Thị trường Chuyên gia bác bỏ tin đồn Mỹ thao túng nâng giá vàng lên 10.000 USD Chuyên gia Jeffrey Christian cho rằng ý tưởng Mỹ thao túng nâng giá vàng lên 10.000 USD để xử lý nợ công là phi logic, bất khả thi và có thể khiến chính phủ... phá sản.

Những giả thuyết về việc chính phủ Mỹ đang nắm trong tay “kế hoạch bí mật” để đặt lại giá vàng thông qua việc mua hoặc bán ra ồ ạt đang lan rộng trên mạng tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, theo Jeffrey Christian, nhà quản lý cấp cao của CPM Group, các kế hoạch này hoàn toàn phi lý và phản tác dụng.

Lý thuyết "nâng giá vàng lên 10.000 USD" thiếu cơ sở

Christian phản bác ý tưởng cho rằng chỉ cần tuyên bố mua vàng với giá 10.000 USD/ounce, thị trường sẽ tự điều chỉnh theo mức đó. Ông chỉ ra rằng hiện tại giá vàng đang ở mức khoảng 3.430 USD, và nếu Bộ Tài chính Mỹ muốn mua vàng giá 10.000 USD thì:

Họ phải vay hoặc in tiền, gây thêm áp lực lên đồng USD và lãi suất.

Người dân và nhà đầu tư sẽ ồ ạt mua vàng ở giá thấp, rồi bán lại cho chính phủ với giá cao.

Sau một thời gian mua quá nhiều, Bộ Tài chính sẽ buộc phải dừng lại vì “cháy tiền”, lúc đó giá vàng sẽ lập tức quay về mức thị trường thật – không phải 10.000 USD.

“Đó là cách khiến chính phủ phá sản, chứ không phải kiểm soát thị trường,” Christian khẳng định.

Kế hoạch "bán vàng dự trữ giá cao" cũng không khả thi

Một giả thuyết khác được đưa ra là Mỹ có thể bán lượng vàng dự trữ 261 triệu ounce với giá 18.000 USD/ounce để trả nợ. Christian chỉ ra ba điểm vô lý:

Thứ nhất, không nhà đầu tư nào chấp nhận trả giá cao gấp 5 lần thị trường. "Vàng không phải món đồ xa xỉ mà là tài sản đầu tư có tính thanh khoản cao. Người mua luôn muốn giá sát giá thị trường".

Thứ hai, việc Mỹ đồng loạt bán lượng vàng tương đương hai năm cung ứng toàn cầu (130 triệu ounce/năm) sẽ khiến giá vàng giảm mạnh chứ không tăng vọt.

Thứ ba, ngay cả khi bán hết vàng dự trữ với giá phi mã 18.000 USD, Mỹ chỉ thu về 4.000 tỷ USD, quá nhỏ so với khoản nợ 38.000 tỷ USD. "Kế hoạch này không giải quyết được nợ công lại còn khiến Kho bạc mất đi tài sản thanh khoản quan trọng nhất", ông nhấn mạnh.

Christian khẳng định những thuyết âm mưu này xuất phát từ tư duy cảm tính hoặc mục đích gây hoang mang: "Đó chỉ là lời nói suông hoặc ước muốn viển vông, hoàn toàn không dựa trên phân tích kinh tế hợp lý. Thị trường vàng toàn cầu quá lớn để bất kỳ chính phủ nào thao túng một cách đơn phương".

Ông kết luận bằng lời khuyên cho giới đầu tư: "Thay vì tin vào các kịch bản không tưởng, hãy theo dõi các yếu tố cơ bản như lạm phát, lãi suất và nhu cầu thực tế để đánh giá xu hướng giá vàng".