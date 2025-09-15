Thị trường Giá vàng chiều nay 15/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 15/9: Giá vàng SJC tăng chiều mua, giá vàng nhẫn và vàng thế giới vừa mở cửa đã giảm nhẹ. Giá vàng trong nước cao hơn vàng quốc tế 15 triệu

Giá vàng trong nước chiều nay 15/9/2025

Tính đến 18h00 chiều nay 15/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với chốt ngày 14/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 18h00 ngày 15/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 15/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 15/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

128,6 131,1

+500 - Tập đoàn DOJI

128,6 131,1

+500 - Mi Hồng

129,5 131,1

+500 - PNJ

128,6

131,1

+500 - Bảo Tín Minh Châu

128,4

131,1

+300 -

Phú Quý 127,5 131,1

- -

1. DOJI - Cập nhật: 15/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 128,600 ▲500K 131,100 AVPL/SJC HCM 128,600 ▲500K 131,100 AVPL/SJC ĐN 128,600 ▲500K 131,100 Nguyên liệu 9999 - HN 118,000 119,000 Nguyên liệu 999 - HN 117,900 118,900

2. PNJ - Cập nhật: 15/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 128,600 ▲500K 131,100 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,200 129,200 Vàng Kim Bảo 999.9 126,200 129,200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,200 129,200 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,200 129,200 Vàng nữ trang 999.9 123,100 125,600 Vàng nữ trang 999 122,970 125,470 Vàng nữ trang 9920 122,200 124,700 Vàng nữ trang 99 121,940 124,440 Vàng 916 (22K) 112,650 115,150 Vàng 750 (18K) 86,850 94,350 Vàng 680 (16.3K) 78,060 85,560 Vàng 650 (15.6K) 74,290 81,790 Vàng 610 (14.6K) 69,270 76,770 Vàng 585 (14K) 66,130 73,630 Vàng 416 (10K) 44,900 52,400 Vàng 375 (9K) 39,750 47,250 Vàng 333 (8K) 34,100 41,600

3. SJC - Cập nhật: 15/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128,600 ▲500K 131,100 Vàng SJC 5 chỉ 128,600 ▲500K 131,120 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 128,600 ▲500K 131,130 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 125,000 128,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 125,000 128,000 Nữ trang 99,99% 122,500 125,500 Nữ trang 99% 119,257 124,257 Nữ trang 68% 77,998 85,498 Nữ trang 41,7% 44,988 52,488

Giá vàng thế giới chiều nay 15/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 18h00 ngày 15/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3641,67 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 1,1 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa qua, giá vàng trong nước lao dốc, thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới xuống gần 6 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh hồi đầu tháng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường đang dần ổn định.

Mức giảm trong tuần từ 8-13/9 lên tới gần 6 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Đáng chú ý, giá vàng trên thị trường tự do thấp hơn nhiều so với các công ty lớn. Tính đến chiều 15/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 127,6 - 129,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. So với mốc đỉnh 143,5 triệu đồng tuần trước, giá vàng tự do đã mất gần 14 triệu đồng/lượng.

Hầu hết các đơn vị kinh doanh đều điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn. Tại nhiều cửa hàng nhỏ, giá vàng nhẫn trơn 99,99% được giao dịch ở mức thấp kỷ lục 112 - 114,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn tới 13 triệu đồng so với các đại lý lớn.

Đợt giảm giá mạnh diễn ra sau chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách chiều 7/9. Trong khi giá thế giới ổn định trên 3600 USD/ounce, giá trong nước đã giảm gần 5 triệu đồng/lượng, góp phần thu hẹp chênh lệch.

Tuần trước, giá vàng thế giới đi ngang dù lạm phát cao và kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất. Chuyên gia Rich Checkan nhận định: nếu Fed cắt giảm lãi suất vào ngày 18/9, giá vàng sẽ được hưởng lợi và tăng cao. Ngược lại, nếu giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo để chốt lời. Ông Adrian Day cũng kỳ vọng giá vàng tuần này sẽ tăng giá khi thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới.

Cùng lúc đó, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên 97,66 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,082%. Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm cuộc họp chính sách của Fed. Giá dầu thế giới cũng tăng nhẹ, với dầu Brent ở 67,28 USD/thùng và dầu WTI ở 63,02 USD/thùng.