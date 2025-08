Thị trường Giá vàng hôm nay 1/8/2025: Trong nước tăng, thế giới giảm mạnh trong tháng 7 Giá vàng hôm nay 1/8/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại so với hôm qua. Tổng kết tháng 7, giá vàng nhẫn và vàng miếng tăng từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay 1/8/2025

Tính đến 10h30 hôm nay 1/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,9-121,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 119,9-121,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 120,4-121,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119,9-121,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119,4-121,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 10h30 ngày 1/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 116-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116-119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 1/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 1/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

119,9 121,4

- - Tập đoàn DOJI

119,9 121,4

+200

+200 Mi Hồng

120,4 121,4

-200 - PNJ

119,9

121,4

- - Bảo Tín Minh Châu

119,9

121,4

- -

Phú Quý 119,4 121,4

- -

1. DOJI - Cập nhật: 1/8/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 119,900 ▲200K 121,400 ▲200K AVPL/SJC HCM 119,900 ▲200K 121,400 ▲200K AVPL/SJC ĐN 119,900 ▲200K 121,400 ▲200K Nguyên liệu 9999 - HN 108,50 ▲200K 109,50 ▲200K Nguyên liệu 999 - HN 108,40 ▲200K 109,40 ▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 1/8/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 115,100 118,100 Hà Nội - PNJ 115,100 118,100 Đà Nẵng - PNJ 115,100 118,100 Miền Tây - PNJ 115,100 118,100 Tây Nguyên - PNJ 115,100 118,100 Đông Nam Bộ - PNJ 115,100 118,100

3. SJC - Cập nhật: 1/8/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 119,900 121,400 Vàng SJC 5 chỉ 119,900 121,420 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 119,900 121,430 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 114,600 117,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 114,600 117,200 Nữ trang 99,99% 114,600 116,500 Nữ trang 99% 110,846 115,346 Nữ trang 68% 72,478 79,378 Nữ trang 41,7% 41,835 48,735

Giá vàng thế giới hôm nay 1/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 10h30 ngày 1/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3289,57 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 22,41 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.380 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trở lại sau khi có thời gian ngắn tăng nhẹ từ mức thấp nhất trong 1 tháng ghi nhận ở phiên trước. Do do áp lực lạm phát tăng nhẹ theo dự báo cùng với các thông báo thuế quan mới từ Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,1%. Giá vàng hợp đồng tương lai tại Mỹ cũng giảm 0,1% xuống 3.302,70 USD. Tổng kết tháng 7, giá vàng thế giới giảm mạnh 40,47 USD/Ounce so với đầu tháng.

Đồng USD giảm từ mức cao nhất trong 2 tháng, khiến giá vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác. Theo nhà phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo từ UBS, việc đồng USD yếu đi một chút đang hỗ trợ giá vàng hôm nay, sau những biến động mạnh liên quan đến thông báo thuế quan và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng mở cửa sáng sớm 1/8 giảm do áp lực lạm phát tăng nhẹ theo dự báo. Chỉ số lạm phát cốt lõi PCE của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 6, sau mức tăng 0,2% vào tháng 5. Đây là chỉ số quan trọng đo lường chi tiêu cá nhân, loại trừ các yếu tố bất ổn như giá thực phẩm và năng lượng. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát tăng 2,8%, cao hơn một chút so với dự kiến 2,7%.

Mỹ công bố mức thuế mới đối với nhiều mặt hàng trước thời hạn 1/8, bao gồm đồng, hàng hóa từ Brazil, Hàn Quốc, Ấn Độ, đồng thời chấm dứt miễn trừ thuế đối với một số lô hàng nhỏ từ nước ngoài. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố áp thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc như một phần của thỏa thuận tránh mức thuế cao hơn. Ông bày tỏ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc, kỳ vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận công bằng.

Fed giữ nguyên lãi suất như dự kiến, nhưng Chủ tịch Jerome Powell cho biết vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

So với đầu tháng 7, giá vàng miếng DOJI tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán. Trong khi vàng miếng SJC và BTMC có mức tăng mạnh hơn lần lượt là 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua - 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán.

Cao hơn nữa, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý trong tháng 7 tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá vàng miếng Mi Hồng tháng 7 có mức tăng thấp nhất 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tổng kết tháng 7, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh 1,8 triệu ở cả hai chiều mua bán so với đầu tháng. Giá vàng nhẫn DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua, 2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giảm 1,6% xuống 36,53 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,6% còn 1.318,20 USD, còn giá paladium tăng 0,9% lên 1.215,94 USD.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao tháng 12 vẫn có lợi thế ngắn hạn nhưng đã giảm đà tăng. Mục tiêu tiếp theo của phe giá lên là vượt ngưỡng kháng cự mạnh ở mức cao tháng 7 là 3.509 USD. Phe giá xuống đang nhắm đẩy giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 3.300 USD.

Kháng cự gần nhất ở mức cao thứ Tư 3.389,30 USD và 3.400 USD. Hỗ trợ gần ở mức thấp tuần này 3.319,20 USD và thấp tháng 6 là 3.307,40 USD.

Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây tuyên bố rằng ngân hàng trung ương Mỹ chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Thị trường lao động và hoạt động tiêu dùng vẫn ổn định, đồng thời Fed cần thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định chính sách. Những phát biểu này khiến thị trường giảm kỳ vọng về một đợt nới lỏng tiền tệ sớm, dẫn đến đợt bán tháo vàng.

Theo công cụ CME FedWatch, tính đến 6h sáng 1/8 (giờ Việt Nam), thị trường chỉ dự đoán 45,7% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, trong khi 53,3% cho rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên ở mức 4,25-4,5%/năm. So với tối hôm trước, kỳ vọng giảm lãi suất đã giảm đáng kể, từ 57,9% xuống còn 45,7%.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Powell và thậm chí đe dọa sa thải ông. Chính quyền Trump cũng cáo buộc Fed chi tiêu quá mức trong các dự án xây dựng. Tuy nhiên, việc can thiệp vào hoạt động của ngân hàng trung ương có thể gây ra nhiều hệ lụy, và ngay cả Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng khẳng định tính độc lập của Fed.

Giá vàng gần đây chịu nhiều sức ép giảm do đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị giảm bớt. Ngoài ra, chính quyền Trump liên tiếp đạt các thỏa thuận thương mại với nhiều nước, khiến nhà đầu tư giảm nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn.

Dù ngắn hạn có thể còn biến động, giá vàng vẫn có cơ hội phục hồi khi Fed quay lại xu hướng nới lỏng tiền tệ. Khi lãi suất giảm, đồng USD sẽ yếu đi, tạo điều kiện cho vàng tăng giá. Ngoài ra, chính quyền Trump vẫn muốn duy trì lãi suất thấp ở mức khoảng 2%, thay vì 4,5% như hiện tại, điều này có thể hạn chế đà tăng của USD trong dài hạn.

Tổng thống Trump công bố áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ từ ngày 1/8, nhằm đáp trả việc nước này đánh thuế cao lên hàng Mỹ và mua vũ khí từ Nga. Những động thái này có thể gây bất ổn thị trường, từ đó hỗ trợ giá vàng trong tương lai.