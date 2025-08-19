Thị trường Dự báo giá vàng tiếp tục tăng giá, nhưng mức tăng có hạn Giá vàng đi ngang suốt 4 tháng qua. Nhiều chuyên gia vẫn khuyên nhà đầu tư mua vào khi giá giảm nhẹ, vì họ tin giá vàng tiếp tục tăng giá, nhưng mức tăng có hạn

Giá vàng thế giới đang trải qua những ngày hè ảm đạm khi giá duy trì trên mức 3.300 USD/ounce nhưng thiếu sức bứt phá. Dù vàng vẫn giữ vững, các chuyên gia vẫn khuyên nhà đầu tư mua vào khi giá giảm nhẹ, vì họ tin giá vàng tiếp tục tăng giá, nhưng mức tăng có hạn.

Dự báo giá vàng và cố phiếu ngành vàng

Theo bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng tại BCA Research, vàng không chỉ tăng giá nhờ yếu tố ngắn hạn mà còn nhờ các yếu tố cấu trúc dài hạn như nhu cầu đầu tư tăng và ngân hàng trung ương mua mạnh. Dù chịu áp lực từ thị trường chứng khoán lập đỉnh hay lãi suất trái phiếu cao, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh ngưỡng 3.300 USD/ounce.

Bà Ibrahim nhận định: "Việc vàng tăng giá bất chấp các yếu tố bất lợi cho thấy đà tăng này là xu hướng dài hạn, không phải tạm thời. Sự kiên cường của vàng từ giữa tháng 4 càng củng cố quan điểm này. Dù bị bán quá mức, vàng vẫn giữ vững, chứng tỏ luôn có người mua vào mỗi đợt giảm."

Khi kinh tế toàn cầu chậm lại, vàng được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn so với cổ phiếu. "Nhu cầu đầu tư và mua vào từ ngân hàng trung ương sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu trang sức và công nghệ," bà nhận định.

Bên cạnh đó, cổ phiếu ngành khai thác vàng cũng hấp dẫn nhờ biên lợi nhuận và dòng tiền tự do cao kỷ lục. "Lợi nhuận của các công ty khai thác vàng thường biến động mạnh hơn giá vàng. Nếu giá vàng tiếp tục tăng, cổ phiếu ngành này sẽ hưởng lợi lớn. Hiện tại, định giá cổ phiếu khai thác vàng vẫn thấp so với mặt bằng chung, tạo cơ hội tăng trưởng trong tương lai," bà Ibrahim kết luận.

Tâm điểm của thị trường hiện nay là Hội nghị Chính sách Kinh tế thường niên do Cục Dự trữ Liên bang Kansas City tổ chức tại Jackson Hole, Wyoming, bắt đầu từ tối thứ Năm. Dự kiến Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ công bố khung chính sách tiền tệ mới của Fed trong dịp này.

Bài phát biểu của ông Powell có thể cung cấp manh mối quan trọng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, một vấn đề đang gây chia rẽ trong nội bộ các quan chức Fed. Ngoài ra, biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng sẽ được công bố vào chiều thứ Tư.

Khi Fed giảm lãi suất, giá vàng tăng bứt phá

Bà Ibrahim dự đoán vàng sẽ tăng mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, sau đó tiếp tục hai đợt giảm nữa trong năm.

"Ba năm qua, vàng tăng giá bất chấp lãi suất thực cao và USD mạnh. Nhưng sắp tới, hai yếu tố này sẽ trở thành đòn bẩy đẩy giá vàng lên cao hơn nữa," bà nói. "Lãi suất thực sẽ giảm khi thị trường lao động Mỹ chậm lại hoặc chính quyền ông Trump gây sức ép buộc Fed theo đuổi chính sách nới lỏng."

Ngoài ra, BCA Research cũng dự báo USD sẽ yếu đi trong những tháng tới, tạo thêm thuận lợi cho vàng. "USD có thể giảm giá do dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ không đủ bù đắp thâm hụt tài khoản vãng lai," bà Ibrahim giải thích.

Bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & Châu Á tại StoneX, vừa nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2024 lên 3.115 USD/ounce, tăng nhẹ 1% so với mức 3.078 USD trước đó. Bà nhận định rằng giá vàng gần đây chỉ dao động trong biên độ hẹp, với mức chênh lệch chỉ 2% trong tuần qua và 8% trong ba tháng vừa rồi.

Theo dự đoán của bà O’Connell, giá vàng trong quý III sẽ trung bình quanh mức 3.320 USD/ounce, nhưng có thể giảm xuống khoảng 3.000 USD vào quý IV.

Bà cho rằng trừ khi xảy ra một sự kiện bất ngờ hoặc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, thì mức đỉnh gần nhất của vàng (3.500 USD hồi tháng 4) đã khó bị phá vỡ. "Thị trường dường như đã bão hòa, vì phản ứng của giá vàng trước các động thái của Fed ngày càng yếu đi," bà giải thích.

Dù thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có thêm hai đợt giảm nữa trong năm, vàng vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Tuy nhiên, bà O’Connell cũng nhấn mạnh rằng giá vàng khó có thể lao dốc mạnh trong ngắn hạn. Mặc dù nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương đã chậm lại, họ vẫn duy trì hoạt động tích trữ, điều này giúp củng cố tâm lý thị trường.

"Khối lượng mua không quan trọng bằng việc họ vẫn đang mua đều đặn. Điều này cho thấy rủi ro kinh tế vẫn tiềm ẩn," bà nói. "Hơn nữa, thị trường chứng khoán hiện vẫn trong tình trạng quá nóng, dù nền kinh tế Mỹ có tăng trưởng tốt.

Nếu thị trường sụp đổ, ban đầu vàng có thể giảm theo do nhà đầu tư bán ra để thu tiền mặt, nhưng sau đó nhu cầu vàng sẽ lại tăng vì nó được xem là tài sản trú ẩn an toàn."