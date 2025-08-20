Thị trường Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm xuống thấp nhất 2 tuần qua Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước giảm nhẹ 200 nghìn, theo chiều giảm giá vàng thế giới. Giá vàng miếng giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần qua

Giá vàng trong nước chiều nay 20/8/2025

Tính đến 17h00 chiều nay 20/8/2025, giá vàng miếng trong nước giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 19/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,3-124,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 17h00 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 20/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 20/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

123,8 124,8

-200 -200 Tập đoàn DOJI

123,8 124,8

-200

-200 Mi Hồng

124,3 124,8

-200 -200 PNJ

123,8

124,8

-200 -200 Bảo Tín Minh Châu

123,8

124,8

-200 -200

Phú Quý 122,8 124,8

-200 -200

1. DOJI - Cập nhật: 20/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 123,800 ▼200K 124,800 ▼200K AVPL/SJC HCM 123,800 ▼200K 124,800 ▼200K AVPL/SJC ĐN 123,800 ▼200K 124,800 ▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109,600 ▼200K 110,600 ▼200K Nguyên liệu 999 - HN 109,500 ▼200K 110,500 ▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 20/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 123,800 ▼200K 124,800 ▼200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,000 120,000 ▲200K Vàng Kim Bảo 999.9 117,000 120,000 ▲200K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,000 120,000 ▲200K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,000 120,000 ▲200K Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 20/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123,800 ▼200K 124,800 ▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123,800 ▼200K 124,820 ▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123,800 ▼200K 124,830 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,800 ▼200K 119,400 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,800 ▼200K 119,300 ▼200K Nữ trang 99,99% 116,600 ▼200K 118,400 ▼200K Nữ trang 99% 112,728 ▼198K 117,228 ▼198K Nữ trang 68% 73,470 ▼136K 80,670 ▼136K Nữ trang 41,7% 42,327 ▼83K 49,527 ▼83K

Giá vàng thế giới chiều nay 20/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 17h00 ngày 20/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3325,68 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 10,7 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,36 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,44 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ ở gần mức thấp nhất trong ba tuần. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin từ biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole, Wyoming vào cuối tuần này. Những sự kiện này được kỳ vọng sẽ cung cấp manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, một yếu tố có tác động lớn đến thị trường vàng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,32%, trong khi đó, giá vàng tương lai giao vào tháng 12 trên sàn Mỹ tăng 0,32% lên 3368,85 USD.

Đồng USD hôm nay tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần vào đầu phiên. Điều này khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Chuyên gia Han Tan, nhà phân tích thị trường chính tại nền tảng giao dịch Nemo.Money, nhận định rằng giá vàng giao ngay có khả năng sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ hẹp cho đến khi Fed chính thức bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Ông cũng cho biết sự mạnh lên của đồng đô la trong tháng này đang khiến vàng khó có thể tăng giá mạnh.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay, được thị trường kỳ vọng sẽ tiết lộ thêm cái nhìn của ngân hàng trung ương này về triển vọng kinh tế. Chuyên gia Tan nói thêm rằng thị trường sẽ tìm kiếm manh mối về những ý kiến phản đối trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) lần trước.

Ông cho rằng giá vàng thậm chí có thể nhích lên trước thềm hội nghị Jackson Hole, nếu biên bản này cho thấy số lượng ý kiến phản đối nhiều hơn dự kiến. Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị Jackson Hole vào thứ 6 tuần này.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã loại trừ khả năng triển khai quân đội đến Ukraine nhưng gợi ý rằng hỗ trợ trên không có thể là một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh tại đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đánh giá cao cuộc đàm phán tại Nhà Trắng và coi đó là một bước tiến lớn hướng tới việc kết thúc xung đột và thiết lập một cuộc họp tam phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 36,98 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.311,05 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,8% xuống còn 1.105,98 USD/ounce.