Thị trường Giá vàng chiều nay 3/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng dựng đứng, người mua lãi đậm gần 40 triệu kể từ đầu năm Giá vàng chiều nay 3/8/2025: Giá vàng trong nước chốt tuần tăng 1,59%, người mua lãi đậm gần 40 triệu kể từ đầu năm. Giá vàng thế giới cũng tăng vượt 3350 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 3/8/2025

Tính đến 15h30 hôm nay 3/8/2025, giá vàng miếng trong nước ở mức 123,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 121,5-123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 121,5-123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 27/7 của tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 121,5-123,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với tuần trước, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,5-123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 120,5-123,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 15h30 ngày 3/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 3/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 3/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

121,5 123,5

- - Tập đoàn DOJI

121,5 123,5

-

- Mi Hồng

121,5 123,2

- - PNJ

121,5

123,5

- - Bảo Tín Minh Châu

121,5

123,5

- -

Phú Quý 120,5 123,5

- -

Giá vàng thế giới chiều nay 3/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h30 ngày 3/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3362,53 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 24,17 USD/Ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,43 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,07 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có màn phục hồi ấn tượng vào cuối tuần, xóa bỏ những khoản lỗ đầu tuần và tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng 3.400 USD/ounce. Nguyên nhân chính đến từ báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến, làm dấy lên hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

Hiện tại, giá vàng giao ngay ở quanh mức 3.360,25 USD/ounce, tăng 0,72% so với đầu tuần và tăng gần 3% so với mức đáy hồi thứ Tư. Lukman Otunuga, chiến lược gia thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết đà tăng giá vàng cuối tuần này rất đáng chú ý, chủ yếu do đồng USD suy yếu mạnh.

Aaron Hill, chuyên gia phân tích tại FP Markets, nhận định báo cáo yếu kém này làm giảm niềm tin vào nền kinh tế Mỹ, khiến đồng USD chịu áp lực. Trong khi đó, vàng lại tỏa sáng với vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro khi kinh tế bất ổn.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự đoán 92% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng mạnh so với mức 38% trước đó. Đây chính là động lực chính giúp giá vàng tăng mạnh những ngày cuối tuần.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Giá vàng miếng tại các công ty lớn như DOJI và Bảo Tín Minh Châu đã tăng khoảng 39,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn, mức tăng cũng rất đáng kể. Tại DOJI, giá mua vào tăng 33,7 triệu đồng/lượng còn giá bán ra tăng 35,3 triệu đồng/lượng. Ở Bảo Tín Minh Châu, con số này lần lượt là 34,6 triệu đồng và 36 triệu đồng/lượng.

Những nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm nay đã thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Nếu đầu tư vào vàng miếng SJC, mỗi lượng mua vào đầu năm với giá 84,2 triệu đồng nay có thể bán ra ở mức 121,5 triệu đồng, thu lời 37,3 triệu đồng.

Với vàng nhẫn, mức sinh lời cũng rất hấp dẫn. Tại DOJI, mỗi lượng vàng nhẫn mang về lợi nhuận 32,8 triệu đồng. Ở Bảo Tín Minh Châu, con số này còn cao hơn với 33 triệu đồng/lượng khi giá mua vào hiện đạt 117,2 triệu đồng so với 84,2 triệu đồng đầu năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro quan trọng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và bán hiện khá lớn, từ 2 đến hơn 3 triệu đồng/lượng, có thể khiến nhà đầu tư gặp rủi ro nếu thị trường biến động.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng cùng nhu cầu mua vàng vật chất đạt mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ 2013.

Tình hình địa chính trị căng thẳng, chính sách thương mại Mỹ khó đoán định và giá vàng tăng cao khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục tăng cường mua vàng bổ sung vào dự trữ.

Chuyên gia Tai Wong nhận xét dù đồng USD mạnh lên gây áp lực, giá vàng vẫn giữ được mức sàn và sẵn sàng bật tăng nếu có điều chỉnh sâu nhờ các yếu tố hỗ trợ dài hạn như bất ổn địa chính trị, nợ công Mỹ và xu hướng giảm phụ thuộc vào USD.

Kelvin Wong từ OANDA cho biết khi giá vàng vượt 3.350 USD/ounce vào cuối tuần, kim loại này có thể nhận thêm lực đẩy tăng trong ngắn hạn. Kịch bản này đáng chú ý khi thị trường đang chờ các số liệu quan trọng về lạm phát và thị trường lao động Mỹ, những yếu tố then chốt định hướng giá vàng thời gian tới.

Về mặt kỹ thuật, phe mua đang chiếm ưu thế với mục tiêu 3.400 USD chỉ còn cách dưới 2%. Duy trì trên mức 3.330 USD có thể mở đường cho đà tăng lên 3.400 USD, trong khi giảm xuống dưới ngưỡng này có thể kéo giá về 3.300 USD - vùng hỗ trợ quan trọng.

Naeem Aslam từ Zaye Capital Markets dự báo giá vàng có thể vững vàng tiến tới 3.400 USD nhờ kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ. Nếu Fed có tín hiệu nới lỏng, dòng tiền đầu cơ có thể đẩy giá vượt ngưỡng tâm lý này, đặc biệt khi nhà đầu tư vẫn tìm kiếm tài sản an toàn. Các chỉ báo kỹ thuật như dòng tiền vào quỹ ETF và lệnh mua tăng củng cố triển vọng này.

Michael Brown từ Pepperstone lạc quan về vai trò tiền tệ toàn cầu của vàng trong bối cảnh thương mại bất ổn. Ông kỳ vọng xu hướng đa dạng hóa dự trữ từ USD sang vàng, đặc biệt từ các nước mới nổi, sẽ tiếp tục cùng với nhu cầu trú ẩn trước lo ngại về kinh tế Mỹ. Các mốc 3.400 USD, 3.445 USD và 3.500 USD là những điểm quan trọng cần theo dõi, với khả năng vàng thiết lập đỉnh mới trước cuối năm.

Tuần tới với ít dữ liệu kinh tế quan trọng, thị trường sẽ tiếp tục tiêu hóa báo cáo việc làm yếu hôm thứ Sáu. Song song đó, các chuyên gia kỳ vọng bất ổn từ cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng như tài sản trú ẩn.