Thị trường Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng miếng SJC BTMC DOJI PNJ giảm nhẹ 200 nghìn cùng chiều vàng thế giới. Vàng nhẫn không đổi do như cầu tăng cao mùa cưới

Giá vàng trong nước hôm nay 3/10/2025

Tính đến 15h00 hôm nay 3/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ 200 nghìn đồng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 2/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,1 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 ngày 3/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 3/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 3/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

135,8 137,8

-200 -200 Tập đoàn DOJI

135,8 137,8

-200 -200 Mi Hồng

136,8 137,8

-200 -200 PNJ

135,8

137,8

-200 -200 Bảo Tín Minh Châu

135,8

137,8

-200 -200

Phú Quý 135,1 137,8

-200 -200

1. DOJI - Cập nhật: 3/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 135,800 ▼200K 137,800 ▼200K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 132,000 135,000 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 131,200 134,700 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 130,200 134,200 Nguyên liệu 99.99 127,000 129,000 Nguyên liệu 99.9 126,500 128,500

2. PNJ - Cập nhật: 3/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 135,800 ▼200K 137,800 ▼200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132,000 135,000 Vàng Kim Bảo 999.9 132,000 135,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132,000 135,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 132,000 135,000 Vàng nữ trang 999.9 129,500 132,000 Vàng nữ trang 999 129,370 131,870 Vàng nữ trang 9920 128,540 131,040 Vàng nữ trang 99 128,280 130,780 Vàng 916 (22K) 118,510 121,010 Vàng 750 (18K) 91,650 99,150 Vàng 680 (16.3K) 82,410 89,910 Vàng 650 (15.6K) 78,450 85,950 Vàng 610 (14.6K) 73,170 80,670 Vàng 585 (14K) 69,870 77,370 Vàng 416 (10K) 47,560 55,060 Vàng 375 (9K) 42,150 49,650 Vàng 333 (8K) 36,210 43,710

3. SJC - Cập nhật: 3/10/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135,800 ▼200K 137,800 ▼200K Vàng SJC 5 chỉ 135,800 ▼200K 137,820 ▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135,800 ▼200K 137,830 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 131,500 134,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 131,500 134,200 Nữ trang 99,99% 128,700 134,300 Nữ trang 99% 125,396 130,396 Nữ trang 68% 82,214 89,714 Nữ trang 41,7% 47,574 55,074

Giá vàng thế giới hôm nay 3/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 3/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3858,72 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,19 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).