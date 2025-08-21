Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Giá dầu WTI và Brent 'kẹt' vùng nhạy cảm Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Giá dầu WTI đang bị cản tại mốc 65 USD/thùng, hỗ trợ ở mức 62,5 USD. Brent trụ vững hơn, thử ngưỡng 68 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu WTI ở mức 63,14 USD/thùng và Brent 66,70 USD/thùng, chịu tác động từ nguồn cung Na Uy, rủi ro đường ống Nga - Ukraine và dữ liệu dự trữ Mỹ.

Thị trường dầu thô giữ nhịp cuối tháng 8, cụ thể giá dầu WTI tăng 1,27% lên 63,14 USD/thùng, Brent tăng 1,38% lên 66,70 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Murban giao dịch cao hơn ở mức 69,95 USD/thùng. Một số loại dầu khác giảm, như Louisiana Light còn 65,53 USD và Bonny Light của Nigeria hạ 2,84% xuống 78,62 USD.

Giá xăng kỳ hạn cũng tăng 1,39% lên 2,118 USD/gallon, cho thấy nhu cầu sản phẩm lọc dầu vẫn hỗ trợ thị trường bất chấp biến động của dầu thô.

Tháng 7, sản lượng dầu của Na Uy đạt 1,958 triệu thùng/ngày, vượt dự báo gần 150.000 thùng và tăng 16,8% so với tháng 6. Đây là nhờ mỏ Johan Castberg đạt công suất tối đa 220.000 thùng/ngày.

Sự bứt phá này củng cố vị thế Na Uy là nhà cung cấp dầu khí lớn nhất Tây Âu, đặc biệt trong bối cảnh Nga suy giảm vai trò xuất khẩu sang châu Âu. Chính phủ Na Uy còn mở vòng cấp phép khai thác thứ 26, báo hiệu nguồn cung bổ sung cho thập niên 2030.

Đường cong hợp đồng tương lai Brent đang có hình dạng bất thường: gần hạn vẫn backwardation (giá giao ngay cao hơn kỳ hạn), nhưng dự báo nguồn cung toàn cầu tăng mạnh từ 2025–2026 khiến các kỳ hạn xa chuyển sang contango.

Cơ quan IEA và EIA dự báo nguồn cung tăng thêm 2,5 triệu thùng/ngày năm 2025 và gần 1,9 triệu thùng/ngày năm 2026, trong khi nhu cầu chỉ nhích nhẹ. Dấu hiệu này cảnh báo nguy cơ dư cung lớn, có thể khiến thị trường đảo chiều nhanh khi chi phí lưu trữ thay đổi.

Đường ống Druzhba từ Nga sang Trung Âu bị gián đoạn ngắn sau một vụ tấn công bằng UAV tại Ukraine, khiến Hungary và Slovakia lo ngại an ninh nguồn cung.

Song song, Mỹ nâng thuế nhập khẩu hàng hóa Ấn Độ lên 50% nhằm phản ứng việc nước này tiếp tục mua dầu Nga. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tạm ngưng mua spot nhưng nhanh chóng quay lại nhờ dầu Urals giảm giá 3 USD/thùng. Trung Quốc hấp thụ một phần nguồn cung dư, song chưa đủ để cân bằng thị trường.

Báo cáo EIA cho thấy dự trữ dầu thô thương mại Mỹ giảm 6 triệu thùng, xuống còn 420,7 triệu thùng - thấp hơn 6% so với trung bình 5 năm. Dự trữ xăng giảm 2,7 triệu thùng, trong khi dầu chưng cất tăng 2,3 triệu thùng.

Kho dự trữ chiến lược (SPR) bất ngờ tăng 400.000 thùng, nâng tổng mức lên 403,4 triệu thùng. Các số liệu này hỗ trợ giá trong ngắn hạn nhưng không lấn át triển vọng dư cung toàn cầu từ năm 2025.

Tháng 7, Trung Quốc nhập khẩu 401.000 thùng/ngày dầu nhiên liệu, tăng 40% so với tháng trước và cao nhất trong 7 tháng. Các nhà máy lọc dầu tư nhân được tăng ưu đãi thuế lên 95%, thúc đẩy nhập khẩu nguyên liệu giá rẻ để cải thiện lợi nhuận.

Tuy nhiên, tình trạng dư công suất lọc dầu nội địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ dư thừa sản phẩm trong tương lai.

Ithaca Energy nâng sản lượng dự báo cả năm lên 119.000 - 125.000 thùng dầu quy đổi/ngày sau loạt thương vụ mua lại tại Biển Bắc, trở thành nhà khai thác độc lập lớn nhất khu vực. Công ty nắm thêm cổ phần tại mỏ Seagull và Cygnus, nhưng cũng chịu áp lực từ dự án Rosebank bị hoãn do quy định phát thải mới.

Theo JODI, tháng 6 nhu cầu dầu tăng thêm 1,23 triệu thùng/ngày trong khi sản lượng chỉ tăng 524.000 thùng/ngày, khiến tồn kho toàn cầu giảm 1,14 triệu thùng. Yếu tố này lý giải sự ổn định ngắn hạn của giá Brent và WTI.

Tuy nhiên, khi OPEC+ dỡ bỏ 2,2 triệu thùng/ngày cắt giảm từ tháng 9, thị trường có thể sớm đối diện nguồn cung dư thừa.

Về kỹ thuật, giá ngắn hạn còn giữ được nhờ nhu cầu mùa hè, nhưng dư cung tiềm ẩn khiến đà tăng bị hạn chế.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21/8 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.354 đồng/lít.

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.884 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.077 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.020 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 14/8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, dầu mazut giảm 379 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.