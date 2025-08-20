Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 20/8/2025: Giá dầu thế giới giảm vì kỳ vọng đàm phán Nga - Ukraine Giá xăng dầu hôm nay 20/8/2025: Giá dầu thế giới giảm mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng tiến trình đàm phán Nga - Ukraine có thể nới lỏng lệnh trừng phạt, làm tăng nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới chứng kiến sự sụt giảm đáng kể khi các nhà giao dịch đặt cược vào khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, qua đó giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga, giúp tăng nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 65,79 USD/thùng, giảm 81 cent (tương đương 1,22%). Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 9, sắp hết hạn vào thứ Tư, kết thúc ở mức 62,35 USD/thùng, giảm 1,07 USD (tương đương 1,69%).

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm thứ Hai với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các đồng minh châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trump cho biết đang sắp xếp một cuộc gặp giữa Putin và Zelenskiy, với khả năng dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa ba nhà lãnh đạo.

Tổng thống Zelenskiy đánh giá cuộc thảo luận với Trump là “rất tốt” và đề cập đến các cuộc trao đổi về khả năng Mỹ cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine. Dù Trump xác nhận Mỹ sẽ hỗ trợ, nhưng mức độ cam kết vẫn chưa rõ ràng.

Theo hai nhà phân tích và một thương nhân, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đặt mua 15 lô dầu Nga cho giao hàng trong tháng 10 và 11, trong bối cảnh nhu cầu từ Ấn Độ đối với dầu xuất khẩu của Moscow giảm mạnh. Động thái này diễn ra khi các lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm vào các nhà nhập khẩu dầu Nga được nới lỏng, làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Dự báo giá dầu: Xu hướng giảm tiếp diễn?

Các nhà phân tích từ DBS Bank, dẫn đầu là Suvro Sarkar, cho rằng việc Mỹ giảm áp lực trừng phạt thứ cấp đã góp phần làm dịu căng thẳng địa chính trị, tạo điều kiện cho giá dầu giảm.

Trong khi đó, Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự báo giá dầu có thể tiếp tục giảm về mức trung bình 58 USD/thùng trong quý 4 năm 2025 và quý 1 năm 2026, nếu căng thẳng tiếp tục hạ nhiệt và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cảnh báo rằng thị trường đang ở trạng thái bán khống kỷ lục. Nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu có thể bật tăng trở lại.

Tổng thống Trump đang thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến được xem là chết chóc nhất ở châu Âu trong 80 năm qua. Tuy nhiên, Kyiv và các đồng minh lo ngại rằng Mỹ có thể gây áp lực để đạt được một thỏa thuận có lợi cho Nga. Kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới sẽ quyết định liệu giá dầu có tiếp tục xu hướng giảm hay đảo chiều tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay

Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đây là lần thứ hai giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.