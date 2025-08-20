Thứ Tư, 20/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm xuống thấp nhất 2 tuần qua

Quốc Duẩn20/08/2025 17:00

Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước giảm nhẹ 200 nghìn, theo chiều giảm giá vàng thế giới. Giá vàng miếng giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần qua

Giá vàng trong nước chiều nay 20/8/2025

Tính đến 17h00 chiều nay 20/8/2025, giá vàng miếng trong nước giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 19/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 124,3-124,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm xuống thấp nhất 2 tuần qua

Tính đến 17h00 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 20/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 20/8/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
123,8124,8
-200-200
Tập đoàn DOJI
123,8124,8
-200
-200
Mi Hồng
124,3124,8
-200-200
PNJ
123,8
124,8
-200-200
Bảo Tín Minh Châu
123,8
124,8
-200-200
Phú Quý122,8124,8
-200-200
1. DOJI - Cập nhật: 20/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN123,800 ▼200K124,800 ▼200K
AVPL/SJC HCM123,800 ▼200K124,800 ▼200K
AVPL/SJC ĐN123,800 ▼200K124,800 ▼200K
Nguyên liệu 9999 - HN109,600 ▼200K110,600 ▼200K
Nguyên liệu 999 - HN109,500 ▼200K110,500 ▼200K
2. PNJ - Cập nhật: 20/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9123,800 ▼200K124,800 ▼200K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9117,000120,000 ▲200K
Vàng Kim Bảo 999.9117,000120,000 ▲200K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9117,000120,000 ▲200K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng117,000120,000 ▲200K
Vàng nữ trang 999.9116,100118,600
Vàng nữ trang 999115,980118,480
Vàng nữ trang 9920115,250117,750
Vàng nữ trang 99115,010117,510
Vàng 916 (22K)106,240108,740
Vàng 750 (18K)81,60089,100
Vàng 680 (16.3K)73,30080,800
Vàng 650 (15.6K)69,74077,240
Vàng 610 (14.6K)65,00072,500
Vàng 585 (14K)62,03069,530
Vàng 416 (10K)41,99049,490
Vàng 375 (9K)37,13044,630
Vàng 333 (8K)31,79039,290
3. SJC - Cập nhật: 20/8/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG123,800 ▼200K124,800 ▼200K
Vàng SJC 5 chỉ123,800 ▼200K124,820 ▼200K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ123,800 ▼200K124,830 ▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ116,800 ▼200K119,400 ▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ116,800 ▼200K119,300 ▼200K
Nữ trang 99,99%116,600 ▼200K118,400 ▼200K
Nữ trang 99%112,728 ▼198K117,228 ▼198K
Nữ trang 68%73,470 ▼136K80,670 ▼136K
Nữ trang 41,7%42,327 ▼83K49,527 ▼83K

Giá vàng thế giới chiều nay 20/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 17h00 ngày 20/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3325,68 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 10,7 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,36 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,44 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-08-20-2025_04_30_pm.jpg

Giá vàng thế giới giảm nhẹ ở gần mức thấp nhất trong ba tuần. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin từ biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole, Wyoming vào cuối tuần này. Những sự kiện này được kỳ vọng sẽ cung cấp manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, một yếu tố có tác động lớn đến thị trường vàng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,32%, trong khi đó, giá vàng tương lai giao vào tháng 12 trên sàn Mỹ tăng 0,32% lên 3368,85 USD.

Đồng USD hôm nay tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần vào đầu phiên. Điều này khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Chuyên gia Han Tan, nhà phân tích thị trường chính tại nền tảng giao dịch Nemo.Money, nhận định rằng giá vàng giao ngay có khả năng sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ hẹp cho đến khi Fed chính thức bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Ông cũng cho biết sự mạnh lên của đồng đô la trong tháng này đang khiến vàng khó có thể tăng giá mạnh.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay, được thị trường kỳ vọng sẽ tiết lộ thêm cái nhìn của ngân hàng trung ương này về triển vọng kinh tế. Chuyên gia Tan nói thêm rằng thị trường sẽ tìm kiếm manh mối về những ý kiến phản đối trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) lần trước.

Ông cho rằng giá vàng thậm chí có thể nhích lên trước thềm hội nghị Jackson Hole, nếu biên bản này cho thấy số lượng ý kiến phản đối nhiều hơn dự kiến. Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị Jackson Hole vào thứ 6 tuần này.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã loại trừ khả năng triển khai quân đội đến Ukraine nhưng gợi ý rằng hỗ trợ trên không có thể là một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh tại đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đánh giá cao cuộc đàm phán tại Nhà Trắng và coi đó là một bước tiến lớn hướng tới việc kết thúc xung đột và thiết lập một cuộc họp tam phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 36,98 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.311,05 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,8% xuống còn 1.105,98 USD/ounce.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 19/8: Trong nước cao hơn thế giới 18,4 triệu

Giá vàng chiều nay 19/8: Trong nước cao hơn thế giới 18,4 triệu

Dự báo giá vàng tiếp tục tăng giá, nhưng mức tăng có hạn

Dự báo giá vàng tiếp tục tăng giá, nhưng mức tăng có hạn

Giá vàng hôm nay 19/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn giữ mức kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 19/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn giữ mức kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 19/8: Trong nước cao hơn thế giới 18,4 triệu

Giá vàng chiều nay 19/8: Trong nước cao hơn thế giới 18,4 triệu

Dự báo giá vàng tiếp tục tăng giá, nhưng mức tăng có hạn

Dự báo giá vàng tiếp tục tăng giá, nhưng mức tăng có hạn

Giá vàng hôm nay 19/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn giữ mức kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 19/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn giữ mức kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm xuống thấp nhất 2 tuần qua

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO