Thị trường Giá vàng chiều nay 6/9: Giá vàng trong nước và thế giới tăng sốc vào cuối tuần Giá vàng chiều nay 6/9/2025 lúc 15h00: Giá vàng thế giới tiếp tục phá đỉnh kỷ lục sát mốc 3600 USD, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng sốc vào cuối tuần.

Giá vàng thế giới tăng lên cao chưa từng có

Tính đến 15h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3.589,87 USD/ounce, tăng 1,03% tương đương tăng 36,72 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng thời gian gần đây liên tục tăng cao và có nhiều diễn biến khác thường so với trước đây. Từ năm 2024 đến nay, giá vàng đã lập nhiều kỷ lục mới và duy trì đà tăng liên tục.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh là do tình hình kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại. Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ cho thấy số việc làm mới tạo ra chỉ đạt 22,000, thấp hơn nhiều so với dự đoán 75,000. Đây là tháng thứ hai liên tiếp số liệu việc làm yếu kém, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường lao động Mỹ đang gặp khó khăn. Số việc làm tạo ra trung bình trong 3 tháng gần đây chỉ đạt 29,000, giảm mạnh so với mức 35,000 trước đó. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.

Tín hiệu từ thị trường lao động Mỹ khiến nhiều người kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Khi lãi suất giảm, đồng USD thường yếu đi, và điều này tạo điều kiện cho giá vàng tăng cao. Hiện đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo giá vàng tăng quá nhanh có thể tiềm ẩn rủi ro. Mức tăng liên tục trong thời gian ngắn khiến nhiều người lo ngại về khả năng xuất hiện bong bóng đầu cơ.

Chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế đang ở mức đáng kể. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá hiện nay vào khoảng 114,73 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng SJC trong nước cao hơn tới 20,7 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong hai tuần, giá vàng SJC đã tăng thêm khoảng 11 triệu đồng/lượng, mức tăng chưa từng thấy trước đây. Sáng nay, một số cửa hàng nhỏ tại TP HCM và chợ mạng niêm yết giá vàng SJC mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng tăng theo, hiện ở mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá vàng trên thị trường tự do đang cao hơn đáng kể so với các công ty vàng lớn, chênh lệch có thể lên tới 8 triệu đồng/lượng. Điều này phản ánh sự biến động bất thường và thiếu ổn định của thị trường vàng trong nước.

Giá vàng trong nước chiều nay 6/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 6/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng sốc lên đỉnh mới vượt 135 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 5/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 ngày 6/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 6/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 6/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

133,9 135,4

+1000 +1000 Tập đoàn DOJI

133,9 135,4

+1000

+1000 Mi Hồng

134,4 135,4

+1000 +1000 PNJ

133,9

135,4

+1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu

133,9

135,4

+1000 +1000

Phú Quý 132,9 135,4

+1000 +1000

