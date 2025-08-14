Thị trường Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 8/2025: Cao nhất 4,8%/năm, gửi online cộng thêm ưu đãi Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 8/2025 từ 1,6% - 4,8%/năm. Gửi online từ 6 tháng được cộng thêm 0,15%/năm so với tại quầy.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 8/2025

Cập nhật ngày 6/8/2025, VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động vốn ổn định, dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm. Mức này áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo bảng lãi suất tiền gửi VietinBank mới nhất, kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng được áp dụng mức 1,6%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất vẫn ở mức 1,9%/năm, tương đương tháng trước.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được niêm yết ở mức 3%/năm. Với khách hàng gửi tiết kiệm từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, ngân hàng áp dụng mức 4,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank tháng 8/2025 từ 1,6% - 4,8%/năm

Hiện tại, lãi suất cao nhất tại VietinBank là 4,8%/năm cho các khoản gửi kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên. Tiền gửi không kỳ hạn được áp dụng mức 0,1%/năm, còn kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng ở mức 0,2%/năm.

Ngân hàng cho biết, biểu lãi suất huy động VietinBank có thể khác nhau tại từng chi nhánh hoặc khu vực. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Chi nhánh/Phòng Giao dịch gần nhất để biết mức lãi suất cụ thể.

Đáng chú ý, khi gửi tiết kiệm online tại VietinBank từ 6 tháng trở lên với số tiền tối thiểu 1 triệu đồng, khách hàng được cộng thêm 0,15%/năm so với lãi suất gửi tại quầy. Đây là ưu đãi dành riêng cho hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, giúp người gửi vừa hưởng lợi từ mức lãi suất cao hơn, vừa giao dịch nhanh chóng qua kênh online.

Bảng lãi suất tiết kiệm tại Vietinbank tháng 8/2025 dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,10

Dưới 1 tháng

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

1,60

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

1,60

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

1,90

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

1,90

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

1,90

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

3,00

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

3,00

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

3,00

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

3,00

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

3,00

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

3,00

12 tháng

4,70

Trên 12 tháng đến 13 tháng

4,70

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng

4,70

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

4,70

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,80

36 tháng

4,80

Trên 36 tháng

4,80



Nguồn: VietinBank.

Biểu lãi suất tiền gửi áp dụng cho các doanh nghiệp:

Kỳ hạn

VND (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2%

Dưới 1 tháng

0,2%

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

1,6%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

1,6%

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

1,9%

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

1,9%

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

1,9%

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

2,9%

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

2,9%

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

2,9%

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

2,9%

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

2,9%

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

2,9%

12 tháng

4,2%

Trên 12 tháng đến 13 tháng

4,2%

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng

4,2%

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

4,2%

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,2%

36 tháng

4,2%

Trên 36 tháng

4,2%



Nguồn: Vietinbank