao hơn hẳn mức đi ngang của tháng trước và vượt xa dự báo chỉ tăng 0,2%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.

Dữ liệu này khiến khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9 giảm nhẹ, đồng thời gần như loại bỏ hoàn toàn kịch bản cắt giảm tới 0,5% mà một số ít nhà đầu tư từng kỳ vọng trước đó. Đây chính là nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm mạnh, do vàng thường mất giá khi lãi suất cao hoặc có xu hướng tăng.

Tại Ấn Độ, giá vàng chốt ngày hôm qua ở mức 99.838 rupee (khoảng 1.139,61 USD), sau khi đạt mức kỷ lục 102.250 rupee vào tuần trước. Một thương nhân tại Mumbai cho biết, nhiều người tiêu dùng vẫn đang chờ đợi giá giảm sâu hơn, nhưng do giá duy trì quanh ngưỡng 100.000 rupee trong vài tháng qua, một số khách hàng đã bắt đầu mua vào.

Tại Trung Quốc, giao dịch vàng diễn ra ở mức chênh lệch từ giảm 7 USD đến tăng 6 USD/ounce so với giá vàn thế giới. Ông Bernard Sin, Giám đốc khu vực Đại Trung Hoa của MKS PAMP, nhận định nhu cầu vàng vật chất tại châu Á hiện khá trái chiều. Ngành trang sức vẫn gặp khó khăn do giá vàng cao, trong khi các thương nhân Trung Quốc cũng hạn chế mua vào do chưa có hạn ngạch nhập khẩu mới.

Tại Hong Kong, giá vàng được bán ở mức ngang giá hoặc cao hơn tối đa 1,60 USD/ounce. Ở Singapore, mức chênh lệch dao động từ ngang giá đến cao hơn 2 USD. Trong khi đó, tại Nhật Bản, giá vàng giao dịch ở mức thấp hơn giá giao ngay 0,50 USD, theo một thương nhân tại Tokyo.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 38,02 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.363,90 USD, trong khi palladium giảm 0,2% xuống 1.143,25 USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng hiện đang trong giai đoạn đi ngang và tích lũy, dù vậy nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này. Ông Tom Bruce, chiến lược gia đầu tư tại Tanglewood Total Wealth Management (Mỹ), cho biết công ty đã giảm tỷ trọng nắm giữ vàng từ 12% xuống 10% để tái cân bằng danh mục.

Trong nửa đầu năm nay, Tanglewood đã tăng mua vàng khi giá tăng gần 30%. Hiện tại, mức nắm giữ 10% là tỷ trọng tối đa của họ. "Giá vàng có thể tiếp tục đi ngang một thời gian, nhưng chúng tôi vẫn lạc quan về dài hạn", ông Bruce nhận định.

Theo ông Ryan McIntyre từ Sprott Inc., một khi thị trường nhận thức rõ hơn về vấn đề nợ công Mỹ, giá vàng có thể biến động mạnh. Ông chỉ ra rằng, từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, các ngân hàng trung ương đã tăng mua vàng mạnh mẽ, tạo ra một sàn giá vững chắc và gửi tín hiệu tích cực cho thị trường.

Tuy nhiên, ông Mohammed Taha từ MH Markets lưu ý rằng áp lực lạm phát vẫn tồn tại, khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao. Điều này có thể gây khó khăn cho giá vàng trong ngắn hạn. Dù vậy, nếu lạm phát kéo dài dẫn đến suy thoái, vàng sẽ lại trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Nhiều nhà phân tích đang dự đoán một kịch bản lạm phát đình trệ - tình trạng giá cả tăng cao trong khi kinh tế tăng trưởng chậm lại. Trong trường hợp này, Fed có thể buộc phải cắt giảm lãi suất để kích thích kinh tế, đẩy lãi suất thực xuống thấp và tạo điều kiện thuận lợi cho vàng.

Ông Kyle Rodda từ Capital cho biết thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 0,5% vào tháng 9. Nếu điều này xảy ra, vàng có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giá vàng vẫn đang tích cực. Theo ông Fawad Razaqzada từ City Index, nếu giá vàng phá vỡ được ngưỡng kháng cự quan trọng 3.400 USD/ounce, đà tăng tiếp theo có thể được thúc đẩy bởi các yếu tố địa chính trị thay vì dữ liệu kinh tế.

Tuy nhiên, ông cũng dự báo giá vàng có thể trải qua giai đoạn điều chỉnh nhẹ trong những tháng tới, đặc biệt khi thị trường chứng khoán đang có đà tăng mạnh. Dù vậy, về dài hạn, các yếu tố như lạm phát, nợ công và bất ổn địa chính trị vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.