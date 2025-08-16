Thị trường Giá vàng thế giới sáng 16/8: Giảm nhẹ sau báo cáo doanh số bán lẻ Mỹ Giá vàng thế giới sáng 16/8: Giá vàng giảm nhẹ sau báo cáo doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0,5% trong tháng 7

Giá vàng thế giới sáng 16/8 giảm nhẹ sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng trưởng đúng như dự kiến trong tháng trước.

Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 0,5%, so với mức tăng 0,6% của tháng 6. Con số này hoàn toàn phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế. Tính trong 12 tháng qua, doanh số bán lẻ đã tăng 3,9%, cao hơn mức dự kiến 3,5% nhưng thấp hơn so với mức tăng 4,4% của tháng 6.

Doanh số lõi (không bao gồm ô tô) tăng 0,3% trong tháng 7, đúng như dự đoán và thấp hơn so với mức tăng 0,8% đã được điều chỉnh tăng của tháng 6.

Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, cho biết điểm đáng chú ý trong báo cáo này là các số liệu đã được điều chỉnh tăng so với báo cáo trước đó. Điều này khiến cho tăng trưởng thực tế tốt hơn so với những gì con số hiện tại thể hiện.

Theo ông Zaccarelli, khi người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu và các doanh nghiệp duy trì được lực lượng lao động nhờ nhu cầu ổn định, vòng quay kinh tế sẽ tiếp tục vận hành, giúp lợi nhuận doanh nghiệp và giá cổ phiếu tăng trưởng.

Ông nhận định thị trường chứng khoán hiện ở mức giá cao, lạm phát có xu hướng tăng và tỷ lệ thất nghiệp cũng gia tăng. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn chi tiêu mạnh, nền kinh tế tiếp tục phát triển và thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm. Đây không phải là điều kiện lý tưởng cho một đợt tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn đủ để thị trường tiếp tục xu hướng đi lên trong dài hạn, dù đôi khi có những đợt điều chỉnh giảm.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng giao ngay giảm xuống mức thấp nhất trong phiên ở 3.332 USD/ounce nhưng nhanh chóng phục hồi do báo cáo chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 8 bất ngờ giảm. Hiện tại, vàng giao dịch quanh mức 3338,67 USD/ounce, tăng nhẹ 0,01% trong phiên.