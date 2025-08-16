Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 16/8: Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa Theo dự báo, ngày 16/8, Nghệ An trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 34oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 - 34oC

- Độ ẩm : 75 – 80%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

- Nhiệt độ : 26 - 33oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 32oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ dần nâng trục lên phía Bắc, kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.