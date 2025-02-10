Thị trường Giá vàng chiều nay 2/10/2025: Giá vàng SJC DOJI BTMC, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 2/10/2025: Giá vàng miếng SJC BTMC DOJI và vàng nhẫn 9999 quay đầu giảm giá do chốt lời. Giá vàng thế giới ở mức cao kỷ lục gần mốc 3900 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 2/10/2025

Tính đến 16h30 hôm nay 2/10/2025, giá vàng miếng trong nước quay đầu giảm giá do chốt lời so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 1/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137 - 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,3 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h30 ngày 2/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 2/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 2/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

136 138

-400 -400 Tập đoàn DOJI

136 138

-400 -400 Mi Hồng

137 138

-400 -400 PNJ

136

138

-400 -400 Bảo Tín Minh Châu

136

138

-400 -400

Phú Quý 135,3 138

-300 -400

1. DOJI - Cập nhật: 2/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 136,000 ▼400K 138,000 ▼400K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 132,000 135,000 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 131,200 ▼300K 134,700 ▼300K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 130,200 ▼300K 134,200 ▼300K Nguyên liệu 99.99 127,000 129,000 Nguyên liệu 99.9 126,500 128,500

2. PNJ - Cập nhật: 2/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 136,000 ▼400K 138,000 ▼400K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132,000 135,000 Vàng Kim Bảo 999.9 132,000 135,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132,000 135,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 132,000 135,000 Vàng nữ trang 999.9 129,500 132,000 Vàng nữ trang 999 129,370 131,870 Vàng nữ trang 9920 128,540 131,040 Vàng nữ trang 99 128,280 130,780 Vàng 916 (22K) 118,510 121,010 Vàng 750 (18K) 91,650 ▲1000K 99,150 Vàng 680 (16.3K) 82,410 89,910 Vàng 650 (15.6K) 78,450 85,950 Vàng 610 (14.6K) 73,170 80,670 Vàng 585 (14K) 69,870 77,370 Vàng 416 (10K) 47,560 55,060 Vàng 375 (9K) 42,150 49,650 Vàng 333 (8K) 36,210 43,710

3. SJC - Cập nhật: 2/10/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136,000 ▼400K 138,000 ▼400K Vàng SJC 5 chỉ 136,000 ▼400K 138,020 ▼400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136,000 ▼400K 138,030 ▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 131,500 ▼300K 134,500 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 131,500 ▼300K 134,200 ▼300K Nữ trang 99,99% 128,700 ▼300K 134,300 ▼300K Nữ trang 99% 125,396 ▼297K 130,396 ▼297K Nữ trang 68% 82,214 ▼204K 89,714 ▼204K Nữ trang 41,7% 47,574 ▼125K 55,074 ▼125K

Giá vàng thế giới hôm nay 2/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 2/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3874,16 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 16,26 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,435 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên những mức cao mới. Tại các cửa hàng vàng nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,5 - 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua - bán. Tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hải chiều so với hôm qua.

Đây được xem là mức giá cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Đồng thời, giá vàng tại các cửa hàng nhỏ này cũng đang cao hơn khoảng 5,5 triệu đồng/lượng so với giá bán tại những công ty vàng lớn.

Trong khi đó, mặt hàng vàng nhẫn và vàng trang sức có độ tinh khiết 99,99% cũng tiếp tục tăng giá, thiết lập một mốc cao mới. Giá được giao dịch quanh mức 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng chiều mua - bán ra, tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng.

Ngân hàng Á Châu (ACB) là ngân hàng đầu tiên chính thức ra mắt thương hiệu vàng miếng riêng, đánh dấu việc tái khởi động mảng kinh doanh vàng từ ngày 10/10. Ngân hàng này vừa công bố các điều khoản quy định về giao dịch mua bán vàng miếng, có hiệu lực từ ngày trên.

Theo kế hoạch, ACB sẽ bắt đầu thực hiện giao dịch mua bán vàng miếng tại một số chi nhánh trong thời gian sắp tới. Các loại vàng được giao dịch bao gồm vàng miếng thương hiệu ACB, vàng SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định và có thể cập nhật theo từng giai đoạn.

Cụ thể, đối với vàng miếng SJC, các chi nhánh chỉ giao dịch loại một lượng. Còn đối với vàng miếng thương hiệu ACB, ngân hàng sẽ giao dịch tất cả các trọng lượng.

Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền đồng thông qua tài khoản tại ACB. Việc thanh toán và giao nhận vàng sẽ được thực hiện ngay trong ngày hoặc chậm nhất là trong vòng hai ngày làm việc.

Bảng giá vàng được niêm yết trên website và ứng dụng ACB One chỉ mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp hệ thống kỹ thuật gặp sự cố, mức giá áp dụng sẽ là giá tại quầy giao dịch hoặc giá của hệ thống tại thời điểm đó. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu mọi rủi ro từ sự biến động của giá vàng và mọi thiệt hại phát sinh từ quyết định mua bán của chính mình.