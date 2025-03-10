Thị trường Kinh tế 24h: Mua bán vàng phải gắn với định danh, ngân hàng đầu tiên ra mắt thương hiệu vàng miếng Kinh tế 24h: Mua bán vàng sắp siết chặt với quy định định danh và lưu dữ liệu 10 năm. Ngân hàng Á Châu (ACB) công bố ra mắt thương hiệu vàng miếng riêng

Mua bán vàng sắp siết chặt với quy định định danh và lưu dữ liệu 10 năm

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư mới về quản lý kinh doanh vàng. Theo đó, tất cả doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng miếng sẽ phải cung cấp thông tin định danh của khách hàng khi giao dịch.

Thông tin bao gồm căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương, mã số thuế, cùng với chi tiết về khối lượng và giá trị giao dịch mua bán vàng miếng.

Các đơn vị sản xuất hay nhập khẩu vàng cũng phải báo cáo thêm về nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, đối tác, khối lượng và hàm lượng vàng. Toàn bộ dữ liệu liên quan sẽ phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và thống kê.

Đây được xem là bước đi nhằm minh bạch hóa thị trường vàng, vốn đang có mức giá trong nước cao kỷ lục và chênh lệch lớn với thế giới.

Ngân hàng đầu tiên ra mắt thương hiệu vàng miếng

Ngân hàng Á Châu (ACB) tái khởi động mảng kinh doanh vàng từ ngày 10/10. Đây là nhà băng đầu tiên công bố ra mắt thương hiệu vàng miếng riêng, bên cạnh việc giao dịch vàng miếng SJC.

Theo quy định, các chi nhánh ACB sẽ chỉ mua bán vàng SJC loại 1 lượng, còn với vàng thương hiệu ACB sẽ giao dịch đa dạng các trọng lượng khác nhau. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền đồng qua tài khoản ngân hàng và giao dịch có thể hoàn tất ngay trong ngày.

Tuy nhiên, ACB cũng lưu ý rằng giá niêm yết trên website hay ứng dụng chỉ mang tính tham khảo, giá thực tế áp dụng sẽ là giá tại quầy vào thời điểm giao dịch, và khách hàng phải tự chịu rủi ro trước biến động giá vàng.

Giá vàng tăng cao ảnh hưởng đến thị trường vàng nhẫn cưới

Sức nóng của giá vàng gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường vàng cưới khi mùa cưới đang cận kề. Các báo cáo cho thấy nhu cầu mua vàng để làm trang sức cưới đang gia tăng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, nghịch lý là giá vàng vẫn neo ở mức đỉnh, gần 138 triệu đồng/lượng vào sáng nay 3/10, buộc nhiều cặp đôi và gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng trước quyết định mua sắm.

Các chuyên gia dự báo nếu tình trạng này kéo dài, thị trường vàng cưới sẽ tiếp tục biến động mạnh và có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi tiêu, cũng như quyết định tiêu dùng của nhiều gia đình trong mùa cưới năm nay.

Giá xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng

Từ 15h ngày 2/10, giá xăng và dầu trong nước đều được điều chỉnh tăng theo biến động thế giới. Xăng RON 95-III tăng thêm 40 đồng/lít, trong khi dầu diesel và dầu hỏa tăng mạnh 380 đồng/lít.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, khi OPEC+ nâng sản lượng, tồn kho dầu Mỹ tăng và tình hình căng thẳng tại Nga - Ukraine tiếp tục leo thang.

Bộ Công Thương cũng cho biết đang thí điểm bán xăng E10 (pha 10% ethanol) và dự kiến đến năm 2026 chỉ lưu hành loại xăng này để thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đợt điều chỉnh lần này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu diesel và dầu hỏa tăng khá mạnh.

Chứng khoán lao dốc cuối phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 2/10 chứng kiến sự sụt giảm mạnh khi VN-Index mất 12 điểm, chốt ở 1.653 điểm. Dù đầu phiên khởi sắc nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, áp lực bán mạnh vào cuối phiên khiến chỉ số lao dốc, có lúc giảm tới 18 điểm. Hầu hết các ngành đều đi xuống, trong đó bất động sản và công nghệ chịu tác động mạnh nhất.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp với giá trị hơn 2.300 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu lớn như VHM, FPT và VPB. Dù thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên trước, nhưng vẫn ở mức thấp.

Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả đánh giá nâng hạng thị trường từ FTSE Russell vào ngày 8/10, vốn được xem là yếu tố có thể tác động mạnh đến tâm lý và dòng vốn.

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trở lại

Một tín hiệu tích cực đến từ lĩnh vực sản xuất: chỉ số PMI tháng 9 đạt 50,4 điểm, tiếp tục đứng trên ngưỡng 50 suốt ba tháng liền. Điều này cho thấy sản xuất đang mở rộng, đơn hàng mới đã quay trở lại sau thời gian suy giảm.

Sản lượng sản xuất cũng tăng liên tục trong năm tháng gần đây, nhờ chính sách thuế quan Mỹ dần rõ ràng hơn, giúp đơn hàng xuất khẩu ổn định.

Dù vậy, thách thức vẫn còn khi chi phí đầu vào tăng cao, trong khi một số ngành như dệt may, nội thất và thủy sản có nguy cơ chịu tác động nặng từ thuế quan Mỹ, với mức có thể lên tới 50%.

Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp nên đa dạng hóa thị trường sang châu Âu, Nhật Bản và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chuỗi cung ứng để thích ứng với bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phức tạp.