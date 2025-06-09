Thứ Bảy, 6/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 6/9: Giá vàng trong nước và thế giới tăng sốc vào cuối tuần

Quốc Duẩn 06/09/2025 15:00

Giá vàng chiều nay 6/9/2025 lúc 15h00: Giá vàng thế giới tiếp tục phá đỉnh kỷ lục sát mốc 3600 USD, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng sốc vào cuối tuần.

Giá vàng thế giới tăng lên cao chưa từng có

Tính đến 15h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3.589,87 USD/ounce, tăng 1,03% tương đương tăng 36,72 USD/ounce so với hôm qua.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-06-2025_02_18_pm.png

Giá vàng thời gian gần đây liên tục tăng cao và có nhiều diễn biến khác thường so với trước đây. Từ năm 2024 đến nay, giá vàng đã lập nhiều kỷ lục mới và duy trì đà tăng liên tục.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh là do tình hình kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại. Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ cho thấy số việc làm mới tạo ra chỉ đạt 22,000, thấp hơn nhiều so với dự đoán 75,000. Đây là tháng thứ hai liên tiếp số liệu việc làm yếu kém, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường lao động Mỹ đang gặp khó khăn. Số việc làm tạo ra trung bình trong 3 tháng gần đây chỉ đạt 29,000, giảm mạnh so với mức 35,000 trước đó. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.

Tín hiệu từ thị trường lao động Mỹ khiến nhiều người kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Khi lãi suất giảm, đồng USD thường yếu đi, và điều này tạo điều kiện cho giá vàng tăng cao. Hiện đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo giá vàng tăng quá nhanh có thể tiềm ẩn rủi ro. Mức tăng liên tục trong thời gian ngắn khiến nhiều người lo ngại về khả năng xuất hiện bong bóng đầu cơ.

Chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế đang ở mức đáng kể. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá hiện nay vào khoảng 114,73 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng SJC trong nước cao hơn tới 20,7 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong hai tuần, giá vàng SJC đã tăng thêm khoảng 11 triệu đồng/lượng, mức tăng chưa từng thấy trước đây. Sáng nay, một số cửa hàng nhỏ tại TP HCM và chợ mạng niêm yết giá vàng SJC mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng tăng theo, hiện ở mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá vàng trên thị trường tự do đang cao hơn đáng kể so với các công ty vàng lớn, chênh lệch có thể lên tới 8 triệu đồng/lượng. Điều này phản ánh sự biến động bất thường và thiếu ổn định của thị trường vàng trong nước.

Giá vàng trong nước chiều nay 6/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 6/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng sốc lên đỉnh mới vượt 135 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 5/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,4-135,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 6/9: Giá vàng trong nước và thế giới tăng sốc vào cuối tuần

Tính đến 15h00 ngày 6/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 6/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 6/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
133,9135,4
+1000+1000
Tập đoàn DOJI
133,9135,4
+1000
+1000
Mi Hồng
134,4135,4
+1000+1000
PNJ
133,9
135,4
+1000+1000
Bảo Tín Minh Châu
133,9
135,4
+1000+1000
Phú Quý132,9135,4
+1000+1000
1. DOJI - Cập nhật: 6/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
AVPL/SJC HCM133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN120,500 ▲1200K121,500 ▲1200K
Nguyên liệu 999 - HN120,400 ▲1200K121,400 ▲1200K
2. PNJ - Cập nhật: 6/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9127,700 ▲900K130,700 ▲900K
Vàng Kim Bảo 999.9127,700 ▲900K130,700 ▲900K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9127,700 ▲900K130,700 ▲900K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng127,700 ▲900K130,700 ▲900K
Vàng nữ trang 999.9126,200 ▲1200K128,700 ▲1200K
Vàng nữ trang 999126,070 ▲1200K128,570 ▲1200K
Vàng nữ trang 9920126,070 ▲1200K128,570 ▲1200K
Vàng nữ trang 99125,010 ▲1180K127,510 ▲1180K
Vàng 916 (22K)115,490 ▲1100K117,990 ▲1100K
Vàng 750 (18K)89,180 ▲900K96,680 ▲900K
Vàng 680 (16.3K)80,170 ▲820K87,670 ▲820K
Vàng 650 (15.6K)76,310 ▲780K83,810 ▲780K
Vàng 610 (14.6K)71,160 ▲730K78,660 ▲730K
Vàng 585 (14K)67,940 ▲700K75,440 ▲700K
Vàng 416 (10K)46,190 ▲500K53,690 ▲500K
Vàng 375 (9K)40,910 ▲450K48,410 ▲450K
Vàng 333 (8K)35,120 ▲390K42,620 ▲390K
3. SJC - Cập nhật: 6/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG133,900 ▲1000K135,400 ▲1000K
Vàng SJC 5 chỉ133,900 ▲1000K135,420 ▲1000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ133,900 ▲1000K135,430 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ127,700 ▲1000K130,300 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ127,700 ▲1000K130,200 ▲1000K
Nữ trang 99,99%126,200 ▲1000K128,700 ▲1000K
Nữ trang 99%122,425 ▲990K127,425 ▲990K
Nữ trang 68%80,174 ▲680K87,674 ▲680K
Nữ trang 41,7%46,323 ▲417K53,823 ▲417K

Bài liên quan

Đọc tiếp

Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới

Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 5/9: Giá vàng tăng cao không cản nổi

Giá vàng chiều nay 5/9: Giá vàng tăng cao không cản nổi

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới

Đường lên đỉnh 3600 USD của giá vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 5/9: Giá vàng tăng cao không cản nổi

Giá vàng chiều nay 5/9: Giá vàng tăng cao không cản nổi

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 6/9: Giá vàng trong nước và thế giới tăng sốc vào cuối tuần

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO