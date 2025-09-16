Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa chiều nay 16/9/2025 Tin thị trường chiều nay 16/9 lúc 17h30: Giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng; tỷ giá USD giảm; giá tiêu giữ giá liên tiếp; giá cà phê tăng mạnh

Giá vàng thế giới chiều nay tăng mạnh

Tính đến 17h30 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3686,4 USD/ounce, tăng 1,17% tương đương tăng 42,57 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,468 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 117,6 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 16/9/2025

Tính đến 17h30 chiều nay 16/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh khoảng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua - 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131,3-132,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,8 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 17h30 ngày 16/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng 300 nghìn đồng/lượng ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng 800 nghìn đồng/lượng ở ngưỡng 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 16/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 16/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

130,3 132,3

+1700 +1200 Tập đoàn DOJI

130,3 132,3

+1700 +1200 Mi Hồng

131,3 132,3

+1800 +1200 PNJ

130,3

132,3

+1700 +1200 Bảo Tín Minh Châu

130,3

132,3

+1700 +1200

Phú Quý 129,8 132,3

+2300 +1200

1. DOJI - Cập nhật: 16/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K AVPL/SJC HCM 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K AVPL/SJC ĐN 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K Nguyên liệu 9999 - HN 119,500 ▲1500K 120,500 ▲1500K Nguyên liệu 999 - HN 119,400 ▲1500K 120,400 ▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 16/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 123,600 ▲500K 126,100 ▲500K Vàng nữ trang 999 123,470 ▲500K 125,970 ▲500K Vàng nữ trang 9920 122,690 ▲490K 125,190 ▲490K Vàng nữ trang 99 122,440 ▲500K 124,940 ▲500K Vàng 916 (22K) 113,110 ▲460K 115,610 ▲460K Vàng 750 (18K) 87,230 ▲380K 94,730 ▲380K Vàng 680 (16.3K) 78,400 ▲340K 85,900 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 74,620 ▲330K 82,120 ▲330K Vàng 610 (14.6K) 69,570 ▲300K 77,070 ▲300K Vàng 585 (14K) 66,420 ▲290K 73,920 ▲290K Vàng 416 (10K) 45,110 ▲210K 52,610 ▲210K Vàng 375 (9K) 39,940 ▲190K 47,440 ▲190K Vàng 333 (8K) 34,260 ▲160K 41,760 ▲160K

3. SJC - Cập nhật: 16/9/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K Vàng SJC 5 chỉ 130,300 ▲1700K 132,320 ▲1200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130,300 ▲1700K 132,330 ▲1200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,600 ▲1600K 129,400 ▲1300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,600 ▲1600K 129,300 ▲1300K Nữ trang 99,99% 123,800 ▲1300K 126,800 ▲1300K Nữ trang 99% 120,544 ▲1287K 125,544 ▲1287K Nữ trang 68% 78,882 ▲884K 86,382 ▲884K Nữ trang 41,7% 45,530 ▲542K 53,030 ▲542K

Tỷ giá USD chiều ngày 16/9: Giảm nhẹ cả trong nước và thế giới

Tính đến 17h00 chiều 16/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25,208 VND/USD, giảm 8 đồng so với hôm qua.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng được phép niêm yết là 26,468 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23,947 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được công bố ở mức 24,006 VND/USD cho chiều mua vào và 26,426 VND/USD cho chiều bán ra.

Sự điều chỉnh này đã kéo theo tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm nhẹ.

Ở khối ngân hàng, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26,188 VND/USD (mua vào) - 26,468 VND/USD (bán ra), giảm 8 đồng so với hôm qua.

BIDV cũng công bố mức 26,188 VND/USD mua vào và 26,468 VND/USD bán ra, giảm lần lượt 22 đồng và 8 đồng.

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 26,480 VND/USD (mua vào) - 26,580 VND/USD (bán ra), giữ nguyên so với ngày 15/9.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính giảm về mức 97,34 điểm. So với phiên trước, tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ 0,01% lên 1,1763; bảng Anh tăng 0,04% lên 1,3603 USD; còn USD/JPY nhích 0,01% lên 147,42 yen.

STT Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua Bán 1 USD Đô la Mỹ 23.998 26.418 2 EUR Đồng Euro 28.162 31.127 3 JPY Yên Nhật 162 179 4 GBP Bảng Anh 32.570 35.998 5 CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ 30.134 33.306 6 AUD Đô la Úc 15.969 17.650 7 CAD Đô la Canada 17.383 19.213

Đồng USD hiện đang dao động quanh mức thấp nhất trong vòng 2 tháng rưỡi so với đồng euro. Giới đầu tư toàn cầu đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với kỳ vọng cơ quan này sẽ sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế.

Giá tiêu hôm nay 16/9/2025: Trong nước đi ngang 3 ngày liên tục

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giữ giá không đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 16/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng mạnh so với ngày hôm qua ở mức 7,101 USD/tấn (tăng 0,38%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng mạnh so với ngày hôm qua đạt 10,062 USD/tấn (tăng 0,38%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil tăng mạnh so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn (tăng 1,54%).

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 16/9/2025: Tiếp đà tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp đà tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 122,200 - 122,800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,800 đồng/kg, tăng mạnh 2800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,700 đồng/kg, tăng 2700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2600 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 122,200 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 5042 USD/tấn, tăng 4,67% (225 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,22% (59 USD/tấn), xuống mức 4783 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 5,28% (21,7 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 432,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,43% (1,85 US cent/pound), đạt 415,8 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 5,61% (28,7 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 540,4 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,12% (0,6 US cent/pound), đạt 506 US cent/pound.