Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 8/8/2025: Giá dầu lao dốc trước thềm cuộc gặp Trump - Putin Giá xăng dầu hôm nay 8/8/2025: Giá dầu thế giới giảm phiên thứ 6 liên tiếp khi xuất hiện tin Tổng thống Mỹ và Nga sắp gặp nhau, làm dấy lên kỳ vọng kết thúc chiến sự Ukraine.

Giá xăng dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên thứ sáu liên tiếp, khi điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới. Động thái này đã làm dấy lên kỳ vọng rằng một giải pháp ngoại giao có thể đang đến gần cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng Brent giao sau giảm 46 cent, tương đương 0,7%, còn 66,43 USD/thùng. Dầu WTI Mỹ giảm 47 cent, xuống còn 63,88 USD/thùng.

Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp của cả hai loại dầu, với mức giảm hơn 9% chỉ trong một tuần, đánh dấu mức thấp nhất trong 8 tuần.

Trước đó một ngày, giá dầu đã sụt 1% sau khi ông Trump phát biểu rằng “có tiến triển” trong các cuộc trao đổi với Moscow.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận rằng cuộc gặp giữa Trump và Putin sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Nếu đúng như kế hoạch, đây sẽ là cuộc thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2021.

Một quan chức Nhà Trắng cũng cho biết cuộc gặp có thể diễn ra ngay trong tuần tới.

Thị trường phản ứng mạnh trước kỳ vọng cuộc gặp có thể dẫn đến giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine, từ đó giảm áp lực căng thẳng địa chính trị lên thị trường năng lượng.

Dù kỳ vọng hòa giải tăng lên, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và công ty lớn mua dầu từ Nga, nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự.

Ngày thứ Tư, ông Trump cũng ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa nhập từ Ấn Độ, viện dẫn lý do quốc gia này tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Nga. Thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 28/8.

Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu Nga lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Ông Trump cũng để ngỏ khả năng áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

Nhóm OPEC+, bao gồm cả Nga, thông báo rằng họ sẽ tăng sản lượng dầu thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9. Đây là một yếu tố khác gây áp lực lên giá dầu, khi cung được mở rộng giữa lúc nhu cầu toàn cầu chưa rõ xu hướng.

Các nhà phân tích từ Ritterbusch & Associates cho rằng tăng sản lượng OPEC và sự bất định từ thuế quan là hai yếu tố chính khiến giá dầu sụt giảm.

Tuy vậy, giá dầu không rơi sâu hơn là nhờ một số yếu tố tích cực:

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự đoán 591.000 thùng trong khảo sát của Reuters.

Trung Quốc – nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới – nhập khẩu dầu trong tháng 7 tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, dù giảm so với tháng 6.

Saudi Arabia tăng giá bán dầu thô tháng 9 cho thị trường châu Á, phản ánh nhu cầu ổn định và nguồn cung thắt chặt trong khu vực.

Mọi ánh mắt giờ đây đang dõi theo cuộc gặp Trump – Putin sắp diễn ra, với hy vọng nó sẽ tạo ra một bước ngoặt ngoại giao thực sự. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa nguồn cung tăng, trừng phạt chưa dừng và bất ổn chính sách thương mại vẫn khiến thị trường dầu trở nên khó đoán.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8/8, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 7/8.