Giá vàng chiều nay 15/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 15/9: Giá vàng SJC tăng chiều mua, giá vàng nhẫn và vàng thế giới vừa mở cửa đã giảm nhẹ. Giá vàng trong nước cao hơn vàng quốc tế 15 triệu
Giá vàng trong nước chiều nay 15/9/2025
Tính đến 18h00 chiều nay 15/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với chốt ngày 14/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 18h00 ngày 15/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 15/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 15/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|128,6
|131,1
|+500
|-
|Tập đoàn DOJI
|128,6
|131,1
|+500
|-
|Mi Hồng
|129,5
|131,1
|+500
|-
|PNJ
|128,6
|131,1
|+500
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|128,4
|131,1
|+300
|-
|Phú Quý
|127,5
|131,1
|-
|-
|1. DOJI - Cập nhật: 15/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|128,600 ▲500K
|131,100
|AVPL/SJC HCM
|128,600 ▲500K
|131,100
|AVPL/SJC ĐN
|128,600 ▲500K
|131,100
|Nguyên liệu 9999 - HN
|118,000
|119,000
|Nguyên liệu 999 - HN
|117,900
|118,900
|2. PNJ - Cập nhật: 15/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|128,600 ▲500K
|131,100
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng Kim Bảo 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|126,200
|129,200
|Vàng nữ trang 999.9
|123,100
|125,600
|Vàng nữ trang 999
|122,970
|125,470
|Vàng nữ trang 9920
|122,200
|124,700
|Vàng nữ trang 99
|121,940
|124,440
|Vàng 916 (22K)
|112,650
|115,150
|Vàng 750 (18K)
|86,850
|94,350
|Vàng 680 (16.3K)
|78,060
|85,560
|Vàng 650 (15.6K)
|74,290
|81,790
|Vàng 610 (14.6K)
|69,270
|76,770
|Vàng 585 (14K)
|66,130
|73,630
|Vàng 416 (10K)
|44,900
|52,400
|Vàng 375 (9K)
|39,750
|47,250
|Vàng 333 (8K)
|34,100
|41,600
|3. SJC - Cập nhật: 15/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|128,600 ▲500K
|131,100
|Vàng SJC 5 chỉ
|128,600 ▲500K
|131,120
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|128,600 ▲500K
|131,130
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|125,000
|128,100
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|125,000
|128,000
|Nữ trang 99,99%
|122,500
|125,500
|Nữ trang 99%
|119,257
|124,257
|Nữ trang 68%
|77,998
|85,498
|Nữ trang 41,7%
|44,988
|52,488
Giá vàng thế giới chiều nay 15/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 18h00 ngày 15/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3641,67 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 1,1 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.
Tuần vừa qua, giá vàng trong nước lao dốc, thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới xuống gần 6 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh hồi đầu tháng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường đang dần ổn định.
Mức giảm trong tuần từ 8-13/9 lên tới gần 6 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán.
Đáng chú ý, giá vàng trên thị trường tự do thấp hơn nhiều so với các công ty lớn. Tính đến chiều 15/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 127,6 - 129,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. So với mốc đỉnh 143,5 triệu đồng tuần trước, giá vàng tự do đã mất gần 14 triệu đồng/lượng.
Hầu hết các đơn vị kinh doanh đều điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn. Tại nhiều cửa hàng nhỏ, giá vàng nhẫn trơn 99,99% được giao dịch ở mức thấp kỷ lục 112 - 114,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn tới 13 triệu đồng so với các đại lý lớn.
Đợt giảm giá mạnh diễn ra sau chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách chiều 7/9. Trong khi giá thế giới ổn định trên 3600 USD/ounce, giá trong nước đã giảm gần 5 triệu đồng/lượng, góp phần thu hẹp chênh lệch.
Tuần trước, giá vàng thế giới đi ngang dù lạm phát cao và kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất. Chuyên gia Rich Checkan nhận định: nếu Fed cắt giảm lãi suất vào ngày 18/9, giá vàng sẽ được hưởng lợi và tăng cao. Ngược lại, nếu giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo để chốt lời. Ông Adrian Day cũng kỳ vọng giá vàng tuần này sẽ tăng giá khi thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới.
Cùng lúc đó, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên 97,66 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,082%. Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm cuộc họp chính sách của Fed. Giá dầu thế giới cũng tăng nhẹ, với dầu Brent ở 67,28 USD/thùng và dầu WTI ở 63,02 USD/thùng.