Thời sự Nghệ An khuyến khích nhân dân mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia Lễ chào cờ, hát Quốc ca đồng loạt toàn tỉnh vào 6h sáng 16/8 Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân dân phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh là điểm trung tâm tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ, hát Quốc ca vào 6h sáng 16/8. Ảnh: Thành Duy

Tại Nghệ An, hoạt động trên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và cấp xã, bắt đầu tư 6h sáng 16/8/2025 (thứ Bảy).

Theo đó, điểm trung tâm cấp tỉnh được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh với sự tham gia của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Cán bộ, Nhân dân trên địa bàn các phường: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú; Ban Giám hiệu, giáo viên các Trường: THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật. Đoàn viên, thanh niên thuộc các trường đại học trên địa bàn…

Đúng 6 giờ ngày 16/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và 127 xã, phường khác (trừ 3 phường dự điểm trung tâm tỉnh) sẽ đồng loạt cử hành Lễ chào cờ, hát Quốc ca, cùng thời điểm với Lễ thượng cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), tạo không khí trang nghiêm và thiêng liêng, phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Sau lễ, tại điểm cầu chính, đại biểu sẽ đi bộ theo lộ trình từ Quảng trường Hồ Chí Minh ra đường Trường Thi rẽ trái; đi hết đường Trường Thi đến vòng xuyến Tượng đài Lê Nin. Ở cấp xã, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường lựa chọn địa điểm tổ chức Lễ chào cờ; tổ chức đi bộ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Để chương trình diễn ra thêm phần trang trọng và ý nghĩa, UBND tỉnh khuyến khích các tầng lớp nhân dân mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng và đồng loạt tham gia Lễ chào cờ, hát Quốc ca; đồng thời, yêu cầu các địa phương phát động và tổ chức cho đông đảo các tầng lớp Nhân dân, các thành phần xã hội cùng đồng loạt đi bộ từ 6h30 phút - 7h30 phút, với mục tiêu lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - hành động biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh - sạch - bền vững.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị tổ chức đa dạng các hình thức phong phú, sinh động nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay giảm thải ròng bằng “0” vào năm 2050, như: Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về lối sống xanh, quyên góp xây dựng các quỹ hỗ trợ bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo...