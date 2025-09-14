Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 14/9/2025 Tin thị trường hôm nay 14/9 lúc 4h00: Giá vàng SJC giảm nhẹ cùng chiều vàng thế giới, vàng nhẫn Doji tăng mạnh. Tỷ giá USD và giá tiêu không đổi, cà phê tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ

Tính đến 4h00 hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3642,3 USD/ounce, giảm 0,3% tương đương giảm 10,87 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 116,2 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 14/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 14/9/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục chuỗi giảm. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 4h00 ngày 14/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết không thay đổi ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn không thay đổi ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 14/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

128,1 131,1

-300 -300 Tập đoàn DOJI

128,1 131,1

-300 -300 Mi Hồng

129 131,1

-500 +100 PNJ

128,1

131,1

-300 -300 Bảo Tín Minh Châu

128,1

131,1

-300 -300

Phú Quý 127,5 131,1

- -300

1. DOJI - Cập nhật: 14/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K AVPL/SJC HCM 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K AVPL/SJC ĐN 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K Nguyên liệu 9999 - HN 118,000 ▲2500K 119,000 ▲2500K Nguyên liệu 999 - HN 117,900 ▲2500K 118,900 ▲2500K

2. PNJ - Cập nhật: 14/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,200 129,200 Vàng Kim Bảo 999.9 126,200 129,200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,200 129,200 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,200 129,200 Vàng nữ trang 999.9 123,100 ▼100K 125,600 ▼100K Vàng nữ trang 999 122,970 ▼100K 125,470 ▼100K Vàng nữ trang 9920 122,200 ▼100K 124,700 ▼100K Vàng nữ trang 99 121,940 ▼90K 124,440 ▼90K Vàng 916 (22K) 112,650 ▼90K 115,150 ▼90K Vàng 750 (18K) 86,850 ▼70K 94,350 ▼70K Vàng 680 (16.3K) 78,060 ▼70K 85,560 ▼70K Vàng 650 (15.6K) 74,290 ▼60K 81,790 ▼60K Vàng 610 (14.6K) 69,270 ▼60K 76,770 ▼60K Vàng 585 (14K) 66,130 ▼60K 73,630 ▼60K Vàng 416 (10K) 44,900 ▼40K 52,400 ▼40K Vàng 375 (9K) 39,750 ▼40K 47,250 ▼40K Vàng 333 (8K) 34,100 ▼30K 41,600 ▼30K

3. SJC - Cập nhật: 14/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K Vàng SJC 5 chỉ 128,100 ▼300K 131,120 ▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 128,100 ▼300K 131,130 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 125,000 128,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 125,000 128,000 Nữ trang 99,99% 122,500 125,500 Nữ trang 99% 119,257 124,257 Nữ trang 68% 77,998 85,498 Nữ trang 41,7% 44,988 52,488

Tỷ giá USD ngày 14/9: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, trong khi các số liệu kinh tế gần đây không khả quan. Chỉ số DXY kết thúc tuần giao dịch ở mức 97,62 điểm, phản ánh sự suy yếu của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính.

Tính đến 4h00 ngày 14/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25,216 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được điều chỉnh giảm, ghi nhận ở 24,006 VND/USD (mua vào) - 26,426 VND/USD (bán ra).

Giá USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết duy trì ổn định quanh mốc 26,476 VND/USD.

Vietcombank giữ nguyên niêm yết ở mức 26,166 - 26,476 VND/USD.

BIDV hạ 7 đồng ở chiều mua so với hôm qua, còn 26,208 - 26,476 VND/USD.

Techcombank cũng giảm 10 đồng chiều mua, xuống còn 26,120 - 26,476 VND/USD.

Eximbank giữ nguyên mức 24,681 - 26,476 VND/USD.

ACB giảm nhẹ giá mua xuống 26,160 VND/USD, nhưng giá bán vẫn ở mức 26,476 VND/USD.

Ngoài hệ thống ngân hàng, trên thị trường tự do, đồng USD tiếp tục được giao dịch quanh mức 26,850 - 26,950 VND/USD, không có biến động mới so với lần cập nhật gần nhất.

Giá tiêu hôm nay 14/9/2025: Giữ giá không đổi

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giữ giá không đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 14/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,074 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,024 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 14/9/2025: Liên tiếp tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên liên tiếp tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 119,800 - 120,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,500 đồng/kg, tăng mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 120,200 đồng/kg, tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 120,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 119,800 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4817 USD/tấn, tăng 2,64% (124 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,77% (80 USD/tấn), lên mức 4601 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,41% (9,65 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 410,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,78% (10,75 US cent/pound), đạt 396,85 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,81% (14 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 511,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,14% (0,75 US cent/pound), đạt 484 US cent/pound.

Giá cao su hôm nay 14/9/2025: Đồng loạt giảm mạnh

Tại Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 0,39% (0,7 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 173,1 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,22% (0,4 USD/tấn), đạt 173,9 USD/tấn.

Mở cửa phiên giao dịch 14/9, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,99% (150 nhân dân tệ) xuống mức 14.825 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 0,62% (95 nhân dân tệ) xuống mức 14.955 nhân dân tệ/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá RSS3 tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM (Tokyo) giao tháng 9/2025 tăng 0,06% (0,2 Yen/kg) so với hôm qua, đạt mức 323,2 Yen/kg. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 10/2025 không thay đổi, đạt 321,9 Yen/kg.

Giá ca cao hôm nay 14/9/2025: Quay đầu giảm mạnh

Tính đến 4h00 ngày 14/9/2025, giá ca cao giao dịch tại sàn New York giao tháng 9/2025 tăng 1,29% (95 USD/tấn) so với hôm qua, lên mức 7451 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,26% (20 USD/tấn), đạt 7411 USD/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá ca cao London giao tháng 9/2025 giảm 3,84% (184 GBP/tấn) so với hôm qua, xuống mức 5085 GBP/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,74% (91 GBP/tấn), đạt 5105 GBP/tấn.