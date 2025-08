Thị trường Giá vàng tăng vượt mốc 3.350 USD khi PMI sản xuất Mỹ giảm xuống 48 Giá vàng giao ngay tăng vượt mốc 3.350/ounce khi chỉ số PMI sản xuất Mỹ tháng 7 giảm còn 48, cho thấy đà suy yếu rõ rệt trong lĩnh vực công nghiệp.

Giá vàng hưởng lợi khi kinh tế sản xuất Mỹ tiếp tục co hẹp

Giá vàng thế giới ngày 1/8 ghi nhận tăng 2,24%, giao dịch quanh mức 3.362,53 USD/ounce, khi thị trường đón nhận thêm tín hiệu tiêu cực từ nền kinh tế Mỹ.

Cụ thể, chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) giảm còn 48 điểm trong tháng 7, thấp hơn kỳ vọng là 49,5 điểm và giảm so với mức 49 điểm của tháng 6.

Theo bà Susan Spence, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Kinh doanh của ISM, khoảng 79% GDP ngành sản xuất Mỹ đã co lại trong tháng 7, tăng mạnh so với mức 46% của tháng trước. Trong đó, 31% GDP ngành này rơi vào vùng co hẹp sâu với chỉ số PMI dưới 45 điểm. Đặc biệt, không có ngành sản xuất lớn nào ghi nhận tăng trưởng trong tháng 7, trong khi tháng 6 vẫn có 4 ngành tăng.

PMI yếu thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng

Giá vàng tăng manh đang củng cố vai trò tài sản an toàn, nhất là khi thị trường lao động Mỹ cũng ghi nhận tín hiệu chững lại. Chỉ số việc làm trong báo cáo ISM giảm từ 45 xuống còn 43,4 điểm, cho thấy đà tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất đang suy yếu.

Trong khi đó, chỉ số Đơn hàng mới tăng nhẹ từ 46,4 lên 47,1 điểm, còn chỉ số Sản xuất nhích từ 50,3 lên 51,4 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất vẫn duy trì được mức mở rộng nhẹ.

Ở chiều chi phí, áp lực giá đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ số Giá cả giảm mạnh từ 69,7 xuống còn 64,8 điểm, phản ánh đà suy giảm của nguyên vật liệu đầu vào.

Ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích cấp cao tại FP Markets cho rằng, PMI yếu không chỉ tạo áp lực lên đồng USD mà còn củng cố đà tăng của vàng: “Sự yếu kém kéo dài trong các chỉ số kinh tế quan trọng đang khiến vàng hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư giữa bối cảnh bất định”.

Giá vàng hôm nay 2/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát, giá vàng hôm nay 2/8 tại các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu giá vàng miếng bật tăng mạnh lên mức 121,5 – 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 120,5 triệu đồng/lượng mua vào và 123,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay được các thương hiệu tăng mạnh so với sáng qua, niêm yết ở mức cao nhất là 119,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 – 119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

PNJ giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 117 – 119,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 1,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 116,2 – 119,2 triệu đồng/lượng.

DOJI tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 117 – 119,5 triệu đồng/lượng.