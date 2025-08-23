Thị trường Giá vàng chiều nay 23/8: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng kỷ lục, vàng thế giới leo dốc thẳng đứng Giá vàng chiều nay 23/8/2025: Giá vàng miếng tăng mạnh kỷ lục lên 127 triệu đồng, giá vàng nhẫn tăng lên đỉnh mới 121 triệu cùng chiều leo dốc của vàng thế giới

Giá vàng trong nước chiều nay 23/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 23/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh kỷ lục. Cụ thể:

Giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 22/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 126-126,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 124,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 23/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,7-121,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 23/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 23/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

125,6 126,6

+1200 +1200 Tập đoàn DOJI

125,6 126,6

+1200

+1200 Mi Hồng

126 126,6

+1600 +1200 PNJ

125,6

126,6

+1200 +1200 Bảo Tín Minh Châu

125,6

126,6

+1200 +1200

Phú Quý 124,6 126,6

+1200 +1200

Giá vàng thế giới chiều nay 23/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 23/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3371,58 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 43,03 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới leo dốc thẳng đứng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất có thể diễn ra vào tháng tới. Tuy nhiên, triển vọng lạm phát gia tăng đang tạo ra những yếu tố phức tạp, có thể hạn chế phần nào đà tăng của kim loại quý này.

Chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade cho rằng giá vàng hiện đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể làm giảm nhu cầu tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, vốn là yếu tố then chốt giúp vàng tăng giá thời gian qua.

Giá vàng hiện vẫn nhận được sự hỗ trợ tốt, nhưng bất kỳ diễn biến phức tạp nào trong chính sách tiền tệ của Fed cũng có thể khiến vàng khó tăng mạnh hơn nữa. Tính đến cuối tuần, giá vàng giao dịch quanh mức 3.371 USD/ounce, tăng nhẹ so với tuần trước. Phần lớn mức tăng này đến từ phản ứng của thị trường sau bài phát biểu của ông Powell tại hội nghị thường niên ở Jackson Hole, Wyoming.

Trong bài phát biểu, ông Powell đề cập đến những rủi ro kinh tế như lạm phát cao hơn và tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhưng cũng cho rằng vẫn có không gian để Fed cắt giảm lãi suất. Ông nói rằng với chính sách tiền tệ đang ở vùng hạn chế, triển vọng cơ bản và sự thay đổi trong cán cân rủi ro có thể đòi hỏi điều chỉnh lập trường chính sách.

Naeem Aslam, Chiến lược gia Đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết: "Tuyên bố của Powell thực sự gây bất ngờ với nhiều người vì họ không nghĩ rằng Chủ tịch Fed sẽ có tông giọng ôn hòa. Thông điệp của ông được diễn giải theo hướng hỗ trợ nới lỗng chính sách, giúp đưa giá vàng trở lại đà tăng trong tuần này."

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Futures và Forex tại Tastylive.com, chia sẻ quan điểm rằng dù mùa hè thường chậm chạp, giá vàng đang sẵn sàng cho đà tăng mới khi Fed chuẩn bị nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tâm lý ủng hộ nới lỏng chính sách của ông Powell tạo ra đà tăng mới cho giá vàng, nhưng thị trường vẫn đang trong trạng thái giao dịch trong một khoảng giới hạn. Philip Streible, Chiến lược gia Thị trường tại Blue Line Futures, nhận xét rằng giá vàng có tiềm năng tăng giá trong tuần tới, nhưng không phải không có rủi ro.

Tuần tới, các dữ liệu kinh tế đáng chú ý bao gồm Doanh số bán nhà mới của Mỹ vào thứ 2, Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và Chỉ số niềm tin người tiêu dùng vào thứ 3, GDP quý II sơ bộ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và Doanh số nhà chờ bán vào thứ 5, cùng Chỉ số PCE, thu nhập và chi tiêu cá nhân vào thứ 6. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về sức khỏe nền kinh tế Mỹ và lộ trình chính sách của Fed

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới hiện vẫn đang trong trạng thái dao động trong một khoảng giới hạn như bốn tháng qua. Tuy nhiên, những phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang tạo ra tâm lý tích cực trên thị trường. Cả giới đầu tư chuyên nghiệp lẫn công chúng đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Theo khảo sát mới nhất với 13 chuyên gia phân tích thị trường, không có ý kiến nào cho rằng giá vàng sẽ giảm. Có tới 8 chuyên gia, tương đương 62%, dự báo giá vàng tăng. Năm chuyên gia còn lại, chiếm 38%, cho rằng giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Bên cạnh đó, một cuộc thăm dò ý kiến nhà đầu tư trực tiếp cũng cho thấy 194 phiếu tham gia. Dù mức độ lạc quan có giảm nhẹ so với trước, đa số nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng giá vàng tăng. Cụ thể, 115 người tham gia, tương đương 59%, dự đoán giá vàng tăng; 35 người (18%) cho rằng giá sẽ giảm; và 44 người (23%) nghĩ rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: "Đường cong lợi suất sẽ dốc hơn và đồng USD sẽ suy yếu, tạo môi trường thuận lợi cho vàng. Dù thị trường đang trong mùa hè yên ắng, khó có thể hình dung việc giá vàng không tăng trong tuần tới và dài hạn nữa". Theo Hansen, giá vàng cần vượt trên mức 3.450 USD/ounce trước khi nhắm đến các mức kỷ lục trên 3.500 USD/ounce.

Alex Kuptsikevich, Chuyên gia Phân tích Thị trường tại FxPro, cho biết thị trường vàng vẫn đang ở thế cân bằng mong manh khi giao dịch ở giữa khoảng giới hạn rộng của nó. Ông nhận định rằng Fed có thể nới lỏng chính sách vào tháng 9, nhưng sau đó lại tạm dừng. Sự chậm chạp này có thể khiến giới đầu tư quay trở lại với đồng USD.

Về mặt kỹ thuật, vàng đã trong trạng thái tích lũy từ tháng 4, và sự bứt phá có thể xảy ra trong những tuần tới. Tiềm năng tăng giá vàng cũng không kém phần ấn tượng, có thể chạm 4.600 USD/ounce nếu Fed chuyển hẳn sang mô hình chính sách cực kỳ nới lỏng.

Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Capitalight Research, cho rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 phần nào đã được phản ánh vào giá. Điều có thể khiến thị trường vàng hào hứng hơn là một sự thay đổi trong tông giọng của Fed, tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động đang suy yếu và ít nhấn mạnh vào lạm phát.

Cùng với mức tăng mạnh của giá vàng, các nhà phân tích cho biết thị trường một lần nữa đã định giá đầy đủ cho một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng tới. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.