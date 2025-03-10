Thị trường Giá dầu thế giới hôm nay 3/10/2025: Giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng Giá dầu thế giới hôm nay 3/10/2025: Giá dầu tiếp tục giảm, Brent chạm đáy từ tháng 6 do áp lực dư cung và kỳ vọng OPEC+ tăng sản lượng trong tháng tới

Trong phiên giao dịch ngày 3/10, giá dầu thế giới tiếp tục chuỗi giảm kéo dài sang ngày thứ tư liên tiếp. Hợp đồng dầu Brent giảm 58 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 64,77 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Tương tự, dầu thô WTI của Mỹ cũng hạ 57 cent, còn 61,21 USD/thùng.

Đây đều là mức giá thấp nhất trong vòng 4 tháng, phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư về tình trạng dư cung.

Theo các nguồn tin, OPEC+ có thể sẽ quyết định nâng sản lượng thêm tới 500.000 thùng/ngày trong tháng 11, gấp ba lần so với mức tăng của tháng 10.

Động thái này được cho là xuất phát từ nỗ lực của Saudi Arabia nhằm giành lại thị phần trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Triển vọng nguồn cung tăng mạnh khiến giá dầu chịu thêm áp lực đi xuống.

Bên cạnh lo ngại dư cung, tình hình căng thẳng Nga - Ukraine tiếp tục là yếu tố gây chú ý. Mỹ được cho là sẽ hỗ trợ Ukraine bằng việc cung cấp thông tin tình báo phục vụ các đợt tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Nếu các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn và hệ thống xuất khẩu dầu bị gián đoạn, thị trường có thể biến động mạnh. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cho đến khi có sự cố thực tế, tác động đến giá dầu vẫn còn hạn chế.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu dự trữ dầu thô của Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã phần nào giúp hạn chế đà giảm của giá dầu.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng trong tuần trước, do hoạt động lọc dầu và nhu cầu tiêu thụ chậm lại.

Đây tiếp tục là một yếu tố khiến thị trường dầu mỏ đối diện với nhiều áp lực trong ngắn hạn.