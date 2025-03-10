Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng miếng SJC BTMC DOJI PNJ giảm nhẹ 200 nghìn cùng chiều vàng thế giới. Vàng nhẫn không đổi do như cầu tăng cao mùa cưới
Giá vàng trong nước hôm nay 3/10/2025
Tính đến 15h00 hôm nay 3/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ 200 nghìn đồng so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 2/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,1 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 15h00 ngày 3/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 3/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 3/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|135,8
|137,8
|-200
|-200
|Tập đoàn DOJI
|135,8
|137,8
|-200
|-200
|Mi Hồng
|136,8
|137,8
|-200
|-200
|PNJ
|135,8
|137,8
|-200
|-200
|Bảo Tín Minh Châu
|135,8
|137,8
|-200
|-200
|Phú Quý
|135,1
|137,8
|-200
|-200
|1. DOJI - Cập nhật: 3/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|135,800 ▼200K
|137,800 ▼200K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|132,000
|135,000
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|131,200
|134,700
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|130,200
|134,200
|Nguyên liệu 99.99
|127,000
|129,000
|Nguyên liệu 99.9
|126,500
|128,500
|2. PNJ - Cập nhật: 3/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|135,800 ▼200K
|137,800 ▼200K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|132,000
|135,000
|Vàng Kim Bảo 999.9
|132,000
|135,000
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|132,000
|135,000
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|132,000
|135,000
|Vàng nữ trang 999.9
|129,500
|132,000
|Vàng nữ trang 999
|129,370
|131,870
|Vàng nữ trang 9920
|128,540
|131,040
|Vàng nữ trang 99
|128,280
|130,780
|Vàng 916 (22K)
|118,510
|121,010
|Vàng 750 (18K)
|91,650
|99,150
|Vàng 680 (16.3K)
|82,410
|89,910
|Vàng 650 (15.6K)
|78,450
|85,950
|Vàng 610 (14.6K)
|73,170
|80,670
|Vàng 585 (14K)
|69,870
|77,370
|Vàng 416 (10K)
|47,560
|55,060
|Vàng 375 (9K)
|42,150
|49,650
|Vàng 333 (8K)
|36,210
|43,710
|3. SJC - Cập nhật: 3/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135,800 ▼200K
|137,800 ▼200K
|Vàng SJC 5 chỉ
|135,800 ▼200K
|137,820 ▼200K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|135,800 ▼200K
|137,830 ▼200K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|131,500
|134,500
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|131,500
|134,200
|Nữ trang 99,99%
|128,700
|134,300
|Nữ trang 99%
|125,396
|130,396
|Nữ trang 68%
|82,214
|89,714
|Nữ trang 41,7%
|47,574
|55,074
Giá vàng thế giới hôm nay 3/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 3/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3858,72 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,19 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).