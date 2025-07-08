Thị trường Giá vàng chiều nay 7/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng vượt mốc 124 triệu, nhà đầu tư tích cực mua vào Giá vàng chiều nay 7/8: Giá vàng trong nước và thế giới tăng vượt mốc 124 triệu, nhà đầu tư tích cực mua vào sau khi dự trữ vàng tại Trung Quốc đạt mức kỷ lục

Giá vàng trong nước hôm nay 7/8/2025

Tính đến 16h00 hôm nay 7/8/2025, giá vàng miếng trong nước tăng vượt mốc 124 triệu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-124,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 6/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123-124 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,2-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 7/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 7/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 7/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

122,4 123,8

- - Tập đoàn DOJI

122,7 124,1

+500

+300 Mi Hồng

123 124

- +200 PNJ

122,4

123,8

- - Bảo Tín Minh Châu

122,4

123,8

- -

Phú Quý 121,2 123,8

- -

1. DOJI - Cập nhật: 7/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 122,700 ▲500K 124,100 ▲300K AVPL/SJC HCM 122,700 ▲500K 124,100 ▲300K AVPL/SJC ĐN 122,700 ▲500K 124,100 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 110,500 ▲500K 111,500 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 110,400 ▲500K 111,400 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 7/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 122,400 123,800 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,500 120,000 Vàng Kim Bảo 999.9 117,500 120,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,500 120,000 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,500 120,000 Vàng nữ trang 999.9 116,300 118,800 Vàng nữ trang 999 116,180 118,680 Vàng nữ trang 9920 115,450 117,950 Vàng nữ trang 99 115,210 117,710 Vàng 916 (22K) 106,420 108,920 Vàng 750 (18K) 81,750 89,250 Vàng 680 (16.3K) 73,430 80,930 Vàng 650 (15.6K) 69,870 77,370 Vàng 610 (14.6K) 65,120 72,620 Vàng 585 (14K) 62,150 69,650 Vàng 416 (10K) 42,070 49,570 Vàng 375 (9K) 37,200 44,700 Vàng 333 (8K) 31,850 39,350

3. SJC - Cập nhật: 7/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122,400 123,800 Vàng SJC 5 chỉ 122,400 123,820 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122,400 123,830 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,800 119,300 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,800 119,400 Nữ trang 99,99% 116,700 118,700 Nữ trang 99% 113,024 117,524 Nữ trang 68% 73,674 80,874 Nữ trang 41,7% 42,452 49,652

Giá vàng thế giới chiều nay 7/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 7/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3378,48 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 13,66 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,96 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi các mức thuế cao mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực, làm dấy lên lo ngại về thương mại và thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản an toàn như vàng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,41% trong khi giá vàng tương lai tại Mỹ tăng 0,6% lên 3.453,30 USD.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, cho biết: "Những lời đe dọa áp thuế mới từ ông Trump đang khiến vàng trở thành lựa chọn phòng thủ của nhiều nhà đầu tư. Giá vàng đang tiến gần đến ngưỡng tâm lý quan trọng 3.400 USD, trong khi các tài sản rủi ro chịu áp lực từ những tuyên bố liên tục về thuế quan của Mỹ."

Các mức thuế cao từ 10% đến 50% mà Mỹ áp lên hàng loạt đối tác thương mại đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Đây được xem là bước thử nghiệm chiến lược của ông Trump nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ gây xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy lạm phát tăng và dẫn đến các biện pháp trả đũa từ các nước đối tác.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump còn tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% đối với linh kiện bán dẫn nhập khẩu, nhưng miễn trừ cho các công ty sản xuất tại Mỹ hoặc có kế hoạch đầu tư sản xuất trong nước.

Thêm vào đó, chỉ số USD gần như ở mức thấp nhất trong hơn một tuần sau khi dữ liệu việc làm Mỹ tuần trước yếu hơn dự kiến, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hiện có tới 93% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới. Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, cũng cho rằng Fed có thể cần giảm lãi suất trong thời gian tới để ứng phó với nền kinh tế đang chậm lại.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng 0,6% lên 38,07 USD/ounce. Bạch kim (platinum) tăng 0,5% lên 1.340,85 USD trong khi palladium tăng mạnh 2,4% lên 1.158,80 USD.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, lượng vàng thỏi dự trữ tại các kho của Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã đạt mức cao kỷ lục. Hơn 36 tấn vàng đã được đăng ký giao dịch hợp đồng tương lai, khi các nhà đầu tư tận dụng chênh lệch giá giữa vàng giao ngay và vàng tương lai.

Ông John Reade, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhận định đây là dấu hiệu rõ ràng về sức hút mạnh mẽ của vàng trên thị trường Trung Quốc hiện nay. Các ngân hàng và nhà giao dịch đang áp dụng chiến lược mua vàng giao ngay giá thấp để giao cho kho của sàn, sau đó sử dụng số vàng này để bù đắp các hợp đồng bán tương lai, giúp họ chốt lời hiệu quả.

Các chuyên gia từ WisdomTree chỉ ra 5 yếu tố vĩ mô có thể đẩy giá vàng lên những đỉnh cao mới. Đặc biệt, nếu chính quyền Tổng thống Trump thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ làm suy yếu đồng USD, giá vàng có thể bứt phá mạnh.

Sau khi chạm đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce vào tháng 4, giá vàng hiện dao động trong khoảng 3.180-3.400 USD. WisdomTree dự báo giá có thể đạt 3.850 USD vào quý 2/2026, và thậm chí vượt ngưỡng 5.355 USD nếu đồng USD suy yếu mạnh.

Thị trường vàng đang chịu tác động từ nhiều yếu tố: căng thẳng thương mại chưa được giải quyết triệt để giữa Mỹ và các đối tác, tình trạng nợ chính phủ Mỹ gia tăng do chính sách tài khóa mở rộng, những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, cùng với các bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine. Đặc biệt, xu hướng làm yếu đồng USD từ chính quyền hiện tại cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng.

Tại Việt Nam, giá vàng trong tháng 7/2025 đã tăng 1,02% so với tháng trước và tăng tới 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, mức tăng trưởng đạt 39,09%, chủ yếu do nguồn cung vàng miếng trên thị trường khan hiếm.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiế, cảnh báo các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trong bối cảnh hiện nay. Ông nhấn mạnh: "Khi giá vàng lên cao sẽ kích hoạt lực bán chốt lời, dẫn đến những đợt điều chỉnh mạnh bất ngờ. Những người mua vào ở vùng giá cao dễ gặp rủi ro lớn. Đầu tư vàng lúc này cần được cân nhắc kỹ lưỡng".

Thị trường vàng đang trải qua giai đoạn tích lũy năng lượng trước khi có thể bứt phá mạnh, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cần được theo dõi sát sao. Các nhà đầu tư được khuyến cáo nên cập nhật thông tin thường xuyên và có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.